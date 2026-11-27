C'est un dossier qui revient sur la table à la Métropole de Lyon. Dans un communiqué publié jeudi 26 novembre, le groupe d'opposition Rhône et Saône réclame le rétablissement des aides aux transports pédagogiques et aux voyages scolaires pour les collèges publics et privés du territoire.

Ces subventions avaient été supprimées fin 2024 par l'ancienne majorité écologiste, alors dirigée par Bruno Bernard. La justification avancée à l'époque : le contexte budgétaire contraint et le caractère facultatif de ce type d'aide. Résultat concret pour les établissements : trouver d'autres financements ou tout simplement réduire le nombre de sorties organisées pour leurs élèves.

Des inégalités creusées entre communes

Pour le groupe Rhône et Saône, cette suppression n'est pas neutre. Elle accentue, selon lui, les écarts entre collégiens selon leur lieu de résidence. L'argument est géographique autant que social : un élève scolarisé dans une commune éloignée du centre n'a pas le même accès aux équipements culturels ni aux transports en commun qu'un élève de la Presqu'île. Depuis le cœur de Lyon, organiser un déplacement en TCL reste relativement accessible. Depuis Couzon-au-Mont-d'Or ou Vernaison, c'est une autre histoire.

« Un élève de Couzon ou de Vernaison doit avoir les mêmes chances qu'un élève de la Presqu'île. Nous continuerons à défendre une Métropole qui n'oublie aucune commune », affirme Carine Frappa Rousse, présidente du groupe Rhône et Saône.

Deux demandes concrètes sur la table

Le groupe formule deux revendications précises. D'abord, rétablir une aide métropolitaine aux transports scolaires en ciblant en priorité les collèges les plus éloignés de l'offre culturelle et les moins bien desservis par les transports en commun. Ensuite, améliorer le réseau TCL dans les communes de première et deuxième couronne, pour que tous les habitants de la Métropole puissent se déplacer dans des conditions équivalentes. La nouvelle majorité métropolitaine, issue du scrutin de 2026, n'a pas encore fait connaître sa position sur ce dossier précis.