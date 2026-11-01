Protéger à tout prix les commerçants, quitte à vider la Presqu'île ? C'est la stratégie déployée depuis le 24 octobre par les services de l'Etat. Et ce samedi encore, la préfecture du Rhône a demandé et obtenu des arrêts de l'exploitation du métro lyonnais.
Si le week-end dernier, seule la ligne D avait été coupée tandis que la station Part-Dieu n'était plus desservie, ce samedi a été noir sur le réseau TCL.
En effet, les lignes A, C et D du métro sont restées à l'arrêt pendant toute l'après-midi. La B ne desservait plus la Part-Dieu. Les funiculaires sont aussi restés au chaud tandis que les tramways étaient ponctuellement arrêtés.
Même les Vélo'v et les trottinettes Dott en libre-service étaient bloqués dans le centre-ville.
"Tout est prêt pour le fascisme"
Une situation largement dénoncée par les élus écologistes.
L'adjoint au maire de Lyon Valentin Lungenstrass a tiré à boulets rouges sur cette stratégie : "C'est du grand n'importe quoi. Chaque semaine, une atteinte de plus aux libertés et une paralysie du quotidien. C'est disproportionné".
"Comment expliquer les 58 km de lignes TCL coupées ? Couper le métro jusqu'à Vaise, Vénissieux et Feyzin pour 2,3 km de cortège, c'est proportionné ?", surenchérissait Solal Gendrin, conseiller métropolitain.
Matthieu Vieira allait encore plus loin : "Interdiction des Vélov. On a donc vraiment une organisation bien ficelée par la préfecture du Rhône pour empêcher les gens d'aller manifester. Tout est prêt pour le fascisme".
Interdiction des Vélov. On a donc vraiment une organisation bien ficelée par la @prefetrhone pour empêcher les gens d'aller manifester. #31octobre2026 Tout est prêt pour le fascisme.— Matthieu Vieira (@MtthVieira) October 31, 2026
Adrien Drioli, adjoint au maire du 9e arrondissement, ou encore Laurence Boffet, ancien vice-présidente de la Métropole, y voyaient une "atteinte aux libertés".
Face à ces attaques, la préfecture a répondu. Et a apporté "un démenti catégorique à ceux qui font le lien entre les mesures de suspension entre les transports en commun et la manifestation".
Pour les services de l'Etat, "les suspensions de transport en commun comme la semaine dernière ont pour but de protéger plusieurs secteurs de la ville qui sont ciblés / menacés par des groupuscules qui souhaitent attaquer des commerces et bâtiments publics, comme détecté sur les réseaux sociaux".
En attendant, cela a clairement empêché des milliers de personnes de se déplacer samedi, dont certaines comptaient flâner voire consommer en ville.
la liberté d'une entreprise de conserver son outil de travail...........velib voir ses vélos partir en fuméesSignaler Répondre
Moi je crois en la cohérence des actes et des idées.....pour éprouver l honnêteté..Signaler Répondre
Papy MELENCHON,
- 75 ans, veut la retraite a 60 ans....
- contre la retraite par capitalisation mais bénéficie lui meme d une retraite de plus de 30000 euros acquises par capitalisation, régime de retraite des sénateurs...Nicolas est content, il le paye encore ....
- contre la propriété privée, mais possède 2 résidences pour une valeur de plus de 2 millions,
- pour la démocratie et le referendum mais n a pas meme de vote dans son parti ou 3 personnes, seuls membres du bureau dirigent...
Ça ressemble fort au dirigeant nord coréen, a la Chine, et au régime Iranien , non ?
la seule réalité c est que la France est ruinée, financièrement, a l agonie ,socialement, securitairement, la droite, la gauche, le centre ont commencé le boulot et notre show man médiatique à carrément achevé le travail et en plus il est content de lui .Son prochain discours se terminera par vive la république, vive la France, VIVE MOI .Signaler Répondre
Les écologistes furieux que leurs vaches sacrées ne puissent pas venir en centre ville par les transports en commun pour piller en toute impunité.Signaler Répondre
Chacun ses colères, camarade.
C'est vrai, mais le fascisme n'est ni de droite, ni de gauche!Signaler Répondre
Vivement que Mélenchon passe, mais sans mon vote et j'en vomirai.
C'est le seul moyen de mettre la France sous tutelle de l'Europe et du FMI !
Les partis "verts" ou faussement "écolo" sont en réalité en Europe les principaux partis infiltrés par un entriste religieux oriental.Signaler Répondre
C'est très très clair pour les "verts anglais" mais au parlement européen ce sont eux qui favorisent le plus les infiltrations.
A travers leur logorrhée continuelle sur le "fascisme" il faut bien voir une "main obscure" d'autre chose.
On parle souvent de LFI mais EELV est totalement intégré dans le "frérisme" ... on ne parlera pas non plus des infiltrations de diverses mafias narco dans ce parti là.
Des fois je l'oublie mais je repense au fait que la métropole est à droite à Lyon et ça me dégoûte. la gauche par sa division a donné la métropole à la droite en 2027 il ne faut pas tombé dans le même piège en 2022 il a manqué 400 000 votesSignaler Répondre
"Couper le métro jusqu'à Vaise, Vénissieux et Feyzin pour 2,3 km de cortège, c'est proportionné ?", surenchérissait Solal Gendrin, conseiller métropolitain"Signaler Répondre
Que le métro allait jusqu'à Feyzin..
Bon à rien mauvais en tout comme d'hab
Quel rapport avec fermer le métro?Signaler Répondre
Ce qu'il y a de bien à force de crier au loup pour rien, c'est que quand il sera là, personne n'écoutera.
Manque aussi de respect aux victimes de ces régimes.
Pour la gauche et les écolos le droit de se déplacer pour casser doit être une priorité.Signaler Répondre
Les facistes je ne vois pas ce que ce mot vient faire là, faut dire que qu'ils sont très limités dans leur vocabulaire, mais si on se réfère à LEUR vocabulaire, les fachos ce sont ceux qui cassent.
vous avez aimé le mois d’octobre préparé-vous au mois novembreSignaler Répondre
On a rien à dire ? On ne comprend rien à rien ? On est juste pas d'accord ? On sort le mot magique : fascisme.Signaler Répondre
Là y'a pas à dire, on a du niveau en terme de réflexion politique.
Tout ce qui est à droite de Mélenchon est qualifié d’extrème droite et de facisme..Vous répétez ça en boucle et ça fait du dégat sur les petits cerveaux des lycéens, étudiants et traîne savate crasseux écolos....Signaler Répondre
Les politiques soit disant "écolos" ne sont pas plus écologistes que je ne suis roi de Prusse.Signaler Répondre
Ce ne sont que de vulgaires rebuts nés de l'explosion de divers partis politiques principalement de gauche, qui veulent faire croire que la France, à elle seule va résoudre tous les problèmes environnementaux de la planète.
Ces soit disant antifascistes d'aujourd'hui sont en passe, si cela n'est pas encore arrivé de devenir selon leur vocabulaire les fachos de demain.
Il faut expliquer à Lugencrasse que tant qu’est ses amis se comporteront comme des sauvages, le préfet est bien obligé de protéger les autres et leurs biens.Signaler Répondre
La nullité politique de nos elus écolos..Signaler Répondre
Cela met une fois de plus en avant leur mentalité......Signaler Répondre
Les écologistes ne devraient absolument pas se mêler de politique , dans ce domaine leur compétence est désastreuse ; Qu'ils se limitent à apporter leur savoir aux dirigeants .Signaler Répondre
Au vu des saccages., c'était le minimum à faire pour protéger notre centre villeSignaler Répondre
"Et les ecolo ose dire
Tout est prêt pour le fascisme" : les écologistes furieux après l'arrêt total des métros pour protéger la Presqu'île à Lyon."
Au lieu de ça
Ci-joint article lyon mag:
"28 des 32 élus écologistes se sont abstenus, dont le maire de Lyon Grégory Doucet, tandis que les représentants de La France insoumise n'ont pas participé à la séance pour l'aide de 10 millions euros aux commerces saccagés et pillés."
Les irresponsables et déconnectés, c'est qui ?
QUI a pris la décision de couper les trotinettes DOTT exactement ? Les lyonnaise et les lyonnais ont le droit de savoir quelle a été la décision du maire sur ce point précis.Signaler Répondre
Ils se plaignent que les tcl ne fonctionnaient pas normalementSignaler Répondre
Que vont ils dire à partir de ce soir ou les métros sont en grève ?
C 'est bien eux qui poussent à la grève générale
Quel abrutis
L'arroseur arroséSignaler Répondre
Pour ses gens là 90% de la population est fasciste.Signaler Répondre
Totalitarisme des idées.
Seules certaines origines ou religion peuvent être "victime" , racisme à géométrie variable qui exclu 3/4 de la population mondiale.
Et même si on est de la bonne "race" et de la bonne "religion " si on n'est pas d'accord on sera considéré comme " le ......... de service".
Ils sont les néo fascistes du XXI ème siècle.
Les cruches qui se moquent des cruchons !Signaler Répondre
Les écologistes préfèrent voir les velov brûlé sur les barricades. C'est le monde à l'envers 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Faut arrêter le métro toute l'année, après 18h, nouveau terminus Gratte ciel pour le métro a, grange blanche pour le d, et pareillement pour les différents trams allant aux trois V.Signaler Répondre
Tout est prêt pour le fascisme. Oui, et le fascisme comme prédit après guerre est venu de la gauche et s appelle antifascisme.Signaler Répondre
C'est en effet extrêmement regrettable ce samedi 24 octobre de confinement politique.Signaler Répondre
Mais à qui la faute? Arrêtez avec le soi disant fascisme.
Il faut que les casseurs soient sévèrement punis.
Il faut que toutes les voix s unissent pour condamner la violence dans les manifestations.
Une bonne fois pour toutes.
Ce sont les dictateurs de l'écologie qui se plaignent ? ? ? ? ? ?Signaler Répondre
qui est pas cool, c’est que cela n’avait pas été annoncé à l’avance et du coup il y en a qui se sont retrouvées coincés, ils ont pas pu rentrerSignaler Répondre
Les écolos n'ont toujours pas compris le côté contre productif de ces anathèmes ridicules.Signaler Répondre
Le monde à l'envers, les fachos ce sont eux!Signaler Répondre
Les écologistes ont encouragés les hordes sauvages à attaquer les commerçants et les passants, en utilisant la police municipale comme garde rapprochée pendant que Lyon brulait.
Ils ont ciblé le 2ème car à droite.
Comme c'est étrange aucunes destructions dans le 1er et le 4ème fiefs d'ultra gauchos et de bobos?
Ils ont refusé de voter une subvention pour aider les commerçants alors que ce sont les milices LFI/EELV qui ont détruit la ville et l'office du tourisme.
Comme c'est étrange, l'office de tourisme brule mais pas leur étandage géant place Bellecour?
Si la ville est bloquée par sécurité c'est de leur faute!
Si des commerces ferment et envoient leurs salariés au chomage, c'est de leur faute!
Si les gens ont peur de sortir la nuit du 31/10 et se barricadent dans leur domicile a cause d'une supposée purge c'est de leur faute! (Appel à la désobéissance civile, aux actes illégaux)
Si les gens exterieurs à Lyon ont peur de venir sur Lyon c'est de leur faute!
Les trotinettes DOTT, c'est pas la municipalité écologique qui a décidé de les mettre à l'arrêt hier ? Franchement, cette manière de faire de la politique de caniveau, ça me gave !! Avec des élus locaux comme ça, faut pas s'étonner si le rassemblement national pèse 15 millions d'électeurs. Le 2 mai, Marine récoltera ses 60% à la présidentielle, en partie grâce à des gens comme eux.Signaler Répondre
Ils sont en partie responsable de cette situation pourrie, c'est des alliés de LFI et ils veulent faire venir toute la misère du monde en france !Signaler Répondre
Les écolos avec leur mentalité sectaire voire totalitaire......ce n'est pas une forme de fascisme ?Signaler Répondre
J"ai croisé des groupes d'individus qui se rendaient probablement vers la presqu'ile vers 15h. Ils avaient des bouteilles en verre remplies d'un liquide clair. Je ne pense pas que c'etait pour leur consommation, leur religion leur interdisant. Il y avait aussi des guetteurs de point de deal. Leur cris ACAB résonnaient très très ĺoinSignaler Répondre
vous avez raison il faut défendre les droits de cette quantité impressionnante de salariés qui se rend sur son lieu de travail en métro le samedi après midiSignaler Répondre
Et je rajouterais : 30 personnes qui bloquent une université pendant un mois = pas fascisme Tirer des mortiers d'artifice sur les policiers devant un lycée= pas fascisme Refuser le verdict à venir des urnes = pas fascismeSignaler Répondre
Espèces D'ABRUTIS, une atteinte aux libertés.Signaler Répondre
Vous ne parlez jamais des DEVOIRS.
Vous êtes responsables du CHAOS
Les écologistes ont été élus pour s'occuper de dégenrer leurs cours d'école, pas pour donner leur avis sur des sujets qui je les concernent pas!!Signaler Répondre
c est certain il vaut mieux le chaos et la destruction que le bénéfice d un transport en voiture ou autre pour se rendre un samedi à son lieu de travailSignaler Répondre
Et sinon, les écologistes en pensent quoi de la rave-party de la Confluence ?Signaler Répondre
les copains de Doycet préfèrent que tout soit laissé pour mettre Lyon à sac … ils prônent l’écologie du gaspillage et des bâtiments en feu l’écologie politique n’a vraiment rien d’écologique… mais ça on le savait avec Doycet qui ne pense qu’à se gaver et gaspiller depuis le premier jour … 300% d’augmentation des frais de bouche c’est ca l’écologie qu’il prôneSignaler Répondre
Est ce qu’ils ont encore un petit pois dans la cervelle les écolos ? ils préfèrent que ces hordes de casseurs puissent arriver au centre ville avec le métro pour tout casser ? commerces etc….Signaler Répondre
le travail ? ça vous dit quelque chose ? les obligations, vous connaissez ? Bon c'est sûr que c'est pas sur ce site de commentaires qu'on va trouver des travailleurs...Signaler Répondre
Les écolos tiennent des propos ahurissants. Les transports en commun (bus, trams, métros) ont été arrêtés (TEMPORAIREMENT) pour que la presqu'île ne soient pas envahis par les voyous casseurs des banlieues (les grands amis des écolos ver-dâtres).Signaler Répondre
Ces salopiaux casseurs s'en seraient pris aux forces de l'ordre, incendié des poubelles, détruit des abribus, pillé des magasins, agressé des passants, etc....
Quant aux vélos, que les crétins (pardon, les cyclistes) aillent à pied, plutôt que d'enfourcher ces vélos électriques (ceux-ci étant pourvus de batteries hautement polluantes).
ÉCOLOS : ÉCERVELÉS
Arrêter un métro = fascismeSignaler Répondre
S'introduire pour des idées ecolos dans un site Seveso= pas fascisme
Bloquer les voies de circulation = pas fascisme
La jeune garde violente =pas fascisme
Fermer des locaux un peu trop à droite =pas fascisme
Organiser des manifs qui finissent en destruction de biens publics et de flics = pas fascisme
Vouloir interdire une chaîne privée = pas fascisme
Detuitre des gens qui bâtiments historiques et piller des magasins = pas fascisme
Imposer des menus aux enfants sans porc, sans viande= pas fascisme
Voilà la définition du fascisme de nos amis de gauche...
"Tout est prêt pour le fascisme", ce fascisme dont parle les ecolo et leurs proxi LFI on l'attend avec impatience , après 10 ans d'inconsistance macronienne adossée à 15 ans de socialo-ecologisme libertaire, laxiste, communautaire et autocratique, les Français souhaitent l’arrêt du déclassement généralisé et de la chienlit sociétale . Il faut revenir à plus d'ambition économique, de souveraineté politique et juridique , d'ordre et de respect de la république par le rétablissement de l'autorité et de la responsabilité .Signaler Répondre
Et ceux qui en plus de travailler les samedis s’infligent plusieurs kms de marche ?Signaler Répondre
Eux ne vont pas flâner…
sacré Adrien Drioli qui pense que beaucoup beaucoup de Lyonnais ont envie d aller flâner et consommer en centre ville un jour de manifestation parfois la prévention du chaos peut justifier quelques mesures liberticidespnctuelles sans que cher monsieur vous vous sentiez obligé de monter sur vos grands chevaux démocratiques !Signaler Répondre