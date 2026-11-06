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Le G7 de retour à Lyon trente ans après : sept ministres de l'Intérieur attendus fin novembre

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Le G7 de retour à Lyon trente ans après : sept ministres de l'Intérieur attendus fin novembre

Trente ans après avoir accueilli les dirigeants des grandes puissances mondiales, Lyon s'apprête à recevoir une nouvelle réunion du G7. Les 20 et 21 novembre, les ministres de l'Intérieur des sept pays membres devraient se retrouver dans la capitale des Gaules pour évoquer notamment le narcotrafic, le terrorisme et les réseaux de passeurs.

Le G7 va faire son retour à Lyon, mais dans un format moins prestigieux. Les 20 et 21 novembre prochains, la préfecture du Rhône doit accueillir une rencontre internationale consacrée aux questions de sécurité.

Dans le cadre de la présidence française du G7, les ministres de l'Intérieur de sept grandes puissances sont attendus dans les locaux de la préfecture et du Département du Rhône.

Autour de la table devraient se retrouver des représentants de l'Allemagne, de l'Italie, du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada, du Japon et de la France.

Le ministre français de l'Intérieur Laurent Nuñez participera à cette réunion.

Un retour symbolique trente ans après Bill Clinton

Cette rencontre fait écho à un autre événement diplomatique majeur organisé à Lyon.

En 1996, la capitale des Gaules avait accueilli le 22e sommet du G7, avec la présence de plusieurs dirigeants internationaux autour de Jacques Chirac à la Cité Internationale et bien sûr chez Paul Bocuse.

Parmi eux figuraient notamment le président américain Bill Clinton, le chancelier allemand Helmut Kohl, le Premier ministre britannique John Major ou encore Romano Prodi, alors chef du gouvernement italien.

Les discussions devraient porter sur plusieurs grandes priorités sécuritaires de la présidence française.

La lutte contre le narcotrafic devrait occuper une place centrale, dans un contexte où la coopération internationale constitue un enjeu pour combattre les réseaux criminels.

La lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent devrait également figurer parmi les sujets abordés.

Enfin, les ministres pourraient examiner les moyens de renforcer la coopération contre les trafics illicites de migrants et les réseaux de passeurs.

La capitale des Gaules retrouvera ainsi, le temps de deux journées, une place dans l'agenda diplomatique international.

Tags :

G7

Lyon

25 commentaires
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ben peut etre le 06/11/2026 à 10:55
Ex Précisions a écrit le 06/11/2026 à 10h18

Pourquoi les ministres de l'Intérieur, ça n'intéresse plus les dirigeants ??
Ce n'est pas un G7 c'est une petite sauterie entre polices...

plus productif et plus utile que les grandes démonstrations d' États ; la sécurité des Nations n'a jamais été autant menacée

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Pomme de terre du sofa le 06/11/2026 à 10:47
Bellota a écrit le 06/11/2026 à 09h27

Très intéressant
Cela n’aura pas le prestige et les retombées du vrai G7 sur notre ville de Lyon qui à l’époque était gouvernée par un homme exceptionnel, Raymond Barre, qui l’a magnifiée et enrichie
Mais les sujets relevant de la sécurité et de la submersion migratoire sont tellement importants dans la ville qui héberge - toujours grâce à Raymond Barre - Interpol que je considère cette annonce comme un signe positif

Comment ? Grégory Doucet n'est pas comparable avec Raymond Barré ? Comment c'est possible ?

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un enfer à venir le 06/11/2026 à 10:42
martine a écrit le 06/11/2026 à 07h44

et aller et on se réunit et on dépense de l’argent que l’on a pas et on fait une bonne bouffe tous ensemble les visioconférence ça n’existe plus

sans compter le bouclage des rues qui devrait partir des quais de la prequ'île et aller jusqu'à part dieu... plus aucun transport en commun (pour pas changer!) et pas de voiture non plus.
piétons, prenez avec vous un justificatif de domicile si vous voulez passer.

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Marie de Lyon le 06/11/2026 à 10:34
Je me gausse a écrit le 06/11/2026 à 08h25

Les contribuables, comme tu dis, balancent chaque année plus de 50 milliards dans les jeux de hasard et 50 autres milliards dans le tabac, l'alcool et les drogues. À chaque vacance c'est toujours le bordel sur les routes tellement il y a de monde. Les smartphones à plus de 1000 euros se vendent très bien, les produits de marques aussi (faut bien se la jouer pour épater les bourricots d'en face).
Dans ces conditions, je vais attendre un peu pour pleurnicher avec toi tu tous les autres geignards.

D'accord, en partie, avec vous.
En effet, certains contribuables dépensent des sommes folles pour : les jeux de hasard, le tabac, l'alcool, les drogues, les smartphones, les produits de marques ... et devraient revoir la gestion de leur budget.

Mais et je persiste (!), TOUS nos politiciens de gauche, de droite, des extrêmes gauche et droite, doivent cesser les dépenses d'apparat payées par TOUS les contribuables et qui :
- ne servant qu'à faire croire à la ''grandeur et l'image'' de la France,
- ne profitent qu'aux ''invités'' et leurs petits copains, qui sont toujours les mêmes.

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Retour sur Terre le 06/11/2026 à 10:34

Manquait plus que ça...
Est ce qu'on nous privatisera à nouveau le Parc Tête d'Or pour qu'ils puissent faire leur jogging en toute quiétude comme Bill le harceleur à l'époque ?

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Pourvu que des mesures concrètes soient prises.. le 06/11/2026 à 10:26
GAD a écrit le 06/11/2026 à 10h11

" La lutte contre le narcotrafic devrait occuper une place centrale " .
Ils auront donc la possibilité d'effectuer des Travaux Pratiques car les points de deal ne manquent pas dans l'agglomération .

Narcotrafic, Islamisme radical, extrême gauche les trois marchent ensemble.
Ils le savent, maintenant a eux d agir...vraiment avec fermeté pour notre sécurité...

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GLOUGLOU 1er le 06/11/2026 à 10:24

Un stage obligatoire pour Ouin Ouin Doudou est prévu !

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 06/11/2026 à 10:21
Free Lyon a écrit le 06/11/2026 à 06h53

Qui va payer ?

Les casseurs, pilleurs, agresseurs, voleurs

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Ex Précisions le 06/11/2026 à 10:18

Pourquoi les ministres de l'Intérieur, ça n'intéresse plus les dirigeants ??
Ce n'est pas un G7 c'est une petite sauterie entre polices...

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 06/11/2026 à 10:14
Red Star Forever a écrit le 06/11/2026 à 08h28

J'espère que le G7 aura le courage de confronter les États-Unis pour les problèmes de la violence politique générés par ICE contre les étrangers.
Il n'y a que les masos inconscients ou les alliés de MAGA qui continuent à visiter ce pays voyou décomplexé.

Les USA, une nation où chacun est libre de faire ce qu'il veut, où il n'y a pas d'écolos dictateurs, où les agresseurs, assassins, ont leurs photos et noms dans tous les médias (avec des peines de prison plus ou moins longue), où les touristes sont très bien accueillis, aidés.
J'en sais quelques choses, car allé plus de 40 fois (quelque soit le Président).
VIVE LA LIBERTÉ, VIVE LES USA

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GAD le 06/11/2026 à 10:11

" La lutte contre le narcotrafic devrait occuper une place centrale " .
Ils auront donc la possibilité d'effectuer des Travaux Pratiques car les points de deal ne manquent pas dans l'agglomération .

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 06/11/2026 à 10:07

Le doucet ne sera pas de la partie (ET C'EST TANT MIEUX), lui qui trouve normal que les casseurs saccagent, pillent, agressent, caillassent.

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pm69 le 06/11/2026 à 10:05

Eh ben, y aura intérêt à ce qu'il y ait une forte (et efficace) présence policière. LFI va se lécher les babines à l'idée de foutre encore + le bordel...

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Lolotoooooooooooooooooo le 06/11/2026 à 09:52
Dupon a écrit le 06/11/2026 à 08h13

Et Doudou va faire le beau et serrer des mains.
Il va se croire important l'espace d'une journée

S'il avait de la face, il boycotterait cet évènement, lui, l'adepte de la désobéissance civile et du soutient de l'extrême gauche et de la jeune garde. Il est même allié politiquement avec ces casseurs.

A voir comment va se comporter le Tartuffe en chef.

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Lolotooooooooooooooo le 06/11/2026 à 09:49
Red Star Forever a écrit le 06/11/2026 à 08h28

J'espère que le G7 aura le courage de confronter les États-Unis pour les problèmes de la violence politique générés par ICE contre les étrangers.
Il n'y a que les masos inconscients ou les alliés de MAGA qui continuent à visiter ce pays voyou décomplexé.

Tu reprends un peu de nouilles ou tu passes directement au fromage de chèvre ?

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Bellota le 06/11/2026 à 09:27

Très intéressant
Cela n’aura pas le prestige et les retombées du vrai G7 sur notre ville de Lyon qui à l’époque était gouvernée par un homme exceptionnel, Raymond Barre, qui l’a magnifiée et enrichie
Mais les sujets relevant de la sécurité et de la submersion migratoire sont tellement importants dans la ville qui héberge - toujours grâce à Raymond Barre - Interpol que je considère cette annonce comme un signe positif

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Gueuleton G7? le 06/11/2026 à 08:57

Encore du bazar, bouclage de quartier et d'entraves à la circulation des citoyens pour ce gueuleton entre pseudo puissants?

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Solidarité 69 le 06/11/2026 à 08:52

Aurons-nous droit à des contre-manifestation avec les blacks-blocks ?
Pauvre commerçants.

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Red Star Forever le 06/11/2026 à 08:28

J'espère que le G7 aura le courage de confronter les États-Unis pour les problèmes de la violence politique générés par ICE contre les étrangers.
Il n'y a que les masos inconscients ou les alliés de MAGA qui continuent à visiter ce pays voyou décomplexé.

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Je me gausse le 06/11/2026 à 08:25
Marie de Lyon a écrit le 06/11/2026 à 08h16

A quoi ça sert ?
Qui va payer ?

Combien de : COP, G 7, réunions / séminaires / conférences / sommets .... sur des sujets comme ''le narcotrafic, le terrorisme et les réseaux de passeurs'' ou le climat ou la fraude.... : qui n'ont servi à rien mais qui ont coûté très chers aux contribuables !
Alors que des visioconférences pourraient suffire.

Dans sa situation économique, la France devrait s'abstenir d'organiser des événements festifs (invitations et repas à l'Elysée, JO, défilé du 14 juillet, tour de France, match '' amical '' de foot avec certains pays ...).

Il faut faire des économies : la France n'a plus les moyens d'organiser des événements nationaux et internationaux sensés montrer sa ''grandeur'' et épater le monde car se sont les contribuables qui paient.

Les contribuables, comme tu dis, balancent chaque année plus de 50 milliards dans les jeux de hasard et 50 autres milliards dans le tabac, l'alcool et les drogues. À chaque vacance c'est toujours le bordel sur les routes tellement il y a de monde. Les smartphones à plus de 1000 euros se vendent très bien, les produits de marques aussi (faut bien se la jouer pour épater les bourricots d'en face).
Dans ces conditions, je vais attendre un peu pour pleurnicher avec toi tu tous les autres geignards.

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Free naze le 06/11/2026 à 08:20
Free Lyon a écrit le 06/11/2026 à 06h53

Qui va payer ?

Moi (entre autre) et je préfère eux aux spécialistes des commentaires comme toi.

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Marie de Lyon le 06/11/2026 à 08:16

A quoi ça sert ?
Qui va payer ?

Combien de : COP, G 7, réunions / séminaires / conférences / sommets .... sur des sujets comme ''le narcotrafic, le terrorisme et les réseaux de passeurs'' ou le climat ou la fraude.... : qui n'ont servi à rien mais qui ont coûté très chers aux contribuables !
Alors que des visioconférences pourraient suffire.

Dans sa situation économique, la France devrait s'abstenir d'organiser des événements festifs (invitations et repas à l'Elysée, JO, défilé du 14 juillet, tour de France, match '' amical '' de foot avec certains pays ...).

Il faut faire des économies : la France n'a plus les moyens d'organiser des événements nationaux et internationaux sensés montrer sa ''grandeur'' et épater le monde car se sont les contribuables qui paient.

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Dupon le 06/11/2026 à 08:13

Et Doudou va faire le beau et serrer des mains.
Il va se croire important l'espace d'une journée

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Whynot69 le 06/11/2026 à 07:45

Bizarre la référence d'accroche, d'autres événements majeurs ont eu lieu à lyon depuis

https://www.interieur.gouv.fr/archive/les-forces-d-intervention-en-demonstration-a-lyon

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martine le 06/11/2026 à 07:44

et aller et on se réunit et on dépense de l’argent que l’on a pas et on fait une bonne bouffe tous ensemble les visioconférence ça n’existe plus

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Free Lyon le 06/11/2026 à 06:53

Qui va payer ?

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