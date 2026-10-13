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Lyon : une importante grève des bus TCL annoncée ce jeudi, déjà 300 salariés mobilisés

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Lyon : une importante grève des bus TCL annoncée ce jeudi, déjà 300 salariés mobilisés

Les usagers des bus et trolleybus TCL pourraient rencontrer des difficultés pour se déplacer ce jeudi 15 octobre à Lyon. Plusieurs syndicats de Keolis Bus Lyon appellent à la grève pour dénoncer les salaires et les conditions de travail. Près de 300 salariés ont déjà déposé une intention de grève.

Une nouvelle journée de mobilisation se prépare sur le réseau TCL. Jeudi 15 octobre, les salariés de Keolis Bus Lyon, l'entreprise chargée de l'exploitation des bus et trolleybus de l'agglomération lyonnaise, sont appelés à cesser le travail.

À l'origine du mouvement, trois organisations syndicales : la CGT, l'UNSA et la CFDT. Elles réclament notamment des augmentations de salaire pour compenser l'inflation et dénoncent une dégradation des conditions de travail.

Selon les représentants du personnel, la direction de Keolis Bus Lyon leur aurait annoncé qu'aucun budget n'était prévu pour revaloriser les rémunérations, renvoyant la responsabilité à Sytral Mobilités, l'autorité organisatrice des transports lyonnais.

Des bus manquants et des conditions de travail dénoncées

Au-delà des revendications salariales, les syndicats alertent sur les difficultés rencontrées quotidiennement par les conducteurs.

Ils évoquent notamment un manque d'effectifs, 88 bus en moins et le remplacement de 50 véhicules articulés par des modèles standards.

Les représentants du personnel font également état de 50 malaises de conducteurs et de plusieurs dizaines de malaises de voyageurs pendant les épisodes de canicule de 2026.

Pour faire entendre leurs revendications, les syndicats organisent un rassemblement jeudi à 9 heures devant le siège de Sytral Mobilités, boulevard Vivier-Merle, dans le quartier de la Part-Dieu.

D'après la CGT, environ 300 salariés ont déjà déposé leur intention de participer à la grève. Ce nombre pourrait encore augmenter d'ici jeudi.

L'ampleur exacte des perturbations sur les différentes lignes de bus et trolleybus n'est pas encore précisée.

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7 commentaires
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philenice le 13/10/2026 à 16:58

avoir donné a la RATP la gestion des trams et metros c’est faire rentrer le loup dans la bergerie

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Moidedecembre le 13/10/2026 à 16:29

La fête des lumières arrive, la pression monte et on fait grève, le marronnier des syndicats.

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lyon avec Zemmour le 13/10/2026 à 16:02
Le gratuit ? a écrit le 13/10/2026 à 15h47

Qui paie le gratuit, ce sont les impots, comme d'habitude , toujours les mêmes, Toujours aussi ceux qui ne paient pas et foutent le bordel, la Gauche les protège, et pourquoi, ils perdent des voix , ils ne comprennent pas
La couche intermédiaire, celle qui paie , en a marre, de la solidarité OUI, mais de la sévérité aussi

Vous avez deja tout gratuit, nous les retraités on a ruiné notre jeunesse et notre santé pour rebâtir une France qui était en ruine, on a eu absolument aucun cadeau et aucun confort.

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Le gratuit ? le 13/10/2026 à 15:47
lyon avec Zemmour a écrit le 13/10/2026 à 15h33

Nous les retraités sommes encore pris en otage! Déjà qu'on nous fait payer alors que dans beaucoup de viles c'est gratuit et en plus il n'y a même pas de service, quel scandale !

Qui paie le gratuit, ce sont les impots, comme d'habitude , toujours les mêmes, Toujours aussi ceux qui ne paient pas et foutent le bordel, la Gauche les protège, et pourquoi, ils perdent des voix , ils ne comprennent pas
La couche intermédiaire, celle qui paie , en a marre, de la solidarité OUI, mais de la sévérité aussi

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lyon avec Zemmour le 13/10/2026 à 15:33

Nous les retraités sommes encore pris en otage! Déjà qu'on nous fait payer alors que dans beaucoup de viles c'est gratuit et en plus il n'y a même pas de service, quel scandale !

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Je connais la CGT le 13/10/2026 à 15:29

On peut diviser par 2 les chiffres ou les multiplier ça dépend
On est pas à un mensonge près
Dégradation des conditions de travail, le parc de bus est quasiment neuf,et performant
Les plus gros soucis, c'est la sécurité du aux passagers bien ciblés qui ne paient pas leur trajet et foutent le bordel
Mais là on évite le sujet
70 ans que les TCL, maintenant le Sytral et Keolis se plaignent, mais les passagers aussi qui paient leur abonnement

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Ex Précisions le 13/10/2026 à 15:22

Ils évoquent notamment un manque d'effectifs, "88 bus en moins", donc moins d'effectif ?

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