Lyon : une importante grève des bus TCL annoncée ce jeudi, déjà 300 salariés mobilisés

Une nouvelle journée de mobilisation se prépare sur le réseau TCL. Jeudi 15 octobre, les salariés de Keolis Bus Lyon, l'entreprise chargée de l'exploitation des bus et trolleybus de l'agglomération lyonnaise, sont appelés à cesser le travail.

À l'origine du mouvement, trois organisations syndicales : la CGT, l'UNSA et la CFDT. Elles réclament notamment des augmentations de salaire pour compenser l'inflation et dénoncent une dégradation des conditions de travail.

Selon les représentants du personnel, la direction de Keolis Bus Lyon leur aurait annoncé qu'aucun budget n'était prévu pour revaloriser les rémunérations, renvoyant la responsabilité à Sytral Mobilités, l'autorité organisatrice des transports lyonnais.

Des bus manquants et des conditions de travail dénoncées

Au-delà des revendications salariales, les syndicats alertent sur les difficultés rencontrées quotidiennement par les conducteurs.

Ils évoquent notamment un manque d'effectifs, 88 bus en moins et le remplacement de 50 véhicules articulés par des modèles standards.

Les représentants du personnel font également état de 50 malaises de conducteurs et de plusieurs dizaines de malaises de voyageurs pendant les épisodes de canicule de 2026.

Pour faire entendre leurs revendications, les syndicats organisent un rassemblement jeudi à 9 heures devant le siège de Sytral Mobilités, boulevard Vivier-Merle, dans le quartier de la Part-Dieu.

D'après la CGT, environ 300 salariés ont déjà déposé leur intention de participer à la grève. Ce nombre pourrait encore augmenter d'ici jeudi.

L'ampleur exacte des perturbations sur les différentes lignes de bus et trolleybus n'est pas encore précisée.