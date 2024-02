Avec 17 degrés attendus ce mercredi, des températures semblables au printemps à Lyon

Météo France prévoit jusqu’à 16 degrés à Lyon cet après-midi. Ce mercredi matin le ciel est complétement dégagé mais se couvrira légèrement au cours de la journée. Un léger vent du sud accompagnera ces températures printanières.

Les températures seront 8 degrés au-dessus des normales de saison.

Dans le Rhône, les maximales iront jusqu’à 17 degrés à Villefranche-sur-Saône et les minimales à 15 degrés pour Tarare.

Si jeudi le Rhône aura quelques rayons de soleil en début de journée, l’après-midi sera elle très nuageuse.

Les températures seront douces avec 9 degrés le matin et 17 l’après-midi à Lyon. Le ciel sera en revanche plus encombré et la pluie risque d’arriver en fin de semaine.