Lyon Politiques : manifestations, commerces et Fête des Lumières - 06/11/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, l'ancienne maire du 1er arrondissement Nathalie Perrin-Gilbert, la conseillère municipale de Lyon Anne Delaigle, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- Presqu'île non autorisée, ponts bloqués, métros coupés : normal ou droit de manifester bafoué à Lyon ?

- Abstention sur le plan de la Métropole, refus de celui de la Région : Grégory Doucet trop dogmatique pour épauler les commerçants ?

- Fête des Lumières 2026 : encore une cata ou enfin une édition emballante pour les écologistes ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.