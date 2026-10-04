Métro D à Lyon : circulation limitée les lundis et mardis soir à partir du 5 octobre

De nouvelles soirées de travaux sont programmées sur la ligne D du métro lyonnais.

À compter de ce lundi 5 octobre et jusqu’à fin novembre, les interventions auront lieu exclusivement les lundis et mardis soir à partir de 21h20. Le reste de la semaine, la ligne doit fonctionner normalement.

L’objectif annoncé est de poursuivre les opérations engagées sur les équipements nécessaires à l’exploitation du métro afin d’améliorer la fiabilité et les performances de la ligne.

Le métro s’arrêtera à Saxe-Gambetta

Lors des soirées concernées, la ligne D circulera uniquement entre Gare de Vaise et Saxe-Gambetta.

Les stations situées entre Garibaldi et Gare de Vénissieux ne seront donc plus desservies par le métro après 21h20.

Pour maintenir les déplacements, des bus relais circuleront toutes les dix minutes entre Saxe-Gambetta et Gare de Vénissieux, en desservant les stations habituellement couvertes par la ligne sur cette portion.

Des informations spécifiques seront diffusées dans les stations, à bord des véhicules et sur les canaux TCL pendant la durée des opérations.

Pourquoi interrompre une portion aussi importante de la ligne ?

Le périmètre neutralisé sera plus large que la seule zone directement concernée par les travaux.

Cette organisation doit permettre la circulation d’un train-travaux, utilisé pour acheminer les équipes, le matériel et les équipements jusqu’aux secteurs d’intervention. Pour des raisons de sécurité, ce convoi technique doit disposer d’un espace de circulation plus important que la zone de chantier elle-même.

Les premières opérations menées en septembre donnent une idée de l’ampleur du dispositif : six kilomètres de câbles ont été tirés en six nuits.

Une dizaine de professionnels étaient mobilisés à chaque intervention, avec sept câbleurs, deux chauffeurs de train et un surveillant de chantier.

Les travaux se poursuivront donc de nuit durant près de deux mois, avec l’objectif de concentrer les perturbations sur les périodes où la fréquentation du métro D est la plus faible.