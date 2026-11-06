Lyon : la porte du lycée Édouard-Herriot ravagée par les flammes, des élèves évacués en urgence

Ce vendredi 6 novembre, la porte principale du lycée Édouard-Herriot, situé place Edgar-Quinet dans le 6e arrondissement, a été la proie des flammes, alors que des élèves se trouvaient encore à l'intérieur de l'établissement.

Les incidents ont débuté dans la matinée, lorsque des poubelles et des trottinettes électriques ont été rassemblées devant l'entrée principale du lycée, avant d'être incendiées.

Le feu s'est rapidement propagé à la porte puis à la façade du bâtiment, provoquant d'importants dégâts matériels. Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, les images sont particulièrement impressionnantes. On y distingue l'entrée de l'établissement entièrement embrasée, avec d'importantes flammes remontant le long de la façade.

Face à la situation, les élèves qui se trouvaient encore en cours ont dû être évacués en urgence. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour maîtriser l'incendie et sécuriser les lieux. Selon les premières informations disponibles, aucun blessé ne serait à déplorer.

Le maire du 6e arrondissement fait part de son indignation

Les images de l'incendie ont rapidement suscité de vives réactions, notamment celle du maire du 6e arrondissement de Lyon, Samuel Soulier.

Sur ses réseaux sociaux, l'élu a vivement condamné les événements : "Herriot brûle avec des élèves à l’intérieur et certains exultent …. Je n’ai pas les mots pour exprimer ma profonde indignation !"

Cet incendie intervient dans un contexte de mobilisation lycéenne et étudiante qui se poursuit depuis plusieurs semaines à Lyon et dans le Rhône.

Selon un bilan communiqué par la préfecture à 9h30 ce vendredi, 16 lycées, trois établissements d'enseignement supérieur et deux collèges étaient concernés par des perturbations.

Les services de l'État faisaient également état de quatre interpellations, en lien avec des jets de projectiles, un cocktail Molotov et un incendie, sans préciser si ces faits étaient liés aux événements survenus au lycée Édouard-Herriot.