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Lyon : la porte du lycée Édouard-Herriot ravagée par les flammes, des élèves évacués en urgence

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Lyon : la porte du lycée Édouard-Herriot ravagée par les flammes, des élèves évacués en urgence
DR : Samuel Soulier

La mobilisation lycéenne prend une tournure particulièrement inquiétante à Lyon.

Ce vendredi 6 novembre, la porte principale du lycée Édouard-Herriot, situé place Edgar-Quinet dans le 6e arrondissement, a été la proie des flammes, alors que des élèves se trouvaient encore à l'intérieur de l'établissement.

Les incidents ont débuté dans la matinée, lorsque des poubelles et des trottinettes électriques ont été rassemblées devant l'entrée principale du lycée, avant d'être incendiées.

Le feu s'est rapidement propagé à la porte puis à la façade du bâtiment, provoquant d'importants dégâts matériels. Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, les images sont particulièrement impressionnantes. On y distingue l'entrée de l'établissement entièrement embrasée, avec d'importantes flammes remontant le long de la façade.

Face à la situation, les élèves qui se trouvaient encore en cours ont dû être évacués en urgence. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour maîtriser l'incendie et sécuriser les lieux. Selon les premières informations disponibles, aucun blessé ne serait à déplorer.

Le maire du 6e arrondissement fait part de son indignation

Les images de l'incendie ont rapidement suscité de vives réactions, notamment celle du maire du 6e arrondissement de Lyon, Samuel Soulier.

Sur ses réseaux sociaux, l'élu a vivement condamné les événements : "Herriot brûle avec des élèves à l’intérieur et certains exultent …. Je n’ai pas les mots pour exprimer ma profonde indignation !"

Cet incendie intervient dans un contexte de mobilisation lycéenne et étudiante qui se poursuit depuis plusieurs semaines à Lyon et dans le Rhône.

Selon un bilan communiqué par la préfecture à 9h30 ce vendredi, 16 lycées, trois établissements d'enseignement supérieur et deux collèges étaient concernés par des perturbations. 

Les services de l'État faisaient également état de quatre interpellations, en lien avec des jets de projectiles, un cocktail Molotov et un incendie, sans préciser si ces faits étaient liés aux événements survenus au lycée Édouard-Herriot.

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incendie

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CQQFD69! le 06/11/2026 à 18:29
Mdr. a écrit le 06/11/2026 à 18h20

Ah les petits bobo du 6e en pleine crise révolutionnaire.
Et après ça rentre sagement dans l’appartement haussemanien de 150m2 de papa.

Votre jalousie d'ignare inepte abrutis enfle tellement votre gorge quelle va finir par vous étouffer ! Ceux qui parviennent à obtenir du bien alors qu'au départ comme vous et vos aïeuls ont deux mains deux jambes, ne le méritent-ils pas ? Vous représentez l'obscurantisme les ténèbres de la société quand d'autres sont les lumières que vous jalousez, mais que la majorité suit et prend comme bon exemple.

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Mdr. le 06/11/2026 à 18:20

Ah les petits bobo du 6e en pleine crise révolutionnaire.
Et après ça rentre sagement dans l’appartement haussemanien de 150m2 de papa.

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Soleil noir le 06/11/2026 à 18:09
strogoff a écrit le 06/11/2026 à 17h54

quel adolescent d’intelligence normale?
-Un malfaisant,et il faut le neutraliser.

En effet. Quel calibre conseillez-vous ?

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il faut bien écouter les gauchiasses... le 06/11/2026 à 17:59
HardRockeuse a écrit le 06/11/2026 à 17h57

À part HONTEUX RÉVOLTANT ABSURDE que dire d’autre….. Je ne reconnais plus mon pays qui est devenu un pays de violence et de non respect de la propriété d’autrui.

Mais Merluchon l a dit. A BAS LA PROPRIETE..

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HardRockeuse le 06/11/2026 à 17:57

À part HONTEUX RÉVOLTANT ABSURDE que dire d’autre….. Je ne reconnais plus mon pays qui est devenu un pays de violence et de non respect de la propriété d’autrui.

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strogoff le 06/11/2026 à 17:54
QI en baisse a écrit le 06/11/2026 à 12h36

Je soutiens le mouvement lycéen d’autant plus qu’on ne peut que constater la régression intellectuelle et psychologique de la jeunesse due essentiellement au tout numérique et ses scories cognitives. Je le dis sans mépris mais avec stupeur : si l’on écarte l’hypothèse de voyous, quel adolescent d’intelligence normale met le feu à des matières hautement inflammables (batteries) devant la porte en bois d’un bâtiment avec des personnes à l’intérieur ??

quel adolescent d’intelligence normale?
-Un malfaisant,et il faut le neutraliser.

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Les interpellations le 06/11/2026 à 17:06

ça sert à quoi ? à attribuer des bons points ? on voit jamais de résultats concrets, moi quand je prends un PV de stationnement, je suis verbalisé et je paie, j'ai pas d'exuses
Faites payer les parents , bordel , des juges en carton ?

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Jérémy le 06/11/2026 à 16:59

Grégo Duce est trop occupé à porter plainte contre la police républicaine, il a toujours préféré la milice de la Jeune Garde.

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DroitDeRéponseJMA le 06/11/2026 à 16:47

Le lycée Herriot qui brûle et l'Hôtel de Ville qui fait le mort... Quelle honte absolue !
Si Lyon avait eu l'intelligence d'élire Jean-Michel Aulas à la place de ce mollusque de Doucet, jamais notre ville ne subirait le diktat des sauvages de LFI !

Avec un vrai boss à la mairie, il y aurait de l'autorité.
Mais non, les Verts préfèrent baisser le pantalon et laisser leurs milices de crétins tout ravager.
Doucet n'est pas un maire, c'est la serpillière des casseurs !

Virons cette bande d'incapables. Carton rouge et dehors !

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bobo69 le 06/11/2026 à 16:35

Les lycéens et étudiants endoctrinés par la melanchonie brûlent tout sur leur passage. De leurs écoles incendiées à la voiture d’un sdf qui avait toute sa vie dans son véhicule, ils ne reculent devant rien pour afficher un fascisme venu tout droit des périodes sombres de l’histoire...

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DE LA MERDE le 06/11/2026 à 16:31

INCENDIE ? ET PAS QUE....TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE !
IL NOUS FAUT L'ARMEE !
LE DROIT DE MANIFESTER ET MAINTENANT LE DROIT DE TUER ? STOP LE DROIT DE MERDE !

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hi hi le 06/11/2026 à 16:28
Mais puisqu'on vous l'a dit a écrit le 06/11/2026 à 16h13

- Il FAUT respecter la liberté de manifester, c'est pourtant pas compliqué.
- Oui mais certains cassent et pillent, il faut bien faire quelque chose ?
NON !!!
- Il FAUT respecter la liberté de manifester, c'est pourtant pas compliqué.
Et Calahan le Grand Penseur, il en pense quoi ?

je vous sens moqueur

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et oui le 06/11/2026 à 16:24
en Afga ou ailleurs a écrit le 06/11/2026 à 14h26

qui brule les écoles ?

'Les barbares sont dans la Cité ' fin du III siècle et déclin de l'empire romain ...

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Eru le 06/11/2026 à 16:16
Eru a écrit le 06/11/2026 à 15h24

Et toi rentre en israel…la terre volee !!allez modérateur!!! Censure moi,par peur de tes maîtres !!

éru-cte?

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Mais puisqu'on vous l'a dit le 06/11/2026 à 16:13

- Il FAUT respecter la liberté de manifester, c'est pourtant pas compliqué.
- Oui mais certains cassent et pillent, il faut bien faire quelque chose ?
NON !!!
- Il FAUT respecter la liberté de manifester, c'est pourtant pas compliqué.
Et Calahan le Grand Penseur, il en pense quoi ?

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Antmar le 06/11/2026 à 16:07
On s'en fout a écrit le 06/11/2026 à 14h33

On s'en fout, qu'il rentre en Algérie ou n'importe quel trou à rats duquel il vient. Tous les macaques comme ceux que l'on voit sur la vidéo dehors ou sous-terre aussi.

Quelle honte votre langage, cet homme a perdu le seul bien qui lui restait
Quel triste personnage vous êtes !

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Pinocchio ton nez va grandir le 06/11/2026 à 16:02
Faux a écrit le 06/11/2026 à 13h36

Faux !!!

Le fascisme a toujours été de gauche.
Il a été inventé par Mussolini (un dirigeant socialiste) sans oublier Hitler qui a récupéré un parti ouvrier, le NSDAP, au début des années 30.

1ere déclaration de mussolini au parlement italien "je suis antiparlementariste, antidémocratique, antisocialiste"
mais tu sais mieux que lui.

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Antmar le 06/11/2026 à 16:01

Et après ils se plaignent de vivre dans des locaux cassés ! Ils sont idiots ou quoi ?
Pauvre France avec des lycéens aussi abrutis c'est sur nous sommes mal barrés !!!!

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Les Fachos Incultes le 06/11/2026 à 15:44

Les pyromanes sont-ils TOUS de gauche ?

Apparemment.

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Justice mon c... le 06/11/2026 à 15:42

Quand est-ce que les juges vont comprendre qu'il faut les mettre en taule ??? C'est sont des criminels !!!!

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Faute de moyen, on détruit le 06/11/2026 à 15:39

Le chaos et la destruction en France bien encouragé par Oussama Mélenchon et sa secte. Ils détruisent les lycées, mais l'état n'en fait pas assez.

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Césarion le 06/11/2026 à 15:31
C'est moi a écrit le 06/11/2026 à 15h17

Et dire que 40% de mes commentaires ne passent pas la modération..

pas assez raciste mon fils

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Eru le 06/11/2026 à 15:24
On s'en fout a écrit le 06/11/2026 à 14h33

On s'en fout, qu'il rentre en Algérie ou n'importe quel trou à rats duquel il vient. Tous les macaques comme ceux que l'on voit sur la vidéo dehors ou sous-terre aussi.

Et toi rentre en israel…la terre volee !!allez modérateur!!! Censure moi,par peur de tes maîtres !!

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C'est moi le 06/11/2026 à 15:17
On s'en fout a écrit le 06/11/2026 à 14h33

On s'en fout, qu'il rentre en Algérie ou n'importe quel trou à rats duquel il vient. Tous les macaques comme ceux que l'on voit sur la vidéo dehors ou sous-terre aussi.

Et dire que 40% de mes commentaires ne passent pas la modération..

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Il a été filmé l'incendiaire ou pas le 06/11/2026 à 15:12

A-t-il été attrapé ?

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Allo papa maman? le 06/11/2026 à 15:01

...votre fiston a été identifié sur les images de surveillance ..
Alors sortez le chequier !

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Solidarité 69 le 06/11/2026 à 14:58
Celà rappelle a écrit le 06/11/2026 à 12h02

Une certaine époque où les nazis brûlaient les livres. Aujourd’hui, les lycéens et étudiants brûlent directement leurs écoles, le fascisme a changé de camp, les faschos sont désormais à gauche....

LFI est bien plus dangereux.
Ils brûlent les livres, les bâtiments et les élèves à l'intérieur qui eux veulent s'instruire.
Sans parler des meurtres de leurs opposants.
On a de plus en plus de mal à comprendre comment les dirigeants de ce parti soient toujours en liberté.
Ce sont des assassins.

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Narcos le 06/11/2026 à 14:55

Ces pourritures veulent montrer leur puissance face à l'état en envoyant leurs pitoyables larbins débiles brûler notre république. On ne parle pas de lycéens mais d'une gangrène qui pourrit nos vies. Stop à l'usage des stupéfiants, faisons des contrôles dans les entreprises et dans les ministères ; punissons sévèrement et là on pourra peut-être s'en sortir.

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chaque jour une nouvelle preuve le 06/11/2026 à 14:54

Sanae Takaichi, Première ministre du Japon, souhaite que les Japonais travaillent jusqu’à 75 ans, voire plus, face au vieillissement de la population et une pénurie de main d’œuvre. l’extrême droite en France que sa soit lepen et zemmour donne le Japon comme exemple lorsque l’extrême droite fait souffrir le peuple et déclenche des guerres partout dans le monde comme a fait Trump avec Israël réfléchissez deux fois avant vant de voter l’extrême droite

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ben en fait le 06/11/2026 à 14:51
Gharlie a écrit le 06/11/2026 à 13h42

Ça rime à quoi d'aller incendier un lycée ou une agence de tourisme ou devaliser des boutiques
Tout cela n'est plus de la contestation mais ressemble de plus en plus à du grand banditisme

nous sommes en guerre mais nous refusons toujours de l'envisager ; les USA nous ont déclaré la guerre économique depuis la création de l'euro il y a plus de 30 ans , et les anti occidentaux nous ont déclaré la guerre civilisationnelle depuis une vingtaine d'années ; mais nous préférons faire les aveugles autistes

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Le RN au 1er tour! le 06/11/2026 à 14:45

Encore quelques semaines comme ça et Marine Le Pen sera élue dès le 1er tour!

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Chris6969699 le 06/11/2026 à 14:40
en Afga ou ailleurs a écrit le 06/11/2026 à 14h26

qui brule les écoles ?

Les révolutionnaires d'ultra gauche et d'extrême gauche..

En France, c'est LFI...

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Ces merdes absolues... le 06/11/2026 à 14:39

Il viendra bien un jour politique où l'enflure qui se livre à ce genre de truc ne se prendra pas une absence de peine de prison ferme et une amende symbolique, mais bien pire, bien pire...

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caton le 06/11/2026 à 14:34
on se bouge a écrit le 06/11/2026 à 12h26

Mais vous vous réveillez quand les politiques? Vous attendez qu'il y ai des morts?

les politiques sont en tractations pour se partager les postes et les gamelles.

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On s'en fout le 06/11/2026 à 14:33
CQQFD69! a écrit le 06/11/2026 à 12h12

Il est inconsolable: Fateh, sans-abri, perd sa voiture brûlée pendant la manifestation à Lyon !
Ils en pensent quoi les manifestants extrêmes gauchistes ?

On s'en fout, qu'il rentre en Algérie ou n'importe quel trou à rats duquel il vient. Tous les macaques comme ceux que l'on voit sur la vidéo dehors ou sous-terre aussi.

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strogoff le 06/11/2026 à 14:32
tkt a écrit le 06/11/2026 à 13h26

t'inquiete,

dans quelques jours ils devront parler.

pas besoin,la publicité est faite toute seule par ces abrutis!

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Titeuf le 06/11/2026 à 14:32

Les auteurs les pauvres choux ce sont des anges victimes de la société. C'est ce que dira la gauche française alliées à ses juges.

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Bande de demeurés le 06/11/2026 à 14:31

Les 2 neurones (qui se battent en duel) sont de sortie ....

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bassta le 06/11/2026 à 14:30
Autocat a écrit le 06/11/2026 à 13h51

Le profil ethnique des "lycéens" qui admirent l'incendie.

sûrement des exclus du lycée pour leur comportement .

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les gauchistes pyromanes le 06/11/2026 à 14:27
Ahahah a écrit le 06/11/2026 à 12h50

Le RN qui gagne 0.5% de popularité par jour grâce aux demeurés ahahah

ce qui est intéressant c'est que l'intelligentsia et les médias s'obstinent à hurler contre le RN racistes , jour après jour les faits sont là pour montrer des gauchistes émeutiers ; bientôt il n'y aura pas besoin de second tour pour Marine Le Pen car le peuple silencieux parmi les 50 millions d'électeurs n'est pas dupe !

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en Afga ou ailleurs le 06/11/2026 à 14:26

qui brule les écoles ?

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C'est moi le 06/11/2026 à 14:24
Ex Précisions a écrit le 06/11/2026 à 12h47

Pas sûr que ce soit des lycéens, plutôt de la racaille de gauche qui a quitté l'école à 16 ans...

Possible mais pas sur non plus que ca soit de la jeune racaille.
Il existe dans notre pays une milice d'état qui est largement capable d'obéir aux ordres des racailles en col blanc pour faire croire à ce que vous dites..
Voir ce qu'il s'est passé durant les gilets jaunes ou des CRS protégeait des casseurs de vitrines vêtu de noir..

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Videosurveillance ? le 06/11/2026 à 14:23

Les auteurs doivent être retrouvés et punis sévèrement!

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Rlb le 06/11/2026 à 14:16

Continuez à laisser faire ces voyous de blacks bloks, lycéens, ksso's.
POLITIQUES le principal : vous avez un programme pour 2027 BERNER LE CONTRIBUABLE
Le maire condamne et après BLA BLA BLA

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Le Fustigeur le 06/11/2026 à 13:59

Foutre le feu à un lycée avec des élèves piégés dedans... C'est ça votre grande "révolution", la milice LFI ?
C'est ça votre "lutte" : risquer la vie de gamins pour trois vidéos TikTok ?

Vous allez encore nous expliquer que c'est la faute de la police si vous agissez comme des sauvages sans cerveau ?

On attend vos chouinades habituelles en commentaires.
En attendant : séchez votre morve, remballez votre seum et allez enfin chercher un travail !

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Mme de T. le 06/11/2026 à 13:57

Il n' y a que le RN pour délivrer la France et lui redonner son prestige d'antan.

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Autocat le 06/11/2026 à 13:51

Le profil ethnique des "lycéens" qui admirent l'incendie.

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acte 4 le 06/11/2026 à 13:48

Manifestation ce samedi 7 novembre !! "La colère ne semble pas retomber

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ouf! le 06/11/2026 à 13:48
Celà rappelle a écrit le 06/11/2026 à 12h02

Une certaine époque où les nazis brûlaient les livres. Aujourd’hui, les lycéens et étudiants brûlent directement leurs écoles, le fascisme a changé de camp, les faschos sont désormais à gauche....

ils brulent les écoles avec les élèves dedans. Les méthodes de l’ultra gauche sont terrifiantes. Ils ne doivent jamais prendre le pouvoir législatif ou exécutif (malheureusement, le pouvoir judiciaire….)

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Gharlie le 06/11/2026 à 13:42

Ça rime à quoi d'aller incendier un lycée ou une agence de tourisme ou devaliser des boutiques
Tout cela n'est plus de la contestation mais ressemble de plus en plus à du grand banditisme

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