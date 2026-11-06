Lyon : un homme d'une soixantaine d'années meurt dans l'incendie de son appartement à la Croix-Rousse

Un drame s'est produit en pleine nuit dans le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon.
Ce vendredi 6 novembre, peu après 5h du matin, les secours sont intervenus rue Richan, dans le 4e arrondissement, pour un incendie qui venait de se déclarer dans un appartement.
Un homme âgé d'environ 60 ans est décédé dans le sinistre.
La victime se trouvait seule dans son logement au moment des faits.
Un appartement de 50 m² ravagé par les flammes
L'incendie a touché un appartement situé au troisième et dernier étage de l'immeuble.
Les flammes ont détruit une surface d'environ 50 m², nécessitant l'intervention des secours pour maîtriser le sinistre.
Malgré leur arrivée sur place, les pompiers n'ont pas pu sauver l'occupant du logement.
Aucune autre personne n'a été blessée et l'évacuation des autres occupants de l'immeuble n'a pas été nécessaire.
Les circonstances du départ de feu ne sont pas précisées à ce stade.
Le logement était-il équipé d'un détecteur de fumées ?Signaler Répondre
Pour 6 Euros seulement, certaines situations dramatiques peuvent être évité.
Il y a dans le monde plus de 100 décès par minute.Signaler Répondre
Faut se mettre en deuil permanent ?
Pour être humain il faut un cerveau et un coeur, ce qui ne semble pas être présent chez cette personne...Signaler Répondre
Un mort et c’est tout ce que ça t'inspire ? Un copier-coller ?Signaler Répondre
Toujours La Croix-Rousse. Le quartier le plus dangereux à vivre du point de vue structurel.Signaler Répondre
Attendez un petit tremblement de terre 'inattendu' qui déclenchera un éboulement cataclysmique balayant le presqu'île du nord au sud.
Encore une combustion spontanée du Saint-Esprit ?Signaler Répondre