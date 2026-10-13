Lyon : une importante grève des bus TCL annoncée ce jeudi, déjà 300 salariés mobilisés

Une nouvelle journée de mobilisation se prépare sur le réseau TCL. Jeudi 15 octobre, les salariés de Keolis Bus Lyon, l'entreprise chargée de l'exploitation des bus et trolleybus de l'agglomération lyonnaise, sont appelés à cesser le travail.
À l'origine du mouvement, trois organisations syndicales : la CGT, l'UNSA et la CFDT. Elles réclament notamment des augmentations de salaire pour compenser l'inflation et dénoncent une dégradation des conditions de travail.
Selon les représentants du personnel, la direction de Keolis Bus Lyon leur aurait annoncé qu'aucun budget n'était prévu pour revaloriser les rémunérations, renvoyant la responsabilité à Sytral Mobilités, l'autorité organisatrice des transports lyonnais.
Des bus manquants et des conditions de travail dénoncées
Au-delà des revendications salariales, les syndicats alertent sur les difficultés rencontrées quotidiennement par les conducteurs.
Ils évoquent notamment un manque d'effectifs, 88 bus en moins et le remplacement de 50 véhicules articulés par des modèles standards.
Les représentants du personnel font également état de 50 malaises de conducteurs et de plusieurs dizaines de malaises de voyageurs pendant les épisodes de canicule de 2026.
Pour faire entendre leurs revendications, les syndicats organisent un rassemblement jeudi à 9 heures devant le siège de Sytral Mobilités, boulevard Vivier-Merle, dans le quartier de la Part-Dieu.
D'après la CGT, environ 300 salariés ont déjà déposé leur intention de participer à la grève. Ce nombre pourrait encore augmenter d'ici jeudi.
L'ampleur exacte des perturbations sur les différentes lignes de bus et trolleybus n'est pas encore précisée.
avoir donné a la RATP la gestion des trams et metros c’est faire rentrer le loup dans la bergerieSignaler Répondre
La fête des lumières arrive, la pression monte et on fait grève, le marronnier des syndicats.Signaler Répondre
Vous avez deja tout gratuit, nous les retraités on a ruiné notre jeunesse et notre santé pour rebâtir une France qui était en ruine, on a eu absolument aucun cadeau et aucun confort.Signaler Répondre
Qui paie le gratuit, ce sont les impots, comme d'habitude , toujours les mêmes, Toujours aussi ceux qui ne paient pas et foutent le bordel, la Gauche les protège, et pourquoi, ils perdent des voix , ils ne comprennent pasSignaler Répondre
La couche intermédiaire, celle qui paie , en a marre, de la solidarité OUI, mais de la sévérité aussi
Nous les retraités sommes encore pris en otage! Déjà qu'on nous fait payer alors que dans beaucoup de viles c'est gratuit et en plus il n'y a même pas de service, quel scandale !Signaler Répondre
On peut diviser par 2 les chiffres ou les multiplier ça dépendSignaler Répondre
On est pas à un mensonge près
Dégradation des conditions de travail, le parc de bus est quasiment neuf,et performant
Les plus gros soucis, c'est la sécurité du aux passagers bien ciblés qui ne paient pas leur trajet et foutent le bordel
Mais là on évite le sujet
70 ans que les TCL, maintenant le Sytral et Keolis se plaignent, mais les passagers aussi qui paient leur abonnement
Ils évoquent notamment un manque d'effectifs, "88 bus en moins", donc moins d'effectif ?Signaler Répondre