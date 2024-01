Lyon et le département mis en vigilance jaune neige-verglas par Météo France

Ca y est, l'hiver est enfin arrivé. Et avec lui, sa dégringolade de température et ses toits enneigés. Mais gare au verglas : Météo France a placé soixante départements en vigilance jaune neige-verglas, dont le Rhône et donc Lyon.

Ce dimanche, ce sera surtout sur les hauteurs que les flocons tomberont, mais aussi dans les secteurs du nord-ouest rhodanien. En revanche, Lyon se verra asséner quelques rafales de vent jusqu'à lundi matin, atteignant jusqu'à 50 km/h. La neige n'arrivera sur la ville que mardi, selon Météo France.