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Lyon : un homme d'une soixantaine d'années meurt dans l'incendie de son appartement à la Croix-Rousse

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Lyon : un homme d'une soixantaine d'années meurt dans l'incendie de son appartement à la Croix-Rousse

Un incendie mortel s'est déclaré dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 novembre, dans le 4e arrondissement de Lyon. Un homme âgé d'environ 60 ans a perdu la vie dans son logement, situé au dernier étage d'un immeuble de la rue Richan. Aucun autre blessé n'est à déplorer.

Un drame s'est produit en pleine nuit dans le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon.

Ce vendredi 6 novembre, peu après 5h du matin, les secours sont intervenus rue Richan, dans le 4e arrondissement, pour un incendie qui venait de se déclarer dans un appartement.

Un homme âgé d'environ 60 ans est décédé dans le sinistre.

La victime se trouvait seule dans son logement au moment des faits.

Un appartement de 50 m² ravagé par les flammes

L'incendie a touché un appartement situé au troisième et dernier étage de l'immeuble.

Les flammes ont détruit une surface d'environ 50 m², nécessitant l'intervention des secours pour maîtriser le sinistre.

Malgré leur arrivée sur place, les pompiers n'ont pas pu sauver l'occupant du logement.

Aucune autre personne n'a été blessée et l'évacuation des autres occupants de l'immeuble n'a pas été nécessaire.

Les circonstances du départ de feu ne sont pas précisées à ce stade.

6 commentaires
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CQQFD69! le 06/11/2026 à 11:24

Le logement était-il équipé d'un détecteur de fumées ?
Pour 6 Euros seulement, certaines situations dramatiques peuvent être évité.

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Jérémy le 06/11/2026 à 11:22
Humanité à la dérive a écrit le 06/11/2026 à 09h43

Un mort et c’est tout ce que ça t'inspire ? Un copier-coller ?

Il y a dans le monde plus de 100 décès par minute.
Faut se mettre en deuil permanent ?

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papayou le 06/11/2026 à 10:46
Humanité à la dérive a écrit le 06/11/2026 à 09h43

Un mort et c’est tout ce que ça t'inspire ? Un copier-coller ?

Pour être humain il faut un cerveau et un coeur, ce qui ne semble pas être présent chez cette personne...

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Humanité à la dérive le 06/11/2026 à 09:43
Solidarité 69 a écrit le 06/11/2026 à 08h28

Encore une combustion spontanée du Saint-Esprit ?

Un mort et c’est tout ce que ça t'inspire ? Un copier-coller ?

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Favelas lyonnais le 06/11/2026 à 08:31

Toujours La Croix-Rousse. Le quartier le plus dangereux à vivre du point de vue structurel.
Attendez un petit tremblement de terre 'inattendu' qui déclenchera un éboulement cataclysmique balayant le presqu'île du nord au sud.

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Solidarité 69 le 06/11/2026 à 08:28

Encore une combustion spontanée du Saint-Esprit ?

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