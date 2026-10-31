L’UMIH du Rhône veut renouer le dialogue avec les acteurs mobilisés contre la vie chère à Lyon.
Dans une lettre ouverte adressée aux représentants lyonnais des salariés et des étudiants, l’organisation professionnelle des cafés, hôtels, restaurants, discothèques et traiteurs affirme partager une partie de leur constat sur les difficultés économiques actuelles.
Étudiants confrontés au coût de leurs études, salariés qui peinent à boucler leurs fins de mois, indépendants ou chefs d’entreprise qui ne parviennent pas toujours à se rémunérer correctement : l’UMIH estime que ces situations ne doivent pas être opposées.
Les professionnels du secteur subissent eux aussi, selon l’organisation, la hausse des charges, la pression sur leurs marges et la baisse du pouvoir d’achat de leurs clients.
Près d’un établissement sur trois évoque une chute de plus de 50%
L’UMIH du Rhône assure surtout que les événements de ces dernières semaines à Lyon ont fortement pesé sur l’activité des établissements.
Selon une enquête réalisée auprès de ses adhérents, près de 30% des répondants déclarent avoir enregistré une baisse de chiffre d’affaires supérieure à 50% au cours des deux dernières semaines, par rapport aux deux premières semaines d’octobre.
L’organisation dit comprendre les revendications liées au pouvoir d’achat, mais alerte sur les conséquences des blocages, des dégradations et des violences.
"Les cafés, les restaurants, les hôtels et les commerces ne sont pas responsables de la vie chère : ils en subissent eux aussi les conséquences", défend-elle.
L’UMIH appelle donc à privilégier des mobilisations "pacifiques et organisées", permettant selon elle de porter des revendications sans fragiliser davantage l’activité économique.
Une rencontre proposée aux organisations mobilisées
Au-delà de cette prise de position, l’organisation patronale souhaite désormais organiser une rencontre.
Elle invite officiellement les organisations syndicales, les représentants étudiants et les collectifs citoyens mobilisés à Lyon à échanger sur leurs difficultés respectives et à rechercher d’éventuelles pistes d’action communes.
"Nous sommes du même côté sur le constat. Ne devenons pas adversaires dans nos moyens d’action", résume l’UMIH du Rhône.
L’organisation assure que cette démarche ne vise ni à remettre en cause les revendications portées dans la rue ni à opposer salariés, étudiants et professionnels. Elle souhaite au contraire faire du dialogue un moyen de concilier les mobilisations avec la préservation de l’activité économique et des emplois.
La première chose à demander est le départ de Monsieur Macron et de son gouvernement qui en près de dix années n'ont pas été capables de redresser le pays , l'ont conduit vers le déclin , et doté d'une dette astronomique ! Il faut dégraisser le mammouth disait un certain ministre de l'éducation nationale avec justesse , mais il faut aussi dégraisser dans bien d'autres secteurs et réduire considérablement les dépenses ! Les Charges doivent être diminuées considérablement , ce qui déjà fera augmenter les salaires..Signaler Répondre
Juste pour dire une choixSignaler Répondre
Les "représentants" des Lycéens et Etudiants ?? ils ne représentent personne ... la majorité des étudiants veulent bosser. Ses représentants sont en réalité des "politiques" plutôt affiliés extrême gauche.
Les "syndicats de salariés" ? ils ne représentent personne. Des syndicats non politiques comme FO ou la CFTC mais vous avez maintenant des syndicats qui ne sont que des branches de partis politiques comme la CGT totalement LFI et la CFDT. Mme Binet et Mme Léon sont des personnalités politiques, elles ne font pas de syndicalisme et ne s'intéressent pas aux "petits salariés" ... en plus comme leurs partis politiques dans les entreprises depuis plusieurs années il font du clientélisme communautaire (d'ou leur prise de position du le voile en entreprise, voir les salles de prière, le ramadan etc etc)
quand plus personne ne représente personne (un peu comme en politique) vous faites comment ?
Les étudiants ont des droits... mais surtout des devoirs ! De savoir lire et surtout de savoir écrire sans faire une "fotes" a chaque ligne ou tout les 3 mots.Signaler Répondre
A 15 ou 16ans, on ne fait pas la grève, et surtout on ne défile pas, c'est quoi cette génération de greviculteur en herbe ?
De toute façon, cette grève ne sert à rien car Macron et son gouvernement ne gère plus rien, et surtout les caisses sont vides et plus que vides !!!
J aimerai voir cela effectivement, j aime bien rire, mais quand c est a mes depens avec mes sous ça crispe....Signaler Répondre
Tiens pas de numéro vert " tu veux qu on en parle ", de cellule psychologique, voire de stage d empathie pour parler avec les arbres....
La priorité pour discuter c est la sécurité.
Simone t'attends depuis ce midi, il est tempsde te faire ramener à la maison.Signaler Répondre
Par pitié, ne vous abaissez pas à discuter avec ces barbares d'extrême gauche et islamo-gauchiste.Signaler Répondre
Pour l'instant, c'est 15 milliards d'euros de pertes pour les commerçants et les entreprises.Signaler Répondre
Les français épargne en moyenne 20 % de leur revenuSignaler Répondre
Source RTL
Qui contraste le manque de pouvoir d’achat.
Ils vont bien être reçus les commerçants, ils vont finir de se faire dépouiller de leur portefeuille et de leur téléphone ;-)Signaler Répondre
Lyon ils ont pas dosé hein, chaque samedi c’est le confinement mdrr tu peux aller nul partSignaler Répondre
Il FAUT que cette rencontre soit publique et diffusée en direct afin qu'on puisse se rendre compte de l'argumentaire des étudiants, ça va être gratiné.Signaler Répondre
Ils veulent faire sécher les cours, vous n'avez pas remarqué qu'ils ne se sont pas trop mobilisé pour cette 2e semaine de vacances?Signaler Répondre