Le G7 de retour à Lyon trente ans après : sept ministres de l'Intérieur attendus fin novembre

Le G7 va faire son retour à Lyon, mais dans un format moins prestigieux. Les 20 et 21 novembre prochains, la préfecture du Rhône doit accueillir une rencontre internationale consacrée aux questions de sécurité.

Dans le cadre de la présidence française du G7, les ministres de l'Intérieur de sept grandes puissances sont attendus dans les locaux de la préfecture et du Département du Rhône.

Autour de la table devraient se retrouver des représentants de l'Allemagne, de l'Italie, du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada, du Japon et de la France.

Le ministre français de l'Intérieur Laurent Nuñez participera à cette réunion.

Un retour symbolique trente ans après Bill Clinton

Cette rencontre fait écho à un autre événement diplomatique majeur organisé à Lyon.

En 1996, la capitale des Gaules avait accueilli le 22e sommet du G7, avec la présence de plusieurs dirigeants internationaux autour de Jacques Chirac à la Cité Internationale et bien sûr chez Paul Bocuse.

Parmi eux figuraient notamment le président américain Bill Clinton, le chancelier allemand Helmut Kohl, le Premier ministre britannique John Major ou encore Romano Prodi, alors chef du gouvernement italien.

Les discussions devraient porter sur plusieurs grandes priorités sécuritaires de la présidence française.

La lutte contre le narcotrafic devrait occuper une place centrale, dans un contexte où la coopération internationale constitue un enjeu pour combattre les réseaux criminels.

La lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent devrait également figurer parmi les sujets abordés.

Enfin, les ministres pourraient examiner les moyens de renforcer la coopération contre les trafics illicites de migrants et les réseaux de passeurs.

La capitale des Gaules retrouvera ainsi, le temps de deux journées, une place dans l'agenda diplomatique international.