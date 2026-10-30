Judiciaire

Pillages à Lyon : ils volent des sacs de luxe place des Jacobins et tentent de les revendre, deux jeunes condamnés

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Pillages à Lyon : ils volent des sacs de luxe place des Jacobins et tentent de les revendre, deux jeunes condamnés

Deux jeunes hommes de 21 et 19 ans ont été condamnés lundi 26 octobre par le tribunal de Villefranche-sur-Saône après le pillage d'une maroquinerie lyonnaise. Le premier avait profité des violences du 17 octobre pour dérober plusieurs sacs de marque, tandis que son ami tentait de les revendre sur Internet. Les deux prévenus, jusque-là inconnus de la justice, ont écopé de peines de prison avec sursis.

Ils étaient venus profiter de la manifestation, mais l'occasion de repartir avec des sacs de marque a été trop tentante.

Le 17 octobre, alors que plusieurs commerces du centre de Lyon étaient pris pour cible, un jeune homme de 21 ans s'est introduit dans une maroquinerie située place des Jacobins.

La vitrine venait d'être brisée et plusieurs individus pénétraient déjà dans la boutique. Le jeune homme a alors décidé de s'emparer de plusieurs sacs, sans avoir prémédité son geste, selon ses déclarations à l'audience.

Son ami de 19 ans s'est ensuite chargé de proposer les articles volés à la revente sur Internet.

Mais leur tentative de gagner de l'argent grâce au butin a rapidement tourné court.

Interpellés sur un parking de Villefranche-sur-Saône

Le 22 octobre, les deux amis d'enfance se sont rendus en voiture sur un parking de Villefranche-sur-Saône pour conclure une transaction.

Les policiers, informés du rendez-vous, sont intervenus pour les interpeller.

Le plus âgé a été placé en détention provisoire. Son complice présumé, également poursuivi pour détention et transport de stupéfiants, a comparu libre devant le tribunal.

Tous deux ont reconnu les faits.

Six mois de prison avec sursis pour chacun

Le tribunal a finalement requalifié les faits reprochés au premier prévenu en vol dans un entrepôt.

Les deux jeunes hommes ont été condamnés à six mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans.

Le premier devra également effectuer 105 heures de travaux d'intérêt général. Le second est soumis à une obligation de soins.

Une suspension du permis de conduire pendant trois mois a aussi été prononcée à titre de peine complémentaire.

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17 octobre

pillages

48 commentaires
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ferdi69 le 01/11/2026 à 11:09
aimelyon a écrit le 31/10/2026 à 13h27

Leurs parents vont être content, l'éducation est vraiment à revoir avec la politique de l'enfant roi, l'avenir sera triste pour eux.

Bravo le tribunal de Villefranche 👏! Continuez comme ça ! Ça nous fait des voix pour nous le RN!

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aimelyon le 31/10/2026 à 13:27

Leurs parents vont être content, l'éducation est vraiment à revoir avec la politique de l'enfant roi, l'avenir sera triste pour eux.

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1789 le 31/10/2026 à 08:53

Dissuasif. La prochaine fois, ils ne vont plus poser d'annonces sur LBC.

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Le tocard de la finance le 31/10/2026 à 08:10
Encore une fois a écrit le 31/10/2026 à 05h35

Ils ont étés punis avec «  la plus grande fermeté « 

Mon bras ne tremblera pas.

Ça doit être parkinson alors.

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Encore une fois le 31/10/2026 à 05:35
Nous serons intransigeants a écrit le 30/10/2026 à 10h47

Toujours le même discours de la macronie pour condamner et toujours suivi de peines ridicules...

Ils ont étés punis avec «  la plus grande fermeté « 

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Justice mon c... le 30/10/2026 à 22:15
roulette russe a écrit le 30/10/2026 à 12h12

Est ce que vous croyez que coller des gens en prison ne coute RIEN au contribuable ? Logés, nourris, surveillés, ça se paye ...

Payer pour les dégâts ou payer pour leur séjour en taule, je préfère la deuxième option.

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Mdr le 30/10/2026 à 19:50
John-698 a écrit le 30/10/2026 à 17h15

Vu qu'ils les ont chopé faite payé les parents les réparations également

Les memes anticapitaliste qui votent jean Luc Chavez, après avoir volé, ont pour reflex un acte purement capitaliste consistant à revendre pour du pognon.
Mais quelle bêtise 😂

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Euh... le 30/10/2026 à 19:48
John-698 a écrit le 30/10/2026 à 17h15

Vu qu'ils les ont chopé faite payé les parents les réparations également

Pourquoi les parents, ils sont majeurs ! A eux d'assumer leurs méfaits.
D'un coté vous seriez prêt à leur accorder le vote a 16 ans de l'autre porter la responsabilité sur leurs parents alors que ce sont des adultes.

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John-698 le 30/10/2026 à 17:15

Vu qu'ils les ont chopé faite payé les parents les réparations également

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Tidjai le 30/10/2026 à 14:32

alors là, le discours est clair "MÉFIEZ VOUS. SI VOUS PARTICIPEZ À DES ÉMEUTES, QUE VOUS CASSEZ DED VITRINES ET VOLEZ DE LA MARCHANDISE, LE JJGE VA VOUS GRONDER ! ET VOUS RISQUEZ DU SIMPLE SURDIS" avec ça, on a plus rien à craindre. La racaille est qpoeurée Comment voulez vous qu'avec ça, M Le Pen ne soit pas élue ?

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Lapeine69 le 30/10/2026 à 13:28
Pauvre nouvelle France a écrit le 30/10/2026 à 12h41

Mais quand mettra t'on Mélenchon en taule ?

Quand Marine ira pour les millions d’euros volé

Mélanchon c’est votre fake News

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mais alors le 30/10/2026 à 13:19
akab a écrit le 30/10/2026 à 08h11

La propriété, c'est le vol ! Mélenchon est avec nous. Bientot, vous n"aurez plus rien, tout sera à nous. Vive la mise à sacs !

Et ton pote Mélenchon avec le patrimoine qu'il a , tu fais quoi , tu dis quoi ? ? ? ? ?

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ezName le 30/10/2026 à 12:43

C’est la justice qui a besoin de soin !!! Marre de les payer pour qu’on paie encore + après !!

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Pauvre nouvelle France le 30/10/2026 à 12:41

Mais quand mettra t'on Mélenchon en taule ?

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réveillez-vous le 30/10/2026 à 12:36

Trois chiffres au 3ᵉ trimestre : - 0,1 pourcent de PIB + 0,9 pourcent de chômeurs sans activité + 8,3 Md$ de bénéfices pour Total les 40 entreprises du cac40 en augmenter leurs bénéfices de 12 pourcents D’un côté, les citoyens et notre économie, qui subissent la hausse des prix, de l’autre les riches qui en profite. les médias montrent des images des poubelles et des vitrine cassées pendant ce temps là les riches braquant tout les jours nos poches

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roulette russe le 30/10/2026 à 12:12
Justice mon c... a écrit le 30/10/2026 à 08h17

6 mois avec sursis, ça veut dire 0 jour en prison.

C'est encore Nicolas qui va payer.

Est ce que vous croyez que coller des gens en prison ne coute RIEN au contribuable ? Logés, nourris, surveillés, ça se paye ...

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Ce n'est pas su melenchon bien trop bête mais de MARX le 30/10/2026 à 12:10
akab a écrit le 30/10/2026 à 08h11

La propriété, c'est le vol ! Mélenchon est avec nous. Bientot, vous n"aurez plus rien, tout sera à nous. Vive la mise à sacs !

Ceci dit ton IP est signalé au procureur de Lyon pour propos inquiétants.

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la france d’en bas le 30/10/2026 à 11:53

L'inflation accélère encore en octobre et atteint 3,4 pourcents sur un an après +3,1 pourcents en septembre le peuple a faim tout est cher sauf pour les riches

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Les casseurs pilleurs devaient payer le 30/10/2026 à 11:45

Ce sera finalement tous les français qui payeront avec une taxe de 0,8 pour cent sur leurs contrat d’assurance...

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 30/10/2026 à 11:30
akab a écrit le 30/10/2026 à 08h11

La propriété, c'est le vol ! Mélenchon est avec nous. Bientot, vous n"aurez plus rien, tout sera à nous. Vive la mise à sacs !

Ce n'est plus melenchon, mais MELENCON....
Tout comme les autres ignorants lfi

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Gabin69 le 30/10/2026 à 11:09
Flux a écrit le 30/10/2026 à 09h05

Il devrait payer ce qu'il ont volé… Financer la remise en état de la boutique… et 6 mois de travaux d'intérêt général minimum… 6 mois de prison ferme, car la prison avec sursis cela ne servira à rien… .
Arrêtez de leurs trouver des excuses, ils ont mis le (la) commerçant(e) dans la merde, il lui on détruit le fruit de son travail et l'on mis en très grande difficulté dans sa vie personnelle et professionnelle…
Et pour les bien pensants les assurances remboursent très peu les dégâts et les pertes sont définitive. sans parler du choc traumatique.

Au moins pour les réparations ils apprennent au passage le métier de miroitier (quoi que "apprendre" je suis pas sûr qu'ils connaissent ce mot)

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Nous serons intransigeants le 30/10/2026 à 10:47

Toujours le même discours de la macronie pour condamner et toujours suivi de peines ridicules...

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Jérémy le 30/10/2026 à 10:32
Solidarité 69 a écrit le 30/10/2026 à 08h33

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !
Vous n'aurez plus rien mais vous serez heureux.

C'est la nouvelle théorie de LFI qui reprend à son compte pour les présidentielles l'essai d'ida Auken de 2016 pour une économie de partage sans la citer faisant même croire que cela sortirait de l'esprit génialissime de Mélenchon.
Vous ne posséderez rien et vous serez heureux .
LFI n'a que 10 ans de retard.

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vous nous faites vraiment rire le 30/10/2026 à 10:21

Déclaration de darmanin " J'ai donner des consignes au procureur pour que les peines soient trés sévères "
On en rigole encore 🤣🤣🤣

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mais oui le 30/10/2026 à 10:07
akab a écrit le 30/10/2026 à 08h11

La propriété, c'est le vol ! Mélenchon est avec nous. Bientot, vous n"aurez plus rien, tout sera à nous. Vive la mise à sacs !

Mais bien sur !

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Allez les bobos ...au boulot.. le 30/10/2026 à 10:01
akab a écrit le 30/10/2026 à 08h11

La propriété, c'est le vol ! Mélenchon est avec nous. Bientot, vous n"aurez plus rien, tout sera à nous. Vive la mise à sacs !

Pourquoi pas, la mise en sacs......de patates, pour aider nos agriculteurs qui eux travaillent durement....respect, courage et merci a eux....

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jo le 30/10/2026 à 09:50

Toujours du sursis, whaou la trouille de leur vie. Mais construisez des prisons et foutez les dedans quelques temps ce sera plus efficace, des récidivistes condamnés 50 fois à du sursis ils rigolent.

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LFI plus que pourri.... le 30/10/2026 à 09:33

En fait,ils avaient faim et LFI leur a dit que le cuir ça pouvait se manger comme un steak....🤣🤣🤣🤣 quoi la gauche, amie du peuple aurait mentie?

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saco697 le 30/10/2026 à 09:21

c’est l’époque des feuilles pourquoi ne ps les condamner à des TIG ça ferait faire des économies et les condamnerai à quelque chose d’efficace … avec un panneau autour du cou « passseur payeur » ça serait encore mieux…

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Les fruits amers de 1989 le 30/10/2026 à 09:13

La chute du communisme dans les pays de l'est avait inauguré l'émergence du capitalisme sauvage. Voici un exemple. Vive le drapeau rouge !

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Flux le 30/10/2026 à 09:05

Il devrait payer ce qu'il ont volé… Financer la remise en état de la boutique… et 6 mois de travaux d'intérêt général minimum… 6 mois de prison ferme, car la prison avec sursis cela ne servira à rien… .
Arrêtez de leurs trouver des excuses, ils ont mis le (la) commerçant(e) dans la merde, il lui on détruit le fruit de son travail et l'on mis en très grande difficulté dans sa vie personnelle et professionnelle…
Et pour les bien pensants les assurances remboursent très peu les dégâts et les pertes sont définitive. sans parler du choc traumatique.

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Bribri2 le 30/10/2026 à 09:05
akab a écrit le 30/10/2026 à 08h11

La propriété, c'est le vol ! Mélenchon est avec nous. Bientot, vous n"aurez plus rien, tout sera à nous. Vive la mise à sacs !

Là on tient du lourd...un sacré pédigrée

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Lyonnaise07 le 30/10/2026 à 09:03

Prison avec sursis. On appréciera l’exemplarité et le caractère dissuasif de la peine …. Si c’était le premier délit de ces jeunes on vient clairement de les inciter à emprunter le chemin du crime.

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bassta le 30/10/2026 à 09:02
alec69 a écrit le 30/10/2026 à 08h07

Je ne comprendrais jamais les juges du tribunal de Villefranche.
La justice est rendue au nom du peuple français. Je ne crois pas que la condamnation prononcée par les juges soient ce qu'aurait souhaité le peuple français.
Il s'agit de la participation à un acte de pillage. Un commerçant a vu sa vitrine détruite et son stock évaporé dans la nature. Il n'y a pas d'excuse à donner et la condamnation doit dissuader. Si cela se trouve nos deux compères ont encore du stock caché.
Ils doivent au moins faire 15 jours de prison ferme pour comprendre ce qui les attend et condamné à une lourde amende qui dissuade et enfin une interdiction d'occuper un emploi dans la fonction publique.

Surtout 1 an de travaux d’intérêt général pour chacun, pour leur apprendre le prix de l'effort et rembourser le commerçant; quel intérêt de leur suspendre le permis alors qu'ils n'ont pas commis d'infraction routière d’après l'article. Ils auraient d'ailleurs besoin de leur permis pour aller exécuter leurs TIG.

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Effectivement le 30/10/2026 à 08:51

Pas de sanction financière ?

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Chris6969699 le 30/10/2026 à 08:42

Aucune de ces peines ne sera exécutée...

Ils appellent ça une condamnation ?

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Solidarité 69 le 30/10/2026 à 08:33

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !
Vous n'aurez plus rien mais vous serez heureux.

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Justice ? le 30/10/2026 à 08:32

Vu le niveau de condamnation des pillages je crois que la Justice française valide juste le "droit au pillage" sans réelle peine.

Donc si notre "Justice" valide les pillages et qu'on devient ainsi un pays du tiers monde qui tombe dans "l'hyper violence" il faut qu'elle valide aussi ce qui se passe dans ses pays c'est à dire un "système d'auto-défense" quitte à aller très loin.

Pour le moment notre Etat et le système macronien laisse faire les violences et les pillages (sans donner les moyens aux forces de l'ordre et sans réformer la Justice) mais en même temps bloque tout concept de "légitime défense".
On donne l'autorisation aux vandales violents de tabasser voir plus des innocents mais on ne permet pas aux victimes de se défendre... en gros on laisse un troupeau de moutons au milieu d'une meute de loup pendant que le berger est allé boire un coup à la taverne.

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Antmar le 30/10/2026 à 08:29
alec69 a écrit le 30/10/2026 à 08h07

Je ne comprendrais jamais les juges du tribunal de Villefranche.
La justice est rendue au nom du peuple français. Je ne crois pas que la condamnation prononcée par les juges soient ce qu'aurait souhaité le peuple français.
Il s'agit de la participation à un acte de pillage. Un commerçant a vu sa vitrine détruite et son stock évaporé dans la nature. Il n'y a pas d'excuse à donner et la condamnation doit dissuader. Si cela se trouve nos deux compères ont encore du stock caché.
Ils doivent au moins faire 15 jours de prison ferme pour comprendre ce qui les attend et condamné à une lourde amende qui dissuade et enfin une interdiction d'occuper un emploi dans la fonction publique.

Tout a fait d'accord ! Notre justice est bonne pour les voyous, mais les honnêtes gens eux payent plein pot, chaque petite erreur ! Stationnement, 10 kms au dessus, etc.....

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Antmar le 30/10/2026 à 08:26

Avec sursis c'est nul ! Au moins 3 mois ferme ! Là oui
Tout le sursis ne sert absolument à rien ! En sortant ils doivent bien rigoler !!!!
Du crème au moins ils vont peut-être réfléchir !!!!
Je dus bien peut être , car certains sont irrécupérables.
Des fois j'aimerais que les parents soient également connus coupables

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Rastamann le 30/10/2026 à 08:23

Obligations de soins, ou quand la justice fabrique des malades !

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Obsdu9 le 30/10/2026 à 08:19
akab a écrit le 30/10/2026 à 08h11

La propriété, c'est le vol ! Mélenchon est avec nous. Bientot, vous n"aurez plus rien, tout sera à nous. Vive la mise à sacs !

Toi, en tout cas, on peut être sur que tu n'as pas "volé" un cerveau !

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Et ? le 30/10/2026 à 08:18

C'est encore Kévin et Matéo ?

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Justice mon c... le 30/10/2026 à 08:17

6 mois avec sursis, ça veut dire 0 jour en prison.

C'est encore Nicolas qui va payer.

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akab le 30/10/2026 à 08:11

La propriété, c'est le vol ! Mélenchon est avec nous. Bientot, vous n"aurez plus rien, tout sera à nous. Vive la mise à sacs !

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alec69 le 30/10/2026 à 08:07

Je ne comprendrais jamais les juges du tribunal de Villefranche.
La justice est rendue au nom du peuple français. Je ne crois pas que la condamnation prononcée par les juges soient ce qu'aurait souhaité le peuple français.
Il s'agit de la participation à un acte de pillage. Un commerçant a vu sa vitrine détruite et son stock évaporé dans la nature. Il n'y a pas d'excuse à donner et la condamnation doit dissuader. Si cela se trouve nos deux compères ont encore du stock caché.
Ils doivent au moins faire 15 jours de prison ferme pour comprendre ce qui les attend et condamné à une lourde amende qui dissuade et enfin une interdiction d'occuper un emploi dans la fonction publique.

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Ex Précisions le 30/10/2026 à 07:47

En général quand on dit "inconnus de la justice" ils sont très connus de la police, juste jamais condamnés car c'est Villefranche ;-)

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ils sont sur le 30/10/2026 à 07:27

la pente savonneuse du crime

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