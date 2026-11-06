Villeurbanne : la conférence de Raphaël Arnault finalement autorisée, pas les rassemblements d'ultradroite

Raphaël Arnault, au terme de moults péripéties, pourra présenter son livre Antifasciste ce vendredi soir à Villeurbanne. Le député insoumis du Vaucluse avait d'abord subi l'annulation du prêt d'une salle municipale dans le 8e arrondissement de Lyon face à la menace d'actions de l'ultradroite qui planait.
Puis la préfecture avait pris un arrêté pour l'empêcher de se rabattre sur le Bieristan à Villeurbanne, puisque les nationalistes entendaient toujours perturber la venue du fondateur de la Jeune Garde.
Ce vendredi après-midi, le tribunal administratif de Lyon a suivi les arguments de l'avocate de Raphaël Arnault et de la députée lyonnaise Anaïs Belouassa-Cherifi, Me Chirinne Ardakani. Leur référé-liberté a permis de faire annuler l'arrêté préfectoral, mais pas dans son intégralité.
En effet, l'interdiction de manifester et de se rassembler dans un périmètre autour du bar de la rue Paul Lafargue est maintenue, afin d'éviter tout affrontement entre membres de l'ultragauche et de l'ultradroite, sur fond de vengeance autour de l'affaire Quentin Deranque.
Selon nos informations, lors de l'audience, Me Ardakani a indiqué aux juges être dans la capacité de faire passer le message aux antifascistes de ne pas provoquer de débordements ou de chercher la confrontation.
"Un dispositif de sécurité le plus adapté possible à la menace sera déployé" a réagi la préfecture du Rhône.
Le tribunal administratif nous a donné raison, à la suite du référé-liberté déposé par notre avocate, Maître ARDAKANI. La présentation du livre Antifasciste de Raphaël Arnault aura donc bien lieu ! Ne cédons jamais face à celles et ceux qui veulent faire les voix antifascistes ! Rendez-vous ce soir à 19h à Villeurbanne : https://t.co/pALun3yOUg— Anaïs Belouassa Cherifi (@BelouassaAnais) November 6, 2026
Oui, mais il existe le téléphone, et c est bien a Lyon qu il a créé la jeune garde sa milice pour "chasser l extrême droite avec Doucet ."Signaler Répondre
Pour ce faire il avait accès direct aux caméras alors que la police devait attendre le bon vouloir du maire qui se proposait de leur envoyer les enregistrements sur CD.
Et c est bien a Lyon qu une mère a perdu son fils de 23 ans massacre a coups de pied a la tête....respect pour la famille en deuil...
Si tu es fiché S et député, (donc payer par nos impôts 24 000€ par mois)Signaler Répondre
Si tu te presente aux élections présidentielle malgré une condamnation pour détournement de fond public..
Si ton ministre de la justice est toujours en place malgré une mise en examen...
C'est que tu habite en France mon ami..
Et tout le monde profite des privilèges du système de la mafia made in France..
Mais continuer à légitimité tout ca!
Il suffis de voter.
Ils n'ont pas besoin de penser ces gens.Signaler Répondre
Juste avoir "antifascisme" en tête, et ils sont heureux.
Arnault était a l assemblée le jour où ils ont perdu leur fils (venu en découdre armé) et ils habitent pas le département.Signaler Répondre
Meme ambiance qu'avant la seconde guerre mondiale. Je ne félicite pas les mères des extrêmes gauchistes de les avoir mis au monde, car la catastrophe généralisée arrive, sournoisement, patiemment, mais surement.Signaler Répondre
Ça devient n'importe quoi dans ce pays ! J'autorise, j'annule mais avec l'autre, finalement j'autorise un mais pas l'autre.Signaler Répondre
Ça ne va pas tenir 6 mois, on va finir avec un confinement dans les mêmes termes que le covid sinon la France va être à feu et à sang, on n'a plus aucun dirigeant...
Les belges doivent bien rigoler, pourtant ce sont les spécialistes de l'abandon gouvernemental ;-)
Nous engrangeons les bonnes nouvelles .Signaler Répondre
Après la Hongrie , la Serbie , Israël , c'est la trumpinette qui se ramasse . Et cette jeunesse qui se lève avec intelligence !
Entre l 'illettré , la voleuse et l 'érudit , pas sur que le pire l 'emporte .
Tous au Bieristan pour allez boire une bière avec Raphael Archenault! :DSignaler Répondre
toujours Gauche s’autorise tous les droits et rien n’est autorisé pour la droiteSignaler Répondre
Raphaël Archenault alias Raphaël Arnault ne serait-il pas un indic ?Signaler Répondre
Pour avoir eu autant de temps à effacer des preuves de son éventuelle implication, avoir été entendu des mois après le meurtre de Quentin par ses subordonnés directs, bénéficier de tribunes d'appels au désordre par la justice, ... Ceci expliquerait tous ses passe-droits
Mouais… essayé pas de réécrire l’histoire :/ 1921 il crée bien le mouvement nationaliste fasciste donc je pense que la dinde c’est bien vous !Signaler Répondre
LFI dit nous vous garantissons de ne pas fou.re le bordel et autorisez la réunion.Signaler Répondre
En clair ça s'appelle un chantage aux institutions et de la sedition....
BRAVO Raphou 👏👏👏, t"es l' meilleur 👍Signaler Répondre
Parce que ce n’est pas une honte d’être raciste ? De véhiculer des idées haineuses pour une couleur de peau, de religion, de sexe et autres ? De faire des ratonade et j’en passe ce n’est pas une honte ? La honte c’est de défendre ces idées noseabondes ! Vous êtes à vomir également…Signaler Répondre
Arrêtons l inversion de valeurs et les abus de langage, on y verra plus clair.Signaler Répondre
Cess milices d extrême gauche ont toutes les caractéristiques des milices fascistes des années 30..ce sont des fascistes...c est tout..
Comme le vieux melenchon dans 6 mois. Retour direct à la maison.Signaler Répondre
Un peu comme la famille Favrot... C’est aussi ça la Jeune Gourde.Signaler Répondre
Il s agit la uniquement de décence pour les parents du jeune homme, de respect pour une mere et de geste d'humanité ...par delà les querelles partisanes, ce sont des valeurs fondatrices de notre civilisation ..Signaler Répondre
Bravo !Signaler Répondre
Archenault, Raphaël Archenault.Signaler Répondre
Villeurbanne : Un genou a terre pour servir Voldemort.Signaler Répondre
Le danger du remplacement est la et lfi manipule ses marionettes sans bruit...
Là on atteint des sommets d'inversion psychiatrique ! La milice LFI, les plus grands fascistes autoritaires et violents de notre époque, qui vient nous donner des leçons de morale et sortir un bouquin sur l'« antifascisme »... On croit rêver !Signaler Répondre
Et bien sûr, un immense bravo à tous ceux qui se sont pliés en quatre pour faire venir cet Arnault, à commencer par Anaïs Belouassa-Cherifi et toute la clique ! Grâce à leur bénédiction acharnée, les vrais fascistes en chemise rouge ont quartier libre pour répandre leur venin et leur terreur sur toute la Métropole.
Bravo les champions ! Vous avez officiellement livré la ville aux pires agitateurs de la création. Naufrage absolu, lâcheté au sommet.
Fermez le cirque, ramassez vos confetti idéologiques et démissionnez d'urgence ! La honte jusqu'au bout !
Mort de rire...., Arnault tellement trouillard qu il a demandé à papa préfet de le protéger....🙏🙏.Signaler Répondre
A moins qu il balance tellement d infos sur les milices d extrême gauche qu'il a un totem d immunité.?
Les gauchos, je serais vous, je me méfierais.
Un type qui crie la police tue, organise des émeutes et des meurtres et qui est toujours libre, ça sent la grosse balance ..
Lache, indécent, irrespectueux, le gendre idéal ..
On donne trop d'importance à ces extrêmes, la peu qu'ils provoquent crée l'importance de l'information,, c'est leur seul but, pas et surtout pas votre bonheur, ils s'en foutentSignaler Répondre
Si les modérés devenaient violent où très violent, les choses changeraient, mais les modérés ont l'inteligence de la réflexion, et du dialogue
Juste SCANDALEUX !Signaler Répondre
si tu es fiché S , que tu es fondateur d une milice responsable d un assassinat, ,,,,, tu as plus de droit que le préfet et la justice ne voit aucun problème,,,,,,ça promet pour l avenir.Signaler Répondre
Juste pour rappeler un point d'histoire a cette dinde : le fascisme a historiquement commence avec Mussolini et donc la gauche ......Signaler Répondre
Relisez les manuels d'histoire chers LFI..
Lyon sait reconnaître les fascistes. C est pourquoi elle s est mobilisée pour faire interdire cette venue indécente ..Signaler Répondre
Pas grave, question de temps, la résistance connaît la patience...
Donc si je suis les arguments de cette députée LFI , la liberté d'expression est valable pour tous...donc pourquoi elle eructe quand il s'agit d'une dédicace de Jordan Bardella ? Où d'un meeting de Zemmour ???Signaler Répondre
2 poids 2 mesures ? Incompétence crasse ? Vision autoritariste de la liberté d'expression ?
Cette LFi est vraiment pourrie......
Front anti LFI en 2027.
Pas grave, laissons les afficher leur indécence et irrespect......tranquille, dans 6 mois, plus d écharpes, plus d avantages, ils raseront les murs pour trouver du travail......loin, mais loin de Lyon...Signaler Répondre
Quentin, Lyon ne t oublie pas 🙏,
Pensée respectueuse et chagrinée pour ses parents et amis ......
Personne ne doit être battu à mort a 23 ans pour ses idées .....dans une vraie démocratie..
Quelle honte, quelle honte, quelle honte... Comment osez-vous vous regarder dans un miroir ? Certainement comme ce député fiché S élu par des décérébrés et chef de milice coupable de violences et de meurtre et qui est si fier de lui. Vous êtes à vomir !Signaler Répondre
Si l'extrême-droite ne veut pas pleurer un nouveau "quentin", c'est très simple ; il suffit de respecter la loi.Signaler Répondre
Ça sent vraiment bon !Signaler Répondre
La famille de Quentin peut rentrer dorénavant et tranquillement à la maison et dormir sur leurs 2 oreilles.
J'adore !
J'ai comme l'impression qu'un juge du syndicat de la magistrature a siégé lors de cette audience pour oser autoriser le patron des meurtriers de Quentin à venir fanfaronner.Signaler Répondre
Doucet va-t-il venir voir son pote avec lequel ils ont monté une belle liste à partir de données publiques de la Ville ?
Les fachos qui se déclarent anti-facho peuvent faire leur meeting politique de fachos : tout va bien !Signaler Répondre
" Ne cédons jamais face à celles et ceux qui veulent faire les voix antifascistes ! "Signaler Répondre
Même pas foutue d'aligner 3 mots ...
Espérons qu'il n'y ait pas d'incident grave....Signaler Répondre