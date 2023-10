Tous aux abris : la tempête Ciarán arrive dans le Rhône mercredi

Il y a quelques jours, le prévisionniste François Gourand avait exposé les effets de la tempête Ciarán pour Météo-France.

Celle-ci, après avoir balayé les côtes Ouest (dont la Bretagne, Normandie, Loire-Atlantique...) de vents à plus de 100 km/h, se déportera vers Lyon. Nous venant tout droit de la Pennsylvanie (États-Unis) à la limite du Canada, elle porte l'étiquette d'une "bombe météorologique", explique François Gourand, du fait de la forte dépression de la tempête en moins de 24 heures.

Elle frappera la cité lyonnaise dans la nuit du 1er au 2 novembre 2023, selon les prévisions, et aura des effets violents : rafales de vent entre 80 et 100 km/h, dont nous avant déjà eu un avant-goût ces derniers jours, ainsi que de fortes pluies.

Rien de bien grave comparé à nos compatriotes du Nord-ouest, qui eux souffriront de rafales à plus de 150 km/h et de vagues de plus de 10 mètres de haut

Restez tout de même vigilants et restez informés sur le site officiel de Météo France.