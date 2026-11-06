Lyon : la porte du lycée Édouard-Herriot ravagée par les flammes, des élèves évacués en urgence

Ce vendredi 6 novembre, la porte principale du lycée Édouard-Herriot, situé place Edgar-Quinet dans le 6e arrondissement, a été la proie des flammes, alors que des élèves se trouvaient encore à l'intérieur de l'établissement.
Les incidents ont débuté dans la matinée, lorsque des poubelles et des trottinettes électriques ont été rassemblées devant l'entrée principale du lycée, avant d'être incendiées.
Le feu s'est rapidement propagé à la porte puis à la façade du bâtiment, provoquant d'importants dégâts matériels. Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, les images sont particulièrement impressionnantes. On y distingue l'entrée de l'établissement entièrement embrasée, avec d'importantes flammes remontant le long de la façade.
Face à la situation, les élèves qui se trouvaient encore en cours ont dû être évacués en urgence. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour maîtriser l'incendie et sécuriser les lieux. Selon les premières informations disponibles, aucun blessé ne serait à déplorer.
Le maire du 6e arrondissement fait part de son indignation
Les images de l'incendie ont rapidement suscité de vives réactions, notamment celle du maire du 6e arrondissement de Lyon, Samuel Soulier.
Sur ses réseaux sociaux, l'élu a vivement condamné les événements : "Herriot brûle avec des élèves à l’intérieur et certains exultent …. Je n’ai pas les mots pour exprimer ma profonde indignation !"
Cet incendie intervient dans un contexte de mobilisation lycéenne et étudiante qui se poursuit depuis plusieurs semaines à Lyon et dans le Rhône.
Selon un bilan communiqué par la préfecture à 9h30 ce vendredi, 16 lycées, trois établissements d'enseignement supérieur et deux collèges étaient concernés par des perturbations.
Les services de l'État faisaient également état de quatre interpellations, en lien avec des jets de projectiles, un cocktail Molotov et un incendie, sans préciser si ces faits étaient liés aux événements survenus au lycée Édouard-Herriot.
Votre jalousie d'ignare inepte abrutis enfle tellement votre gorge quelle va finir par vous étouffer ! Ceux qui parviennent à obtenir du bien alors qu'au départ comme vous et vos aïeuls ont deux mains deux jambes, ne le méritent-ils pas ? Vous représentez l'obscurantisme les ténèbres de la société quand d'autres sont les lumières que vous jalousez, mais que la majorité suit et prend comme bon exemple.Signaler Répondre
Ah les petits bobo du 6e en pleine crise révolutionnaire.Signaler Répondre
Et après ça rentre sagement dans l’appartement haussemanien de 150m2 de papa.
En effet. Quel calibre conseillez-vous ?Signaler Répondre
Mais Merluchon l a dit. A BAS LA PROPRIETE..Signaler Répondre
À part HONTEUX RÉVOLTANT ABSURDE que dire d’autre….. Je ne reconnais plus mon pays qui est devenu un pays de violence et de non respect de la propriété d’autrui.Signaler Répondre
quel adolescent d’intelligence normale?Signaler Répondre
-Un malfaisant,et il faut le neutraliser.
ça sert à quoi ? à attribuer des bons points ? on voit jamais de résultats concrets, moi quand je prends un PV de stationnement, je suis verbalisé et je paie, j'ai pas d'exusesSignaler Répondre
Faites payer les parents , bordel , des juges en carton ?
Grégo Duce est trop occupé à porter plainte contre la police républicaine, il a toujours préféré la milice de la Jeune Garde.Signaler Répondre
Le lycée Herriot qui brûle et l'Hôtel de Ville qui fait le mort... Quelle honte absolue !Signaler Répondre
Si Lyon avait eu l'intelligence d'élire Jean-Michel Aulas à la place de ce mollusque de Doucet, jamais notre ville ne subirait le diktat des sauvages de LFI !
Avec un vrai boss à la mairie, il y aurait de l'autorité.
Mais non, les Verts préfèrent baisser le pantalon et laisser leurs milices de crétins tout ravager.
Doucet n'est pas un maire, c'est la serpillière des casseurs !
Virons cette bande d'incapables. Carton rouge et dehors !
Les lycéens et étudiants endoctrinés par la melanchonie brûlent tout sur leur passage. De leurs écoles incendiées à la voiture d’un sdf qui avait toute sa vie dans son véhicule, ils ne reculent devant rien pour afficher un fascisme venu tout droit des périodes sombres de l’histoire...Signaler Répondre
INCENDIE ? ET PAS QUE....TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE !Signaler Répondre
IL NOUS FAUT L'ARMEE !
LE DROIT DE MANIFESTER ET MAINTENANT LE DROIT DE TUER ? STOP LE DROIT DE MERDE !
je vous sens moqueurSignaler Répondre
'Les barbares sont dans la Cité ' fin du III siècle et déclin de l'empire romain ...Signaler Répondre
éru-cte?Signaler Répondre
- Il FAUT respecter la liberté de manifester, c'est pourtant pas compliqué.Signaler Répondre
- Oui mais certains cassent et pillent, il faut bien faire quelque chose ?
NON !!!
- Il FAUT respecter la liberté de manifester, c'est pourtant pas compliqué.
Et Calahan le Grand Penseur, il en pense quoi ?
Quelle honte votre langage, cet homme a perdu le seul bien qui lui restaitSignaler Répondre
Quel triste personnage vous êtes !
1ere déclaration de mussolini au parlement italien "je suis antiparlementariste, antidémocratique, antisocialiste"Signaler Répondre
mais tu sais mieux que lui.
Et après ils se plaignent de vivre dans des locaux cassés ! Ils sont idiots ou quoi ?Signaler Répondre
Pauvre France avec des lycéens aussi abrutis c'est sur nous sommes mal barrés !!!!
Les pyromanes sont-ils TOUS de gauche ?Signaler Répondre
Apparemment.
Quand est-ce que les juges vont comprendre qu'il faut les mettre en taule ??? C'est sont des criminels !!!!Signaler Répondre
Le chaos et la destruction en France bien encouragé par Oussama Mélenchon et sa secte. Ils détruisent les lycées, mais l'état n'en fait pas assez.Signaler Répondre
pas assez raciste mon filsSignaler Répondre
Et toi rentre en israel…la terre volee !!allez modérateur!!! Censure moi,par peur de tes maîtres !!Signaler Répondre
Et dire que 40% de mes commentaires ne passent pas la modération..Signaler Répondre
A-t-il été attrapé ?Signaler Répondre
...votre fiston a été identifié sur les images de surveillance ..Signaler Répondre
Alors sortez le chequier !
LFI est bien plus dangereux.Signaler Répondre
Ils brûlent les livres, les bâtiments et les élèves à l'intérieur qui eux veulent s'instruire.
Sans parler des meurtres de leurs opposants.
On a de plus en plus de mal à comprendre comment les dirigeants de ce parti soient toujours en liberté.
Ce sont des assassins.
Ces pourritures veulent montrer leur puissance face à l'état en envoyant leurs pitoyables larbins débiles brûler notre république. On ne parle pas de lycéens mais d'une gangrène qui pourrit nos vies. Stop à l'usage des stupéfiants, faisons des contrôles dans les entreprises et dans les ministères ; punissons sévèrement et là on pourra peut-être s'en sortir.Signaler Répondre
Sanae Takaichi, Première ministre du Japon, souhaite que les Japonais travaillent jusqu’à 75 ans, voire plus, face au vieillissement de la population et une pénurie de main d’œuvre. l’extrême droite en France que sa soit lepen et zemmour donne le Japon comme exemple lorsque l’extrême droite fait souffrir le peuple et déclenche des guerres partout dans le monde comme a fait Trump avec Israël réfléchissez deux fois avant vant de voter l’extrême droiteSignaler Répondre
nous sommes en guerre mais nous refusons toujours de l'envisager ; les USA nous ont déclaré la guerre économique depuis la création de l'euro il y a plus de 30 ans , et les anti occidentaux nous ont déclaré la guerre civilisationnelle depuis une vingtaine d'années ; mais nous préférons faire les aveugles autistesSignaler Répondre
Encore quelques semaines comme ça et Marine Le Pen sera élue dès le 1er tour!Signaler Répondre
Les révolutionnaires d'ultra gauche et d'extrême gauche..Signaler Répondre
En France, c'est LFI...
Il viendra bien un jour politique où l'enflure qui se livre à ce genre de truc ne se prendra pas une absence de peine de prison ferme et une amende symbolique, mais bien pire, bien pire...Signaler Répondre
les politiques sont en tractations pour se partager les postes et les gamelles.Signaler Répondre
On s'en fout, qu'il rentre en Algérie ou n'importe quel trou à rats duquel il vient. Tous les macaques comme ceux que l'on voit sur la vidéo dehors ou sous-terre aussi.Signaler Répondre
pas besoin,la publicité est faite toute seule par ces abrutis!Signaler Répondre
Les auteurs les pauvres choux ce sont des anges victimes de la société. C'est ce que dira la gauche française alliées à ses juges.Signaler Répondre
Les 2 neurones (qui se battent en duel) sont de sortie ....Signaler Répondre
sûrement des exclus du lycée pour leur comportement .Signaler Répondre
ce qui est intéressant c'est que l'intelligentsia et les médias s'obstinent à hurler contre le RN racistes , jour après jour les faits sont là pour montrer des gauchistes émeutiers ; bientôt il n'y aura pas besoin de second tour pour Marine Le Pen car le peuple silencieux parmi les 50 millions d'électeurs n'est pas dupe !Signaler Répondre
qui brule les écoles ?Signaler Répondre
Possible mais pas sur non plus que ca soit de la jeune racaille.Signaler Répondre
Il existe dans notre pays une milice d'état qui est largement capable d'obéir aux ordres des racailles en col blanc pour faire croire à ce que vous dites..
Voir ce qu'il s'est passé durant les gilets jaunes ou des CRS protégeait des casseurs de vitrines vêtu de noir..
Les auteurs doivent être retrouvés et punis sévèrement!Signaler Répondre
Continuez à laisser faire ces voyous de blacks bloks, lycéens, ksso's.Signaler Répondre
POLITIQUES le principal : vous avez un programme pour 2027 BERNER LE CONTRIBUABLE
Le maire condamne et après BLA BLA BLA
Foutre le feu à un lycée avec des élèves piégés dedans... C'est ça votre grande "révolution", la milice LFI ?Signaler Répondre
C'est ça votre "lutte" : risquer la vie de gamins pour trois vidéos TikTok ?
Vous allez encore nous expliquer que c'est la faute de la police si vous agissez comme des sauvages sans cerveau ?
On attend vos chouinades habituelles en commentaires.
En attendant : séchez votre morve, remballez votre seum et allez enfin chercher un travail !
Il n' y a que le RN pour délivrer la France et lui redonner son prestige d'antan.Signaler Répondre
Le profil ethnique des "lycéens" qui admirent l'incendie.Signaler Répondre
Manifestation ce samedi 7 novembre !! "La colère ne semble pas retomberSignaler Répondre
ils brulent les écoles avec les élèves dedans. Les méthodes de l’ultra gauche sont terrifiantes. Ils ne doivent jamais prendre le pouvoir législatif ou exécutif (malheureusement, le pouvoir judiciaire….)Signaler Répondre
Ça rime à quoi d'aller incendier un lycée ou une agence de tourisme ou devaliser des boutiquesSignaler Répondre
Tout cela n'est plus de la contestation mais ressemble de plus en plus à du grand banditisme