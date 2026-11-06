Villeurbanne : la conférence de Raphaël Arnault finalement autorisée, pas les rassemblements d'ultradroite

Raphaël Arnault, au terme de moults péripéties, pourra présenter son livre Antifasciste ce vendredi soir à Villeurbanne. Le député insoumis du Vaucluse avait d'abord subi l'annulation du prêt d'une salle municipale dans le 8e arrondissement de Lyon face à la menace d'actions de l'ultradroite qui planait.

Puis la préfecture avait pris un arrêté pour l'empêcher de se rabattre sur le Bieristan à Villeurbanne, puisque les nationalistes entendaient toujours perturber la venue du fondateur de la Jeune Garde.

Ce vendredi après-midi, le tribunal administratif de Lyon a suivi les arguments de l'avocate de Raphaël Arnault et de la députée lyonnaise Anaïs Belouassa-Cherifi, Me Chirinne Ardakani. Leur référé-liberté a permis de faire annuler l'arrêté préfectoral, mais pas dans son intégralité.

En effet, l'interdiction de manifester et de se rassembler dans un périmètre autour du bar de la rue Paul Lafargue est maintenue, afin d'éviter tout affrontement entre membres de l'ultragauche et de l'ultradroite, sur fond de vengeance autour de l'affaire Quentin Deranque.

Selon nos informations, lors de l'audience, Me Ardakani a indiqué aux juges être dans la capacité de faire passer le message aux antifascistes de ne pas provoquer de débordements ou de chercher la confrontation.

"Un dispositif de sécurité le plus adapté possible à la menace sera déployé" a réagi la préfecture du Rhône.