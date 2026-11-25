Il y a des soirs où l'on croit tout perdu. Mardi à la LDLC Arena de Décines, l'Asvel a vécu l'un de ces matchs. Pointée à dix-neuf points de Milan en fin de rencontre, après avoir encaissé jusqu'à vingt-six points d'écart à vingt-six secondes de la fin du troisième quart-temps, le club villeurbannais semblait condamné face à l'Olimpia Milano en Euroligue.

Une entame de match cauchemardesque

Les trente premières minutes ont été sévères pour les joueurs de l'Asvel. Mais le club n'a pas dit son dernier mot. Depuis cette position défavorable, les Villeurbannais ont entamé un retour spectaculaire, réduisant l'écart jusqu'à dix-neuf points. Le miracle a failli se produire, sans toutefois se concrétiser complètement. L'ASVEL s'incline 91 à 95.

Cette nouvelle défaite s'inscrit dans une saison d'Euroligue déjà compliquée pour l'Asvel, qui peine à s'imposer face aux grandes cylindrées du continent. Milan, l'un des clubs les plus titrés d'Europe, confirme sa domination sur la compétition. Le retour de l'Asvel en fin de match laisse néanmoins entrevoir des ressources mentales qui pourraient s'avérer précieuses pour la suite de la compétition.

Reste à savoir si ce sursaut d'orgueil face à Milan sera suffisant pour redonner confiance à un groupe qui a souffert pendant trois quarts de jeu face à son public de Décines.