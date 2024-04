Jusqu’à 26 degrés attendus : comme un air d’été ce week-end à Lyon

Le célèbre dicton ne s’appliquera pas ce week-end sur une bonne partie de la France. Un pic de chaleur anormal est en effet attendu ce week-end sur plusieurs régions. Ce sera notamment le cas dans le sud-ouest du pays avec un mercure qui frôlera les 30 degrés.

L’agglomération lyonnaise profitera de ce pic de chaleur avec des températures également bien au-dessus des normales de saison. Si le ciel restera nuageux une bonne partie du week-end, Météo France annonce un maximum de 23 degrés ce vendredi. Le mercure grimpera jusqu’à 25 degrés ce samedi puis 26 degrés ce dimanche et ce lundi.

Cet épisode digne d’un mois de juin ne durera pas puisque la pluie devrait s’inviter pour la journée de mardi avec une baisse du thermomètre. On reviendra sur des normales pour un début de printemps. Pas plus de 14 degrés mardi après-midi et une vingtaine de degrés au maximum pour le reste de la semaine.