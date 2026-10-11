L’ASVEL triomphe à l’Astroballe face à Roanne, Tony Parker remporte le duel des frères

Tony Parker ne voulait pas parler de revanche, son équipe s’est tout de même chargée de remettre les compteurs à jour.

Battue par Roanne en préparation puis en Supercoupe, l’ASVEL a cette fois pris le dessus à l’Astroballe, infligeant à la Chorale de TJ Parker sa première défaite de la saison en championnat. Dans le duel familial, le dernier mot est revenu à Tony.

Les Villeurbannais ont notamment pu compter sur Tremont Waters, auteur de 18 points, six passes décisives et deux interceptions., Both Gach a ajouté 16 points et Hugo Besson 14, tandis que Jae Crowder a atteint les dix unités. Une répartition des responsabilités bienvenue pour prolonger l’élan du succès européen obtenu mercredi à Paris (98-96).

L’ASVEL a pourtant dû attendre les dix dernières minutes pour écarter définitivement son voisin. Les Villeurbannais avaient rapidement installé leur jeu, avec un 7-0 et un premier quart-temps remporté 23-16. À la pause, leur avance atteignait onze points (45-34).

Roanne a ensuite refusé de laisser la soirée tourner court. Malgré un Darius Johnson particulièrement encombrant, avec 29 points et trois interceptions sur l’ensemble du match, les Villeurbannais ont conservé les commandes. Mais un 7-0 roannais et un troisième quart-temps perdu 26-31 ont ramené la Chorale à six longueurs (71-65).

La réponse de l’ASVEL a été nette : un dernier acte gagné 25-12, pour transformer une fin de match potentiellement délicate en victoire confortable. Marc-Owen Fodzou-Dada a également apporté six points et trois passes en dix minutes, tandis que Juhann Begarin a terminé avec quatre points, trois rebonds et deux interceptions en 21 minutes pour son tout premier match sous ses nouvelles couleurs.

Avant la rencontre, l’Astroballe avait aussi retrouvé Norris Bell, dont le retour a été salué par le club sur X.

Une ancienne figure mise à l’honneur, puis une équipe actuelle qui poursuit sa série : la soirée villeurbannaise a tenu ses promesses.

Le rythme, lui, ne ralentira pas. L’ASVEL recevra l’Étoile rouge de Belgrade mardi 13 octobre à 20h en EuroLeague. Roanne enfin battu, il faut déjà passer à la suite, alors que l’ASVEL retrouve le sommet du championnat de France avec Dijon et Paris, seules équipes invaincues.