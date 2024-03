Dans la région : le retour de la neige, trois départements en vigilance orange

La neige fait l’objet d’une vigilance de Météo France pour la journée de mercredi. Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés par cette alerte orange. Il s’agit de la Loire, de la Haute-Loire et de l’Isère où il pourrait tomber entre 1 et 5 centimètres de neige.

"Une perturbation aborde la région mardi en fin de journée accompagnée de pluies conséquentes. La limite pluie-neige s'abaisse vers 600m dans la nuit, induisant 10cm de neige au Puy et 20cm sur les plateaux à 1000m d'altitude. Seul le Brivadois devrait être épargné. Sur la Loire et l'Isère, il peut neiger au-dessus de 400m ce qui impacte l'agglomération stéphanoise et les Terres froides : 5cm sont possibles dès cette altitude, et 10cm dès 600m. La neige sera lourde et collante", peut-on lire dans le bulletin de Météo France.

De son côté, Bison Futé conseille : "Malgré tout le soin apporté par les gestionnaires de voirie pour dégager les routes et les maintenir en état, les conditions de circulation pourront être délicates dans ces zones.Bison Futé appelle ainsi tous les usagers de la route à respecter les consignes de prudence, ainsi qu’à s’informer de l’évolution des conditions météorologiques et de circulation avant de partir. Si les prévisions météorologiques sont mauvaises sur leur itinéraire, Il est recommandé aux usagers de la route de différer leurs déplacements".

Sans surprise, on ne verra pas de flocons sur le Rhône. La pluie sera en revanche au rendez-vous une bonne partie de la semaine.