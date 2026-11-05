Lyon : aucun métro ne circulera ce jeudi, la grève paralyse une partie du réseau TCL

Les voyageurs devront trouver des solutions alternatives pour se déplacer dans la métropole de Lyon ce jeudi.

La mobilisation sociale nationale aura d'importantes répercussions sur le réseau TCL, avec l'arrêt complet des lignes de métro et de plusieurs services de bus.

Les métros A, B, C et D resteront fermés toute la journée, tout comme les funiculaires F1 et F2. Aucun service minimum n'est donc annoncé sur ces six lignes.

Les tramways restent majoritairement en circulation

Pour les usagers, les tramways constitueront l'une des principales solutions de remplacement.

Les lignes T2, T5, T6 et T7 fonctionneront normalement.

Sur le T1, une rame est annoncée toutes les six à sept minutes, contre huit à neuf minutes sur le T3.

La ligne T4 assurera uniquement les trajets entre Hôpital Feyzin Vénissieux et La Doua Gaston-Berger, avec un passage toutes les sept à huit minutes.

Le trambus TB12 circulera quant à lui à raison d'un véhicule toutes les quinze minutes.

Sept lignes de bus entièrement supprimées

Les conséquences de la grève toucheront également les déplacements en bus.

Aucune circulation n'est prévue sur les lignes 89EX, 127, BR60, PL1, PL2, PL3 et PL4.

D'autres services seront assurés avec une fréquence réduite, notamment les lignes C2, C16, C17, C26, 31, 41, 43, 89, 90, 104A, 110, 110EX et 126.

Des suppressions de courses sont aussi annoncées sur les lignes 86, 120, 215, 217, 236 et 237.

Les autres lignes de bus devraient conserver leurs horaires habituels.

Concernant les transports scolaires, la majorité des services Junior Direct seront maintenus, même si certains départs sont annulés sur treize lignes, notamment dans l'ouest du Rhône.

Rhônexpress et Navigône ne seront pas concernés par la grève. Les Parcs Relais et les agences TCL doivent également fonctionner normalement.

La CGT réclame 200 euros d'augmentation mensuelle

Derrière ces importantes perturbations, les revendications salariales restent au cœur du conflit.

La CGT estime que les propositions de la direction de RATP Dev Lyon ne répondent pas aux attentes des agents.

Le syndicat met notamment en avant une inflation qu'il présente comme supérieure à 3% et les résultats financiers du groupe RATP, qui aurait réalisé plus de 81 millions d'euros de bénéfices au premier semestre 2026.

La CGT réclame une augmentation de salaire de 200 euros par mois, qu'elle juge nécessaire pour répondre aux besoins des salariés.

Le réseau TCL invite de son côté les voyageurs à anticiper leurs déplacements et à vérifier les conditions de circulation en temps réel.

Des perturbations supplémentaires restent possibles en fonction du déroulement des manifestations prévues dans l'agglomération lyonnaise.