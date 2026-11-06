Lyon : un homme d'une soixantaine d'années meurt dans l'incendie de son appartement à la Croix-Rousse

Un drame s'est produit en pleine nuit dans le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon.

Ce vendredi 6 novembre, peu après 5h du matin, les secours sont intervenus rue Richan, dans le 4e arrondissement, pour un incendie qui venait de se déclarer dans un appartement.

Un homme âgé d'environ 60 ans est décédé dans le sinistre.

La victime se trouvait seule dans son logement au moment des faits.

Un appartement de 50 m² ravagé par les flammes

L'incendie a touché un appartement situé au troisième et dernier étage de l'immeuble.

Les flammes ont détruit une surface d'environ 50 m², nécessitant l'intervention des secours pour maîtriser le sinistre.

Malgré leur arrivée sur place, les pompiers n'ont pas pu sauver l'occupant du logement.

Aucune autre personne n'a été blessée et l'évacuation des autres occupants de l'immeuble n'a pas été nécessaire.

Les circonstances du départ de feu ne sont pas précisées à ce stade.