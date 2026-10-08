ASVEL

L’ASVEL renverse Paris sur le fil en Euroligue et équilibre son bilan

Suivez-nous sur Google
L’ASVEL renverse Paris sur le fil en Euroligue et équilibre son bilan
Patty Mills a été héroïque dans un rôle de sixième homme - ASVEL

Portée par Patty Mills et Tremont Waters, l’ASVEL de Tony Parker s’est imposée à Paris (98-96), pour retrouver un bilan de 2-2 après quatre journées d’EuroLeague.

L’ASVEL a tenu jusqu’au dernier tir. Avec six secondes à jouer, Nadir Hifi disposait encore d’une occasion d’arracher la victoire pour Paris. Mais son ultime tir a manqué la cible et Villeurbanne a pu savourer un succès au bout du suspense, dans ce premier affrontement de la saison entre les deux clubs.

Les hommes de Tony Parker ont pourtant accusé neuf points de retard à deux reprises. Encore menés 96-95, ils ont trouvé les ressources pour passer devant grâce à Tremont Waters, avant que Joel Bolomboy ne fixe le score aux lancers francs. Both Gach compile 17 points et 6 passes, Tremont Waters termine avec 19 points et Patty Mills en marque 21, dans un rôle du sixième homme et de leader d'expérience.

Ce sang-froid a permis aux Villeurbannais de surmonter une soirée spectaculaire du duo parisien. Nadir Hifi a inscrit 30 points, son record en EuroLeague, tandis que Tyson Etienne en a ajouté 27. Une poussée à laquelle Mills, Waters et Hugo Besson ont répondu dans une seconde période rythmée par les paniers à trois points.

Le début de rencontre avait pourtant laissé l’ASVEL en difficulté. Sous la pression défensive parisienne, elle avait perdu trois ballons en deux minutes et terminé le premier quart-temps à sept longueurs (21-14), avec seulement quatre tirs réussis sur quatorze.

Malgré 13 pertes de balle, l’ASVEL a renversé la tendance grâce à Crowder et Mills pour mener 46-43 à la pause.

Accueilli par un tifo des supporters parisiens lançant “Mais où est Sylvain ?”, clin d’œil au passage éclair de Sylvain Francisco à l’ASVEL cet été, Tony Parker est reparti de l’Adidas Arena avec la victoire dans ce premier duel entre rivaux déclarés du championnat de France.

L’ASVEL repart de la capitale avec sa deuxième victoire de la saison en EuroLeague.

Prochains matchs contre Roanne en Betclic Élite ce dimanche à 19h à la LDLC Arena, et mardi prochain face à l’Étoile Rouge de Belgrade en ce qui concerne l’Euroligue.

Tags :

ASVEL

Patty Mills

Tony Parker

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.