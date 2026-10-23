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L’ASVEL balayée à Kaunas, cinquième défaite en Euroligue pour les hommes de Tony Parker

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L’ASVEL balayée à Kaunas, cinquième défaite en Euroligue pour les hommes de Tony Parker
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Dominée dès l’entame, l’Asvel s’est lourdement inclinée à Kaunas ce vendredi (105-85), lors de la 7e journée d’Euroligue.

Le contraste se creuse pour Lyon-Villeurbanne. Toujours invaincue et coleader en Betclic Élite après son succès arraché en prolongation à Limoges samedi (97-94), l’Asvel a concédé en Lituanie son cinquième revers européen de la saison, rapporte L’Équipe.

Les deux formations présentaient pourtant le même bilan avant cette rencontre : deux victoires pour quatre défaites. Mais dans la ferveur du public lituanien, les joueurs de Tony Parker ont rapidement décroché, sans jamais parvenir à inverser la tendance. Les 13 points d’Hugo Besson et les 12 de Jae Crowder n’ont pas suffi à entretenir l’espoir.

L’écart au rebond résume leur impuissance : 47 prises pour le Zalgiris, contre seulement 22 pour les Villeurbannais.

Déjà largement distancée à la 26e minute (70-49), l’Asvel a encore perdu du terrain, passant de 81-59 à la fin du troisième quart-temps à 95-68 à la 35e minute.

Les Villeurbannais retrouveront leur parquet dimanche contre Nancy en championnat.

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