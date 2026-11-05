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Lyon : aucun métro ne circulera ce jeudi, la grève paralyse une partie du réseau TCL

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Lyon : aucun métro ne circulera ce jeudi, la grève paralyse une partie du réseau TCL

Journée particulièrement difficile en perspective pour les usagers des transports en commun lyonnais. Ce jeudi 5 novembre, les quatre lignes de métro seront totalement fermées en raison d'un mouvement de grève. Plusieurs bus seront également supprimés, tandis que les tramways fonctionneront dans des conditions moins dégradées.

Les voyageurs devront trouver des solutions alternatives pour se déplacer dans la métropole de Lyon ce jeudi.

La mobilisation sociale nationale aura d'importantes répercussions sur le réseau TCL, avec l'arrêt complet des lignes de métro et de plusieurs services de bus.

Les métros A, B, C et D resteront fermés toute la journée, tout comme les funiculaires F1 et F2. Aucun service minimum n'est donc annoncé sur ces six lignes.

Les tramways restent majoritairement en circulation

Pour les usagers, les tramways constitueront l'une des principales solutions de remplacement.

Les lignes T2, T5, T6 et T7 fonctionneront normalement.

Sur le T1, une rame est annoncée toutes les six à sept minutes, contre huit à neuf minutes sur le T3.

La ligne T4 assurera uniquement les trajets entre Hôpital Feyzin Vénissieux et La Doua Gaston-Berger, avec un passage toutes les sept à huit minutes.

Le trambus TB12 circulera quant à lui à raison d'un véhicule toutes les quinze minutes.

Sept lignes de bus entièrement supprimées

Les conséquences de la grève toucheront également les déplacements en bus.

Aucune circulation n'est prévue sur les lignes 89EX, 127, BR60, PL1, PL2, PL3 et PL4.

D'autres services seront assurés avec une fréquence réduite, notamment les lignes C2, C16, C17, C26, 31, 41, 43, 89, 90, 104A, 110, 110EX et 126.

Des suppressions de courses sont aussi annoncées sur les lignes 86, 120, 215, 217, 236 et 237.

Les autres lignes de bus devraient conserver leurs horaires habituels.

Concernant les transports scolaires, la majorité des services Junior Direct seront maintenus, même si certains départs sont annulés sur treize lignes, notamment dans l'ouest du Rhône.

Rhônexpress et Navigône ne seront pas concernés par la grève. Les Parcs Relais et les agences TCL doivent également fonctionner normalement.

La CGT réclame 200 euros d'augmentation mensuelle

Derrière ces importantes perturbations, les revendications salariales restent au cœur du conflit.

La CGT estime que les propositions de la direction de RATP Dev Lyon ne répondent pas aux attentes des agents.

Le syndicat met notamment en avant une inflation qu'il présente comme supérieure à 3% et les résultats financiers du groupe RATP, qui aurait réalisé plus de 81 millions d'euros de bénéfices au premier semestre 2026.

La CGT réclame une augmentation de salaire de 200 euros par mois, qu'elle juge nécessaire pour répondre aux besoins des salariés.

Le réseau TCL invite de son côté les voyageurs à anticiper leurs déplacements et à vérifier les conditions de circulation en temps réel.

Des perturbations supplémentaires restent possibles en fonction du déroulement des manifestations prévues dans l'agglomération lyonnaise.

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13 commentaires
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Mettre des cybercab le 05/11/2026 à 08:59

C'est incroyable comme de simple message son recalé par la censure journalistique...et après ça réclame la liberté de la presse...
On remarquera que tout a été fait pour impacter les lignes automatiques, pour privilégier les grévistes bien au chaud dans leur cabine de pilotage...donc pour les punir, soit on le renouvelle pas le matos, soit on remplace tout ça par des cybercab

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 05/11/2026 à 08:47

Ça existe encore, la cgt? Ils ne doivent plus être très nombreux là-bas dedans.....

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lulu le rebelle le 05/11/2026 à 08:46
SOLIDAIRE a écrit le 05/11/2026 à 07h40

200 € en plus ⚖️ . Vive la CGT✅️ 👌👍

200 euros pour ces malpolis des TCL ? Laissez moi m'éclater de rire ,avec tous les avantages dont ils se gavent ces salariés,allez donc travailler en Chine !

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Les entraineurs ne vtent pas CGT le 05/11/2026 à 08:26
SOLIDAIRE a écrit le 05/11/2026 à 07h40

200 € en plus ⚖️ . Vive la CGT✅️ 👌👍

le Lyonnais Paulo Fonseca (350 000 €). Les 18 entraîneurs de L1 cumulent au total 36,78 millions d’euros en parts fixes brutes estimées.

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Solidaire? le 05/11/2026 à 08:16
SOLIDAIRE a écrit le 05/11/2026 à 07h40

200 € en plus ⚖️ . Vive la CGT✅️ 👌👍

Pas solidaire?
Allez vous faire voir!

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C'est moi le 05/11/2026 à 08:11
heureusement qu on a nos voitures a écrit le 05/11/2026 à 06h50

merci pour ceux qui doivent travailler !!! le droit de grève devrait être interdit pour les transports du public . comment font les infirmières, boulangers employés de grandes surfaces, gardes d enfants … le télé travail n existe pas pour eux …

Heureusement qu'on a des velos surtout, sinon je serais encore coincé dans les bouchons à cet heure la ..
Et puis c'est combien le litre de diesel?
C'est combien l'abonnement TCL?

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Complice le 05/11/2026 à 08:09

ils sont mignons les lecteurs de LyonMMag, touchants de naiveté à imaginer que c'est à cause des grevistes qu'il n'y a plus de métro. Et le 31 octobre, c'était la grève ausi ? La direction du Sytral, main dans la main avec la préfecture supprime les transports publics pour gêner un rassemblement massif à la manifestation de ce matin. Comme ça, tout lemonde pourra dire que la mobilisation est en baisse, que le mouvement s'essoufle, etc. En attendant, faute de trzansport, ce sont les commerçants du centre ville qui s'essouflent, victimes collatérales des décisions du gouvernement et de la métropole. Mais bon, la métropole a déjà prévu de les indemniser, alors ça va !

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Grevistes de cabine? le 05/11/2026 à 07:53

On remarquera que tout a été fait pour impacter les lignes automatiques, pour privilégier les grévistes bien au chaud dans leur cabine de pilotage...donc pour les punir, soit on le renouvelle pas le matos, soit on remplace tout ça par des cybercab?

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SOLIDAIRE le 05/11/2026 à 07:40

200 € en plus ⚖️ . Vive la CGT✅️ 👌👍

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Lolipopppsss le 05/11/2026 à 07:33

Merci pour la prise d'otage de toute l'agglo !

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Merci d avoir importé ratp dev le 05/11/2026 à 07:24

Ah
La magie de ratp dev ,
BB et JC K : on a gagné des sous sur le contrat
Mais
Forece est de constater qu on déjà perdu le bénéfice avec cette journée oû tout s arréte

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ouf! le 05/11/2026 à 07:18

Encore le service publique du transport qui utilise son pouvoir de nuisance pour son intérêt personnel. No comment.

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heureusement qu on a nos voitures le 05/11/2026 à 06:50

merci pour ceux qui doivent travailler !!! le droit de grève devrait être interdit pour les transports du public . comment font les infirmières, boulangers employés de grandes surfaces, gardes d enfants … le télé travail n existe pas pour eux …

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CarolineL le 05/11/2026 à 05:25

Et comment les entreprises lyonnaises vont - elles travailler? Ce n’est pas comme cela qu’on va améliorer l’activité économique à l’origine du pouvoir d’achat

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