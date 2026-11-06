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Lyon Politiques : manifestations, commerces et Fête des Lumières - 06/11/26

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise.

Lyon Politiques : manifestations, commerces et Fête des Lumières - 06/11/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, l'ancienne maire du 1er arrondissement Nathalie Perrin-Gilbert, la conseillère municipale de Lyon Anne Delaigle, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- Presqu'île non autorisée, ponts bloqués, métros coupés : normal ou droit de manifester bafoué à Lyon ?
- Abstention sur le plan de la Métropole, refus de celui de la Région : Grégory Doucet trop dogmatique pour épauler les commerçants ?
- Fête des Lumières 2026 : encore une cata ou enfin une édition emballante pour les écologistes ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.

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1 commentaire
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On le sait le 06/11/2026 à 17:35

Les lumières il faut les éteindre à jamais. Tout le monde à Lyon déteste cette manifestation vulgaire pour les Jackys. Annulez-la s'il vous plaît...citez l'insécurité comme bonne raison.

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