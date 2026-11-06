Le G7 de retour à Lyon trente ans après : sept ministres de l'Intérieur attendus fin novembre

Le G7 va faire son retour à Lyon, mais dans un format moins prestigieux. Les 20 et 21 novembre prochains, la préfecture du Rhône doit accueillir une rencontre internationale consacrée aux questions de sécurité.
Dans le cadre de la présidence française du G7, les ministres de l'Intérieur de sept grandes puissances sont attendus dans les locaux de la préfecture et du Département du Rhône.
Autour de la table devraient se retrouver des représentants de l'Allemagne, de l'Italie, du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada, du Japon et de la France.
Le ministre français de l'Intérieur Laurent Nuñez participera à cette réunion.
Un retour symbolique trente ans après Bill Clinton
Cette rencontre fait écho à un autre événement diplomatique majeur organisé à Lyon.
En 1996, la capitale des Gaules avait accueilli le 22e sommet du G7, avec la présence de plusieurs dirigeants internationaux autour de Jacques Chirac à la Cité Internationale et bien sûr chez Paul Bocuse.
Parmi eux figuraient notamment le président américain Bill Clinton, le chancelier allemand Helmut Kohl, le Premier ministre britannique John Major ou encore Romano Prodi, alors chef du gouvernement italien.
Les discussions devraient porter sur plusieurs grandes priorités sécuritaires de la présidence française.
La lutte contre le narcotrafic devrait occuper une place centrale, dans un contexte où la coopération internationale constitue un enjeu pour combattre les réseaux criminels.
La lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent devrait également figurer parmi les sujets abordés.
Enfin, les ministres pourraient examiner les moyens de renforcer la coopération contre les trafics illicites de migrants et les réseaux de passeurs.
La capitale des Gaules retrouvera ainsi, le temps de deux journées, une place dans l'agenda diplomatique international.
plus productif et plus utile que les grandes démonstrations d' États ; la sécurité des Nations n'a jamais été autant menacéeSignaler Répondre
Comment ? Grégory Doucet n'est pas comparable avec Raymond Barré ? Comment c'est possible ?Signaler Répondre
sans compter le bouclage des rues qui devrait partir des quais de la prequ'île et aller jusqu'à part dieu... plus aucun transport en commun (pour pas changer!) et pas de voiture non plus.Signaler Répondre
piétons, prenez avec vous un justificatif de domicile si vous voulez passer.
D'accord, en partie, avec vous.Signaler Répondre
En effet, certains contribuables dépensent des sommes folles pour : les jeux de hasard, le tabac, l'alcool, les drogues, les smartphones, les produits de marques ... et devraient revoir la gestion de leur budget.
Mais et je persiste (!), TOUS nos politiciens de gauche, de droite, des extrêmes gauche et droite, doivent cesser les dépenses d'apparat payées par TOUS les contribuables et qui :
- ne servant qu'à faire croire à la ''grandeur et l'image'' de la France,
- ne profitent qu'aux ''invités'' et leurs petits copains, qui sont toujours les mêmes.
Manquait plus que ça...Signaler Répondre
Est ce qu'on nous privatisera à nouveau le Parc Tête d'Or pour qu'ils puissent faire leur jogging en toute quiétude comme Bill le harceleur à l'époque ?
Narcotrafic, Islamisme radical, extrême gauche les trois marchent ensemble.Signaler Répondre
Ils le savent, maintenant a eux d agir...vraiment avec fermeté pour notre sécurité...
Un stage obligatoire pour Ouin Ouin Doudou est prévu !Signaler Répondre
Les casseurs, pilleurs, agresseurs, voleursSignaler Répondre
Pourquoi les ministres de l'Intérieur, ça n'intéresse plus les dirigeants ??Signaler Répondre
Ce n'est pas un G7 c'est une petite sauterie entre polices...
Les USA, une nation où chacun est libre de faire ce qu'il veut, où il n'y a pas d'écolos dictateurs, où les agresseurs, assassins, ont leurs photos et noms dans tous les médias (avec des peines de prison plus ou moins longue), où les touristes sont très bien accueillis, aidés.Signaler Répondre
J'en sais quelques choses, car allé plus de 40 fois (quelque soit le Président).
VIVE LA LIBERTÉ, VIVE LES USA
" La lutte contre le narcotrafic devrait occuper une place centrale " .Signaler Répondre
Ils auront donc la possibilité d'effectuer des Travaux Pratiques car les points de deal ne manquent pas dans l'agglomération .
Le doucet ne sera pas de la partie (ET C'EST TANT MIEUX), lui qui trouve normal que les casseurs saccagent, pillent, agressent, caillassent.Signaler Répondre
Eh ben, y aura intérêt à ce qu'il y ait une forte (et efficace) présence policière. LFI va se lécher les babines à l'idée de foutre encore + le bordel...Signaler Répondre
S'il avait de la face, il boycotterait cet évènement, lui, l'adepte de la désobéissance civile et du soutient de l'extrême gauche et de la jeune garde. Il est même allié politiquement avec ces casseurs.Signaler Répondre
A voir comment va se comporter le Tartuffe en chef.
Tu reprends un peu de nouilles ou tu passes directement au fromage de chèvre ?Signaler Répondre
Très intéressantSignaler Répondre
Cela n’aura pas le prestige et les retombées du vrai G7 sur notre ville de Lyon qui à l’époque était gouvernée par un homme exceptionnel, Raymond Barre, qui l’a magnifiée et enrichie
Mais les sujets relevant de la sécurité et de la submersion migratoire sont tellement importants dans la ville qui héberge - toujours grâce à Raymond Barre - Interpol que je considère cette annonce comme un signe positif
Encore du bazar, bouclage de quartier et d'entraves à la circulation des citoyens pour ce gueuleton entre pseudo puissants?Signaler Répondre
Aurons-nous droit à des contre-manifestation avec les blacks-blocks ?Signaler Répondre
Pauvre commerçants.
J'espère que le G7 aura le courage de confronter les États-Unis pour les problèmes de la violence politique générés par ICE contre les étrangers.Signaler Répondre
Il n'y a que les masos inconscients ou les alliés de MAGA qui continuent à visiter ce pays voyou décomplexé.
Les contribuables, comme tu dis, balancent chaque année plus de 50 milliards dans les jeux de hasard et 50 autres milliards dans le tabac, l'alcool et les drogues. À chaque vacance c'est toujours le bordel sur les routes tellement il y a de monde. Les smartphones à plus de 1000 euros se vendent très bien, les produits de marques aussi (faut bien se la jouer pour épater les bourricots d'en face).Signaler Répondre
Dans ces conditions, je vais attendre un peu pour pleurnicher avec toi tu tous les autres geignards.
Moi (entre autre) et je préfère eux aux spécialistes des commentaires comme toi.Signaler Répondre
A quoi ça sert ?Signaler Répondre
Qui va payer ?
Combien de : COP, G 7, réunions / séminaires / conférences / sommets .... sur des sujets comme ''le narcotrafic, le terrorisme et les réseaux de passeurs'' ou le climat ou la fraude.... : qui n'ont servi à rien mais qui ont coûté très chers aux contribuables !
Alors que des visioconférences pourraient suffire.
Dans sa situation économique, la France devrait s'abstenir d'organiser des événements festifs (invitations et repas à l'Elysée, JO, défilé du 14 juillet, tour de France, match '' amical '' de foot avec certains pays ...).
Il faut faire des économies : la France n'a plus les moyens d'organiser des événements nationaux et internationaux sensés montrer sa ''grandeur'' et épater le monde car se sont les contribuables qui paient.
Et Doudou va faire le beau et serrer des mains.Signaler Répondre
Il va se croire important l'espace d'une journée
Bizarre la référence d'accroche, d'autres événements majeurs ont eu lieu à lyon depuisSignaler Répondre
https://www.interieur.gouv.fr/archive/les-forces-d-intervention-en-demonstration-a-lyon
et aller et on se réunit et on dépense de l’argent que l’on a pas et on fait une bonne bouffe tous ensemble les visioconférence ça n’existe plusSignaler Répondre
Qui va payer ?Signaler Répondre