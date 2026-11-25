La Métropole de Lyon n'est pas censée s'occuper de santé. Ce n'est pas dans ses attributions légales. Mais Véronique Sarselli, présidente LR de l'institution, a visiblement décidé de passer outre cette limite administrative. Lors du conseil métropolitain de ce lundi, elle a posé la question sur la table.

22 % des habitants sans accès à un médecin

Le chiffre est frappant. Sur un territoire qui se targue d'être une métropole d'excellence, à deux pas des meilleurs hôpitaux et facultés de médecine du pays, plus d'un habitant sur cinq n'aurait pas accès à un médecin. "La santé est une des priorités de nos concitoyens et donc de nous tous", a fait valoir la présidente de la Métropole de Lyon pour justifier cette prise de position. Elle évoque elle-même un paradoxe : celui d'un territoire d'excellence confronté à une réalité de désert médical pour une partie significative de sa population.

La question posée par Véronique Sarselli est celle de l'attractivité médicale du territoire. Comment faire venir des médecins dans la Métropole de Lyon ? La collectivité va créer un guichet unique pour aider les professionnels de santé à s’installer, faciliter la création de maisons de santé, puis proposer des bourses aux étudiants en médecine de 55 000 euros sur trois ans en échange de leur engagement d’exercer dans un secteur en tension pendant trois à cinq ans.

Un terrain politiquement sensible

Reste à savoir si la Métropole de Lyon dispose réellement des outils pour changer la donne. Entre incitations financières aux jeunes médecins, soutien aux maisons de santé pluriprofessionnelles ou actions de communication auprès des étudiants en médecine, les leviers existent — mais leur efficacité sur un marché médical tendu à l'échelle nationale reste à démontrer.