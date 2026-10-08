L’ASVEL renverse Paris sur le fil en Euroligue et équilibre son bilan

L’ASVEL a tenu jusqu’au dernier tir. Avec six secondes à jouer, Nadir Hifi disposait encore d’une occasion d’arracher la victoire pour Paris. Mais son ultime tir a manqué la cible et Villeurbanne a pu savourer un succès au bout du suspense, dans ce premier affrontement de la saison entre les deux clubs.

Les hommes de Tony Parker ont pourtant accusé neuf points de retard à deux reprises. Encore menés 96-95, ils ont trouvé les ressources pour passer devant grâce à Tremont Waters, avant que Joel Bolomboy ne fixe le score aux lancers francs. Both Gach compile 17 points et 6 passes, Tremont Waters termine avec 19 points et Patty Mills en marque 21, dans un rôle du sixième homme et de leader d'expérience.

Ce sang-froid a permis aux Villeurbannais de surmonter une soirée spectaculaire du duo parisien. Nadir Hifi a inscrit 30 points, son record en EuroLeague, tandis que Tyson Etienne en a ajouté 27. Une poussée à laquelle Mills, Waters et Hugo Besson ont répondu dans une seconde période rythmée par les paniers à trois points.

Le début de rencontre avait pourtant laissé l’ASVEL en difficulté. Sous la pression défensive parisienne, elle avait perdu trois ballons en deux minutes et terminé le premier quart-temps à sept longueurs (21-14), avec seulement quatre tirs réussis sur quatorze.

Malgré 13 pertes de balle, l’ASVEL a renversé la tendance grâce à Crowder et Mills pour mener 46-43 à la pause.

Accueilli par un tifo des supporters parisiens lançant “Mais où est Sylvain ?”, clin d’œil au passage éclair de Sylvain Francisco à l’ASVEL cet été, Tony Parker est reparti de l’Adidas Arena avec la victoire dans ce premier duel entre rivaux déclarés du championnat de France.

L’ASVEL repart de la capitale avec sa deuxième victoire de la saison en EuroLeague.

Prochains matchs contre Roanne en Betclic Élite ce dimanche à 19h à la LDLC Arena, et mardi prochain face à l’Étoile Rouge de Belgrade en ce qui concerne l’Euroligue.