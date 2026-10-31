Mobilisation à Lyon : Solidaires revendique 20 000 manifestants et appelle à la grève le 5 novembre

Solidaires Rhône tire un bilan très positif de la mobilisation organisée ce samedi 31 octobre à Lyon.

Dans un communiqué publié à l'issue du cortège, le syndicat affirme qu'au moins 20 000 personnes ont manifesté entre la Manufacture des Tabacs et la place Jean-Macé contre la vie chère, pour le partage des richesses et la liberté de manifester. Et pour une fois, la préfecture confirme, évoquant jusqu'à 19 000 participants.

Solidaires décrit une manifestation "massive, revendicative, déterminée et d'humeur festive".

Le cortège de l’acte III s’est élancé à Lyon, il doit relier la Manufacture des Tabacs à la place Jean-Macé, sans possibilité de rejoindre le centre-ville #Lyon #31octobre2026 https://t.co/LqDyqdz7kZ — Lyon Mag (@lyonmag) October 31, 2026

La place Jean-Macé érigée en symbole

Le choix de la place Jean-Macé comme point d'arrivée n'était pas anodin pour l'organisation syndicale.

Solidaires fait directement référence aux événements du samedi 24 octobre, lorsque la manifestation avait été interdite par la préfecture et qu'un rassemblement spontané s'était formé sur cette même place.

Le syndicat affirme que celle-ci est désormais devenue "un symbole" de la "détermination", du "refus de se laisser intimider" et de "l'attachement à la liberté de manifester".

Dans son communiqué, Solidaires critique également les "tentatives d'intimidation des milices d'extrême droite" qu'il dit avoir constatées ces dernières semaines.

"L'arme la plus puissante du monde du travail est la grève"

L'organisation souhaite désormais prolonger le mouvement au-delà des manifestations.

"Manifester, c'est important mais l'arme la plus puissante du monde du travail est la grève !", écrit Solidaires, qui appelle les salariés à cesser le travail le 5 novembre.

Le syndicat souhaite une mobilisation dans les entreprises, associations, services publics, établissements scolaires et universités, notamment "pour les salaires, pour les emplois, pour les services publics, pour la justice sociale et le partage des richesses".

Solidaires appelle également à mettre à l'ordre du jour des assemblées générales la question de la reconduction de la grève.

Nouveau rendez-vous le 5 novembre à Lyon

Une nouvelle manifestation est donc annoncée à Lyon le jeudi 5 novembre.

Le rendez-vous est fixé à 10h30, entre la Manufacture des Tabacs et la station de métro Monplaisir, avec différents points de départ pour les cortèges syndicaux.

Solidaires indique que son propre cortège se positionnera entre les stations Sans Souci et Monplaisir.

"Vive la solidarité, vive les luttes !", conclut l'organisation syndicale, qui entend faire du 5 novembre une nouvelle étape de la mobilisation sociale lyonnaise.