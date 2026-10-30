Pillages à Lyon : ils volent des sacs de luxe place des Jacobins et tentent de les revendre, deux jeunes condamnés

Ils étaient venus profiter de la manifestation, mais l'occasion de repartir avec des sacs de marque a été trop tentante.

Le 17 octobre, alors que plusieurs commerces du centre de Lyon étaient pris pour cible, un jeune homme de 21 ans s'est introduit dans une maroquinerie située place des Jacobins.

La vitrine venait d'être brisée et plusieurs individus pénétraient déjà dans la boutique. Le jeune homme a alors décidé de s'emparer de plusieurs sacs, sans avoir prémédité son geste, selon ses déclarations à l'audience.

Son ami de 19 ans s'est ensuite chargé de proposer les articles volés à la revente sur Internet.

Mais leur tentative de gagner de l'argent grâce au butin a rapidement tourné court.

Interpellés sur un parking de Villefranche-sur-Saône

Le 22 octobre, les deux amis d'enfance se sont rendus en voiture sur un parking de Villefranche-sur-Saône pour conclure une transaction.

Les policiers, informés du rendez-vous, sont intervenus pour les interpeller.

Le plus âgé a été placé en détention provisoire. Son complice présumé, également poursuivi pour détention et transport de stupéfiants, a comparu libre devant le tribunal.

Tous deux ont reconnu les faits.

Six mois de prison avec sursis pour chacun

Le tribunal a finalement requalifié les faits reprochés au premier prévenu en vol dans un entrepôt.

Les deux jeunes hommes ont été condamnés à six mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans.

Le premier devra également effectuer 105 heures de travaux d'intérêt général. Le second est soumis à une obligation de soins.

Une suspension du permis de conduire pendant trois mois a aussi été prononcée à titre de peine complémentaire.