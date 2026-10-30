Manifestations, Raphaël Arnault : le chemin inverse ?

Un jour, dans un cours que je donne, nous étudiions les transitions des régimes autoritaires vers la démocratie. Un de mes étudiants a levé la main et m'a demandé si nous parlerions aussi du chemin inverse. Ce chemin figurait évidemment au programme.
La science politique lui a même donné un nom : la régression démocratique, que les chercheurs anglophones appellent "backsliding". Dans le Journal of Democracy, la politiste américaine Nancy Bermeo montre que le putsch classique recule depuis la fin de la guerre froide. Il a des remplaçants : des exécutifs élus, qui démontent les contre-pouvoirs un à un avec des lois votées dans les règles, mandat en poche.
Fin octobre, j'étais à Taipei avec une délégation d’Européennes et d’Européens invitée par le ministère taïwanais des Affaires étrangères et nous avons parlé énergie et démocratie. Taiwan a un voisin qui a des velléités de reprise de son territoire et devant qui le monde du football s’agenouille quand notre footballeur le plus emblématique, Kylian Mbappé, fait une simple plaisanterie. Là-bas, des interlocutrices et des interlocuteurs de plusieurs pays m'ont interrogé sur les manifestations françaises, avec la sollicitude qu'on réserve d'habitude aux démocraties fragiles. Je leur ai répondu que les casseurs sont des enfoirés qui doivent être punis par une justice équitable. J'ai ajouté que ces cortèges de lycéennes et de lycéens, d’organisations syndicales qui défendent celles et ceux qui travaillent dans notre pays, appartiennent à la tradition révolutionnaire de notre peuple : cet automne, des adolescentes et des adolescents ont chanté la Marseillaise sous notre drapeau révolutionnaire.
Cette vitalité me rassure. La réponse que l'État lui oppose, au-delà de la juste protection des biens et des personnes, sous les applaudissements de certains m'inquiète davantage. On a peur, on laisse l'ordre passer devant les libertés, on demande à la justice d’être vengeance et non justice, et la mesure de la semaine prochaine ne choquera personne puisqu'elle ressemblera à celle de cette semaine, en un peu plus dur.
Des profs, pas des grenades
Dans une France où les 65 ans ou plus sont désormais presque aussi nombreux que les moins de 20 ans, une lycéenne brandit une pancarte : "Désolé pour le dérangement, nous essayons de sauver notre avenir". À Lyon, le 17 octobre, des lycéennes et des lycéens, dans cette même France où il est devenu presque impossible de se loger dans les grandes villes avec le fruit de son travail, dansent et chantent devant l'Opéra.
Ces élèves bloquent leur lycée pour avoir plus de cours avec un prof dedans, et aucun ministre de l'Éducation nationale n'aurait osé en rêver. L'État leur répond avec des grenades et des lanceurs de balles de défense (LBD).
Des lycéennes et des lycéens lyonnais qui marchent vers le rectorat racontent à Rue89Lyon que des CRS les encerclent rue de Marseille, puis les gazent. La police interpelle plus de 5 000 personnes en moins de deux semaines. Quatre rapporteurs spéciaux des Nations unies jugent « inacceptables et injustifiables » les blessures infligées à ces mineurs. À des gamins. Sous les applaudissements de courageux anonymes à longueur de commentaires non signés sous les sites de presse.
Ce constat, on l'entend aussi chez des policiers. Anthony Caillé est secrétaire général de la CGT-Intérieur, un syndicat qui représente les personnels du ministère de l'Intérieur, dont les policières et les policiers.
Dans L'Humanité, il écrivait qu'une "revendication scolaire ne reçoit qu'une réponse de maintien de l'ordre".
Après le 17 octobre, il parlait d'"un désastre de tous les côtés : pour les policiers, pour les manifestants et pour les commerçants", et rappelait qu'un LBD tiré dans une foule "relève du loto". Un syndicaliste policier qui défend dans le même texte ses collègues sur les rotules et les gamins d'en face, ça mérite d'être salué.
Où étaient les CRS ?
À Marseille, Emmanuel Macron reconnaît : "il n'y avait pas assez de forces le 17 octobre". À Lyon, le 17 octobre, des casseurs pillent ou dégradent près de 200 commerces de la Presqu'île.
L'État a donc trouvé assez de CRS pour encercler des lycéens rue de Marseille, et trop peu pour protéger la rue Édouard-Herriot.
Le 19 octobre au soir, selon la préfecture, quelque 300 personnes, dont des élus en écharpe, se rassemblent sur la Presqu'île en soutien aux commerçants et aux forces de l'ordre.
Libération raconte qu'à la dispersion, une centaine de néonazis et de hooligans forment un cortège au pas rapide derrière un drapeau tricolore frappé d'une croix celtique. Ils traversent l'hypercentre en plein couvre-feu aux cris de "La rue, la France nous appartient". Les forces de l'ordre n'interviennent pas, ou du moins pas de manière visible. Les services du préfet le disent "furieux de cette volonté de récupération".
Le 22 octobre, après un conseil de sécurité, Emmanuel Macron a fixé la doctrine : les cortèges syndicaux se verront proposer des tracés alternatifs "pour protéger nos centres-villes et en particulier nos commerces et nos bâtiments publics", et les demandes faites par "des gens qui n'ont aucune légitimité pour cela" seront interdites. Les commerces d'abord, les bâtiments publics ensuite : le droit de manifester ne figure pas dans la liste.
Le 23 novembre 1932, à Düsseldorf, le juriste Carl Schmitt, alors proche du parti nazi, réclamait devant le patronat allemand un "État fort" pour une "économie saine". Hermann Heller, juriste antifasciste et adversaire de Schmitt, a baptisé ce mélange "libéralisme autoritaire". Dans ce modèle, des libéraux durcissent l'État pour protéger le marché des désordres de la démocratie.
Un livre antifasciste à la porte
À Lyon, ce libéralisme autoritaire vient d'entrer dans une mairie d'arrondissement tenue par la gauche. Raphaël Arnault, député La France insoumise (LFI) du Vaucluse, a cofondé à Lyon la Jeune Garde, un groupe antifasciste que le gouvernement a dissous. J'ai déjà écrit sur lui dans ces colonnes, et je ne traite ici que la question d'une salle. Le député devait présenter son livre Antifasciste le 5 novembre à la mairie du 8e arrondissement, mais Olivier Berzane, son maire écologiste, lui a retiré la salle. La députée RN Tiffany Joncour, récemment mise en cause par Médiacités pour une fausse domiciliation, avait d’ailleurs formulé cette demande.
Grégory Doucet déclare à Tribune de Lyon : "C'est mon devoir en tant qu'élu de l'accueillir." Il juge pourtant "pas raisonnable" de tenir la rencontre un jour de grève et "d'aller chercher des forces", et propose un report.
Ces craintes ont un fond, dans une ville où la mort de Quentin Deranque pèse encore, et le maire de Lyon applique la même prudence dans les deux sens : en février, il avait demandé à la préfecture d'annuler la marche d'hommage au jeune homme. Un jour de grève, la liberté de réunion dépend donc du nombre de CRS disponibles.
Le Conseil d'État a tranché ce dilemme il y a quatre-vingt-treize ans. Le maire de Nevers interdit une conférence de René Benjamin, polémiste d'extrême droite qui ridiculisait les instituteurs, par crainte de troubles ; une de ses conférences avait déjà fini en bagarre mortelle à Saint-Étienne. Le Conseil d'État annule l'interdiction en mai 1933.
Pour les juges, "l'éventualité de troubles" ne présentait pas "un degré de gravité tel" que le maire n'ait pu maintenir l'ordre sans interdire la conférence. La formule du commissaire du gouvernement est restée : "la liberté est la règle, la restriction de police l'exception". Elle a servi à un polémiste d'extrême droite. Je ne vois pas pourquoi elle ne servirait pas à un livre qui s'appelle Antifasciste.
Anaïs Belouassa-Cherifi, députée LFI du Rhône, a saisi le tribunal administratif de Lyon.
Les marchands de peur
Chez nous, la peur a ses vendeuses et vendeurs. Marion Maréchal, eurodéputée d'extrême droite et alliée du RN, a vu dans le 17 octobre une "insurrection racaillo gauchiste". Le Monde a révélé que l'Issep, l'école privée qu'elle a cofondée à Lyon et qui vit des dons de ses soutiens, lui a versé 50 000 euros en 2026, au titre de "droits à l'image" et d'une licence de marque alors qu’elle avait déclaré n’y avoir aucune activité. Je ne sais pas si elle est bien placée pour faire la morale.
Je les renvoie à Vincent Tiberj. Ce professeur de sociologie politique à Sciences Po Bordeaux a épluché des décennies d'enquêtes d'opinion pour La Droitisation française. Mythe et réalités (PUF, 2024). Génération après génération, les Françaises et les Français deviennent plus tolérants, sur l'égalité entre les femmes et les hommes comme sur l'immigration. La droitisation, d'après lui, se fabrique chez les responsables politiques et dans les médias, et il appelle ça un "conservatisme d'atmosphère". La fascisation que je crains descend par le même ascenseur.
La pente des gens raisonnables
Dans La Bascule. Allemagne, 1933 (Gallimard), l'historien Johann Chapoutot raconte comment l'armée, l'Église catholique, la presse libérale, la magistrature et la haute fonction publique basculent dans les six mois qui suivent l'arrivée de Hitler à la chancellerie, pendant que la population traîne des pieds. Interrogé sur Blast par la journaliste Salomé Saqué, il expliquait que les élites de Weimar avaient installé Hitler, ou l'avaient laissé faire, parce que c'était à leurs yeux "ce qu'il y avait de plus raisonnable et rationnel à faire". Grégory Doucet et Olivier Berzane n'ont évidemment rien de fasciste, et la France de 2026 n'est pas l'Allemagne de 1933. Mais quand le maire de Lyon juge "pas raisonnable" de tenir une rencontre antifasciste un jour de grève, il laisse passer une injustice au nom de la raison.
Je souhaite à tout le monde un week-end calme, et aux lycéennes et aux lycéens qui manifesteront samedi de rentrer chez eux avec leurs deux mains et leurs deux yeux.
Je ferai donc ce cours sur le chemin inverse, comme prévu. J'y parlerai des lycéennes et des lycéens qui dansaient devant l'Opéra. Je voudrais qu'ils restent l'exemple, et que tout le reste du cours appartienne à l'histoire.
Cher "Molière",Signaler Répondre
La phrase de l’arrêt Benjamin que vous m’opposez, je la cite dans mon texte. Lisez. C’est meme elle qui fait annuler l’interdiction en 1933 : le maire devait d’abord maintenir l’ordre par des mesures de police, et n’interdire qu’à défaut. Le triple test de 2011 dit exactemnt la même chose en plus moderne. Quant à Mathusalem, le Conseil d’État le range toujours parmi ses grandes décisions, sur la page que vous citez vous-même. Lisez la aussi. Vraiment je vous encourage à lire ce que vous commentez
Je n’ai jamais écrit que cette venue ne justifiait aucune mesure. J’ai écrit que les craintes du maire de Lyon avaient un fond, dans une ville où la mort de Quentin Deranque pèse encore. Mon texte ne traite que la question d’une salle, et sur Raphaël Arnault je me suis expliqué plus haut.
Vous tenez beaucoup à me faire dire ce que je ne dis pas. J’y vois plutôt un trs bon signe : si mon argumentaire était si moisi, vous n’auriez pas besoin de le réecrire pour le contredire.
Bon dimanche à vous et à toutes et tous
J'ai évoqué la police et l'agecement de certains de leurs représentants..mais vous n'avez sans doute pas voulu lireSignaler Répondre
Pour finir RomainSignaler Répondre
Dans ton argumentaire moisi tu t'appuie sur une jurisprudence datant de Mathusalem, le fameux arrêté Benjamin ( https://fiches-droit.com/arret-benjamin-1933 ).
Or cet oublier que le conseil d'état de l'époque dans son argumentaire précisais que la mesure d'interdiction ne s’appuyait pas sur "un degré de gravité tel qu'il n'ait pu, sans interdire la conférence, maintenir l'ordre en édictant les mesures de police qu'il lui appartenait de prendre".
Est a dire que t'estime que la venue dans la ville de ce dramatique événement du fondateur de la jeune garde, employeur de deux personnes incarcéré le servant dans sa cause politique en tant que député, 6 mois après un meurtre ne justifie aucune mesure ?
Que tu cautionne l'indécence de cette idée si peu de temps après les faits ?
Que l'autorisé ne présentais aucun risque alors que les faits sont récent et qu'en sus il a été précisé en 2011 en complément de l'arret Benjamin que "le Conseil d’Etat soumettant les mesures de police au « triple test de proportionnalité », c’est-à-dire vérifiant qu’elles sont adaptées, nécessaires, proportionnées à la défense de l’ordre public" ? ( https://conseil-etat.fr/decisions-de-justice/jurisprudence/les-grandes-decisions-depuis-1873/conseil-d-etat-19-mai-1933-benjamin ).
Parce que ce n'est pas son bouquin qui justifie non pas son interdiction ( doudou a tout de même pas oublié avec quelles voies il a été élues et a trop peur de rejoindre Gluksman dans son en farinage et son interdiction de paraitre sur la voie publique par LFI ) mais que l'événement sois reporté a une date ultérieure tel que le souhaite l'édile de Lyon ....
Cet qu'il y a eu mort d'homme, et alors que les faits son encore a l'instruction par le parquet et que celui ci visiblement n'en a pas fins dans ses investigations puisque notre fiché S vient d’être entendus par l'antiterrorisme dans le cadre de l’enquête.
Et cet oublié que si doudou ne prend pas la mesure de l’événement cela et laisse faireet qu ca parte en vrille, cet bien lui qui en assumera une grande parti des conséquences.
Et après sa triomphale apparition a Bellecour sur les cendres de l'office du tourisme le 18 octobre, il ne tient pas forcement a être bon pour le goudron et les plumes ...
Dit le macroniste de la première heureSignaler Répondre
merciSignaler Répondre
Bonjour;Signaler Répondre
Je cite
"Je souhaite à tout le monde un week-end calme, et aux lycéennes et aux lycéens qui manifesteront samedi de rentrer chez eux avec leurs deux mains et leurs deux yeux."
Et moi, au nom du respect de la liberté de tous, je souhaite qu'il n'y ais plus de policiers blessés, de commerces incendiés, de mobiliers urbains dégradés, de mairie et édifices publics détruits et incendiés, de jeunes assassinés par des fichiers S de gauche ...
D'ailleurs Romain,Signaler Répondre
Dans votre logique, si un parlementaire FN aurait fondé une milice, violente, et qui aurait tuer lors d'une rixe dans laquelle serait impliqué ses collaborateurs au parlement.
Devrait il bénéficier du fait, que au prétexte qu'il écrive un livre et sois inviter par un parlementaire du même bord d'une salle municipale dans la ville ou six mois avant ses affidé ont tuer, sans décelé aucun risque de trouble a l'ordre public potentiel ?
Ça mériterait un billet de votre part non ?
Si les étudiants avaient un soupçon d'intelligence, ils commenceraient par limiter finallement leurs défilés (qui attirent les casseurs sur leur parcours) à un sitting devant leurs lycées sans en entraver l'entrée pour ceux qui veulent étudier, ce qui faciliterait grandement le travail de la police et éviterait les pillages tout au long des déambulations...Signaler Répondre
RomainSignaler Répondre
Pourquoi persévérez a nous infligez ta suffisance intellectuelle ?
Les "antifas" sont les nouveaux fascistes.Signaler Répondre
Madame,Signaler Répondre
Vous semblez tenir beaucoup à ce que je défende des positions que je n'ai pas, pour avoir le plaisir d'en être déçue. Je vais devoir vous priver de ce plaisir, avec regret.
Quant à la salle « prêtée gracieusement », elle a été retirée, gracieusement aussi : c'était même le sujet de mon texte. J'y défends une règle, celle de l'arrêt Benjamin de 1933, qui protégeait à l'époque un polémiste d'extrême droite.
Sur Raphaël Arnault, j'écrivais déjà ici en 2024 qu'il « n'est pas un enfant de chœur » et que j'étais « loin de tout partager avec lui ». Sa condamnation pour violences en réunion, devenue définitive en 2025, est publique, et rien dans mon texte ne la conteste. Pour la mort de Quentin Deranque, quatorze personnes sont mises en examen, dont d'anciens membres de la Jeune Garde, dissoute par décret en juin 2025. Raphaël Arnault a été entendu le 27 octobre en audition libre, ce qui ne vaut pas mise en examen. La justice dira qui a tué ce jeune homme, et les coupables devront être condamnés.
Sur les conférences empêchées, la réponse en une ligne : quiconque bloque ou agresse une réunion publique a tort, d'où qu'il vienne. C'est exactement la règle que je défends, et elle vaut pour tout le monde. Je ne demande l'interdiction d'aucun média ; j'écris d'ailleurs dans un journal où les commentaires ne me ménagent pas, et c'est très bien ainsi.
Vous m'invitez à tourner la tête de l'autre côté. La régression démocratique décrite par Nancy Bermeo n'a pas de couleur : le Venezuela d'Hugo Chávez puis de Nicolás Maduro en est l'un des cas les plus étudiés, notamment par Steven Levitsky et Daniel Ziblatt dans La Mort des démocraties. Pour la Corée du Nord, vous devriez me lire plus souvent : je la tiens pour un régime d'extrême droite. Le chercheur américain B.R. Myers l'a montré dans The Cleanest Race (2010), à partir de la propagande que le régime destine à sa propre population : culte d'une race coréenne présentée comme la plus pure, filiation idéologique avec le Japon impérial plutôt qu'avec Marx. La Constitution nord-coréenne a d'ailleurs effacé le mot communisme en 2009.
Les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, que mon texte ne cite nulle part, entrent dans la même catégorie : des positions qu'on me prête pour mieux m'en tenir rigueur.
Enfin, le professeur Blachier prend bonne note de la remarque. Un bon prof dirait aussi qu'on corrige la copie rendue, pas celle qu'on aurait aimé lire.
Le mec est contre les commentaires anonymes sur Lyon Mag, mais il oublie que le fondement même de la démocratie consiste à choisir dans le secret de l'isoloir.Signaler Répondre
Tous les discours de Romain Blachier se fracassent contre le quartier de La Guillotière qu'il chérit entre tous et qui est pourtant le symbole de la France qui tombe...Signaler Répondre
Dans votre introduction vous avez oublié : les fachos gauchos pillent et cassent en toute impunité.Signaler Répondre
Au final c'est vraiment pénible cette binarisation de la société, avec choix obligatoire d'un camp ou de l'autre et de toute la doxa obligatoire.Signaler Répondre
Avant y'avait 2 camps qui faisait leur guéguerre. Par réseau et sans compétence ils/elles sont parvenus au fil du temps à monopoliser l'espace publique et à évacuer toute ébauche d'une réflexion sur ces problèmes qui durent depuis 40 piges et qui préoccupent la grande majorité des français.
En trainant sur une murette en béton ou autour d'un jet d'eau, j'ai entendu plein de conversation autrement plus abouties que ce que j'entends ou lis de nos jours.
La démocratie a fonctionné pendant longtemps, car elle était synonyme de liberté, de progrès, et aussi d'ordre et d'exigence, indispensables à son maintien.Signaler Répondre
Puis au fil du temps, on a laissé s'installer, (paradoxalement) au nom de la démocratie, le laxisme, l'égalitarisme (donc le nivellement par le bas) et le désordre.
C'est à l’image de notre société actuelle: tout le monde en veut les bénéfices, mais sans y participer et sans contrainte. ça ne fonctionne pas.
non c’est un commentateur qui le fait et il repond.Signaler Répondre
ca va vous ?
Que dire de cette longue revue de presse formulée par Monsieur Blachier? Quelques remarques portant sur l'analyse des mots: JE, employé une douzaine de fois. Surtout, les mots fasciste et antifasciste ou proches: huit fois. L'auteur de ce texte se sert du même mantra que la gauche-extrême: déclarer que tous ceux qui ne pensent pas comme elle sont automatiquement des fascistes; à se demander si le bon François Hollande ne rentre pas dans cette triste catégorie. Les sources de ce texte: pour la plupart de gauche ou de gauche extrême: CGT, Rue 89, l'Humanité, Libération, Médiacité; on fait mieux en tant que diversité. Le droit de manifester: il y a une différence réelle entre ce droit et ceux de casser, tabasser, piller, saccager ou brûler. Quand une jeune lycéenne parle de sauver notre avenir; dans sa réflexion, il faut entendre: bac pour tous, pas de sélection pour entrer à l'Université, pas de notion de "mérite", c'est fasciste bien sur. C'est cette manière de concevoir les études qui a déjà conduit à l'effondrement de la France au classement PISA, seul baromètre pour comparer la France aux autres nations. Une remarque cependant, Emmanuel Macron a usé sept ministres de l'Éducation nationale, alors que ce ministère est hautement prioritaire. Là oui, sa responsabilité est immense; il fallait le citer. Enfin, concernant le député Arnault, il est présenté comme un petit ange à qui l'on ne peut rien reprocher. Or, c'est un garçon qui aimait la castagne avant d'être "élu" dans le Vaucluse; il a, entre autre, fondé la Jeune garde, bien sur "antifasciste", théoriquement dissoute, alors qu'il s'agit d'un mouvement d'ultra-gauche qui sous couvert d'anti fascisme (encore) n'est qu'un groupuscule de casseurs, soupçonné d'avoir tué un jeune de leur âge. Le député Arnault appartient à un groupe de l'Assemblée nationale qui a "bordélisé" les réunions d'une institution qui représente la France et qui souille tout ce qui devrait être débats et discussions des lois.Signaler Répondre
Je vous remercie de ne pas, cette fois, censurer mon propos, afin de lancer des échanges... courtois.
Monsieur Blachier, ce géant du XXI eme siècle nous cite « la vague «Signaler Répondre
Quelle sera la prochaine étape : Stéphane Hessel ? « Marc Lévy ? Picsou Magazine ?
Pleurer sur l’interdiction de reunion du chef d’une organisation qui tue ses ennemis politiques et qui a été interdite par l’Etat ne prouve pas que vous êtes au dessus de la mêlée. Vous êtes juste un cuistre doublé d’un imbecile content de lui.
et pourtant tu es là?Signaler Répondre
Cher RomainSignaler Répondre
Rien ne vaut un dialogue en face pour échanger, à condition que les interlocuteurs soient capables de s'écouter.
Pour le manque de profs. C'est un sujet récurrent me semble t-il. Dans les années le problème existait déjà.
J'ai cru comprendre que pour cette rentrée c'était un peu particulier car suite aux nouveaux congés suite maternité environ 36 000 enseignants ont pris ces droits suite à leur s congés. On n'a pas entendu les syndicats se plaindre.
C'est comme les 35 heures dans les hôpitaux. On promulme des lois sans en mesurer les conséquences.
Pour ce qui des températures excessives, beaucoup d établissement construits récemment. On a privilégié l'esthétisme par rapport au climat. Beaucoup de baies vitrées.
Pour les toilettes cassées, il faut voir à quelle condition est soumis le matériel. Les revendications des lycéens sont justifiées mais il y a d'autres points qui méritent une attention mais cela ils n en parlent pas.
Je voudrais revenir sur Raphaël Arnaud. Je ne voudrai pas qu'il y ait de méprise. Les extrêmes se ressemblent et sont une finalité dangereuse.
Il ne fait pas oublier que ce député n'est pas tout blanc et que si la jeune garde à été dissoute, ses idées ne l'on pas été dissoute. De plus, cela fait des mois qu'il ne fait aucun travail à l'assemblée nationale soit disant que ses collègues le protège des méchants. En fait, il faut reconnaître qu'il ne sert à rien.
Qu'il reste dans sa guill et boycottons lyon mag qui l'hébergeSignaler Répondre
mon pauvre, vous n'avez pas fini de pleurer en 2027 !!Signaler Répondre
Vous me décevez vraiment, Monsieur Blachier.Signaler Répondre
De tout votre discours, j'ai retenu deux choses :
- vous soutenez un "député antifasciste" qui vient présenter son "livre" dans une salle prêtée, gracieusement je suppose, par la mairie du 8ème, quand ce même individu est le cofondateur de la milice de LFI qui a assassiné un jeune homme, quelques soient ses convictions politiques, ce même individu condamné pour violences en réunion envers un jeune juif, et ayant menacé de mort une jeune femme car elle ne partage pas ses convictions (et encore, je ne cite pas tout...). Là, j'ai honte pour vous !
- vous parlez de perte de nos libertés : pouvez-vous préciser exactement qui, quels groupuscules, quels mouvements politiques, quels syndicats étudiants, interdisent, envahissent, agressent, lors de conférences, de meetings, qui ne vont pas dans le sens de leur "bienpensance" ? De quel côté se situent ces individus qui veulent faire interdire des médias, des journaux, des sites internet, tout en ayant un large monopole jusqu'aux services publics asservis à la gauche ?
Quand on réfléchit un peu, monsieur Blachier, on se rend compte que tout votre raisonnement peut se retourner contre vous.
Il serait donc bon, vous qui aimez faire des comparaisons, d'étudier l'évolution possible de notre pays vers une dictature de type chinoise, nord-coréenne, cubaine,... en analysant les discours de gauche et d'extrême-gauche (oui, Mélenchon vient enfin de lâcher le terme de collectivisme, de limite à la propriété individuelle, et surtout que s''il bénéficie d'une retraite confortable, c'est grâce à la capitalisation, qu'il ne souhaite pas pour la populace).
Vous pouvez donc vous remettre au travail, élève Blachier, en tournant aujourd'hui la tête aussi de l'autre côté. Un bon prof dirait que vous n'avez abordé qu'une partie du sujet.
pas compris la dernière phrase. Les casseurs ne sont pas une manifestation de la démocratie comme vous le dites mais des criminels qui doivent etre traités comme tel. La réponse judiciaire, je n'ai pas le sentiment qu'elle soit forte. Du sursis et des condamnations faibles voir des relaxes. Vos justifications de la venue de R. Arnault, au nom de quoi disposerait il d'une salle de la mairie du 8e payé par nos impots. Ce point vous ne l'abordez pas à ce compte moi aussi je pourrais diposer d'une salle.Signaler Répondre
Dans un an, ça fera 69 ans qu’on est sous la 5eme République. Elle aura duré plus longtemps que toutes les autres. On doit y mettre fin et passer à la 6eme république. À samedi et à tout les autres samedis.Signaler Répondre
Un peu de bon sens dans cette vague de haine aveugle et inquiétante. Merci.Signaler Répondre
J'en un ado qui vit à l'étranger. Je parlais hier avec lui sur les différences scolaires entre les deux pays. Il me disait que les profs étaient plus cool, plus impliqués, qu'ils ne se contentaient pas de déblatérer leurs cours mais s'assuraient pas à pas de la bonne compréhension globale.Signaler Répondre
Merci M BLACHIER, j étais a court d histoires pour endormir mes enfants le soir. ...je n ai aucun doute que ce soir, enfin en 1mn, leurs paupières seront lourdes, mais lourdes 🥱😴😴😴Signaler Répondre
Pas vécu au même endroit surtout.Signaler Répondre
En fait la partie que vous me dites avoir occulté me pose le problème de stigmatisation de l'autre. La bien pensance contre le reste du monde.Signaler Répondre
Qu aurait on dit si c'est zemmour qui venait présenter un livre dans une salle du 8ème. Il y aurait eu un appel à manifestation. Des commentaires extrêmes sur les médias comme ceux qui detiennent la vérité.
Il y aurait dieu d'un côté et le diable de l'autre. Mais en fait on fini par se rendre compte que dieu est le même poison que le diable et cela me met en colère.
Croire que Raphaël Arnaud est un gentil garçon c'est nous prendre pour des cons. En fait c'est également un dangereux fachiste et il doit être traité comme ceux que lui même traité.
tergiversations d’intello bobo bien loin des réalités des français… tout théoriser ne mène pas à grand chose … l’intellectualisme c’est un luxe d’embourgeoisés qui vivent sur le dos des autres … toujours très facile de refaire l’histoire, mais la vraie vie c’est gagner son pin à la queue de son front pas en vivant avec l’argent des autresSignaler Répondre
Oui mais c'est un fait, et s'il vous plait, faites moins long , vos textes sont trop long, vous connaissez l'esprit de synthèse?Signaler Répondre
Si vous aviez des élèves devant vous , vous les auriez déjà perdus depuis longtemps...
Cher alec69,Signaler Répondre
Merci. Pour une fois qu'un commentaire sous mes textes s'appuie sur un argumentaire construit, je le salue et je vous réponds volontiers.
Je me suis bien promené dans les rues de Lyon, y vivant c'est por le moins logique. Mon texte le dit clairement : les casseurs doivent être punis par une justice équitable. Qui sont-ils ? C'est à l'enquête et aux tribunaux de l'établir, et les premières condamnations tombent. Nous sommes aussi d'accord sur un point : ces problèmes ne datent pas d'hier.
Votre commentaire passe en revanche à côté du sujet de l'article, et j'ai le sentiment que c'est voulu. Vraiment.
Vous ne dites rien des revendications des lycéennes et des lycéens, qui bloquent leur établissement pour avoir des profs devant eux. Vous ne dites rien non plus du cortège néonazi qui a traversé l'hypercentre le 19 octobre en plein couvre-feu sans être inquiété, ni de la salle retirée à un député venu présenter un livre, alors que le Conseil d'État protège la liberté de réunion depuis l'arrêt Benjamin de 1933. Je n'accuse pas les policiers : je questionne les choix de l'État, en citant Emmanuel Macron, qui reconnaît lui-même qu'il manquait des forces le 17 octobre, et un syndicaliste policier qui défend ses collègues épuisés.
Quant à une extrême droite arrivée au pouvoir par les urnes, c'est précisément le cœur du mon texte, son essence : la politiste Nancy Bermeo montre que la régression démocratique passe aujourd'hui par des exécutifs élus en Europe ou en amerique latine, qui démontent les contre-pouvoirs avec des lois votées dans les règles.
La Vague, que vous citez, raconte d'ailleurs la même pente exactement: une classe ordinaire qui glisse vers l'autoritarisme par goût de l'ordre et de la discipline. Bonne journée à vous.
Joseph Challier et la bataille de Lyon c''etait quand meme y'a un certain tempsSignaler Répondre
oh c'est bizarre, nous n'avons pas vécu les mêmes années 80 !!!Signaler Répondre
Comme d habitude avec BLACHIER, on y va, on commence a lire, et on s arrête très vite......Signaler Répondre
Sur ce coup là , c est a " des lycéens ont rapporté a rue 89LYON" que j ai stoppe...
Rien a apprendre de neuf et pertinent donc ..
Finalement avec lui on ne s attend a rien et on est quand même déçu.....c est lassant...
Vous etees dur sur les enseignants, qui pour beaucoup sont des passionnésSignaler Répondre
je vous rejoinds sur le reste
Dans les années 80 pas de profs au collège (1ère année complète de math en... 3ème), violences XXL, avenir déjà tracé.Signaler Répondre
Ensuite au lycée, un bâti en ruine, des barres de fer pour tenir les murs, pas de gymnase (!), cours et profs totalement inintéressant.
Entretemps ? bla bla bla. Du vent.
Ca pète aujourd'hui ? Whaoo quelle surprise.
N'oubliez pas que la révolution mangent ses enfants monsieur (l'histoire).Signaler Répondre
"Attentat de Trappes : le PNAT dément que des « tracts » politiques aient été retrouvés « dans le véhicule » du suspect" Publié par Le monde 26.10Signaler Répondre
A cette étudiante, ce n'est pas dans la rue qu'il faut apprendre, mais dans les collèges, lycées, universités.Signaler Répondre
Boulgui, boulgua à la sauce Blachier, réflexions biaisées pour justifier tout et son contraire, rien de bien nouveau pour tous ceux qui surfent sur les vagues du moment Bla bla bla de BlachierSignaler Répondre
Quand la fatuité s’allie à la prétention intellectuelle d’un semi habile : Blachier.Signaler Répondre
Cher Romain.Signaler Répondre
Vous avez le pouvoir d'écrire vos pensées dans les colonnes de Lyonmag.
À ce titre vous vous devez d'être responsable.
Vous auriez dû vous promener dans les rues de Lyon le 18 octobre au matin pour voir le résultat d'une manifestation qui se voulait pacifique.
En fait vous accusez la police de ne pas avoir jouer son rôle et au contraire s'en être pris aux étudiant qui chantait la marseillaise et laissé les casseurs.
Vous dites que ces derniers sont des enfoirés mais sans aller au bout de l'affaire. Qui sont ils ? Et qui sont ces pilleurs ? Sûrement pas des morts de faim et sûrement pas des exclus du consumérisme car quand on connaît les cités on connaît très bien la loi du tombé du camion. Qui sont les pilleurs qui deux jours plus tard on tenté de mettre à sac le centre commercial du Carré de Soie ? Bien organisé que des voitures sagement garées attendait.
Je pense que quand on veut faire de discernement il faut apporter de la nuance.
Oui il y a un problème de pouvoir d'achat, oui les lycéens ont raisons pour ceux non politisés et non téléguidés par des partis politiques comme LFI ou le NPA.
Mais il faut le dire, ces problèmes ne datent pas d'hier. C'est une lente dégradation commencé il y a 40 ans par tous les gouvernements successifs y compris les vôtres.
C'est aujourd'hui que cela claque, pour peser sur les élections moyen trouvé par LFI pour s'assurer des électeurs. Il n'est pas fou le Melechon en demandant le droit de vote à 16 ans car il s'est à quoi correspond la mentalité à cet âge là.
On peut également parler de parcourssup qui n'est pas si dommageable que l'on veut le faire croire par rapport au système précédant.
Vous faites une diatribe sur les principes démocratique. Manifester est un droit que personne ne conteste. Seulement que ceux qui les organisent les encadrent et soient responsables des conséquences.
Lycéens comme agriculteurs. Car la taxe de 0,8% n'est pas la réponse appropriée.
Il y a également le respect de ceux qui ne manifestent pas et veulent étudier dans des lycées ou des facultés vandalisés par ceux qui revendiquent de meilleurs conditions de travail.
Et puisse vous êtes un féru des transformations de société, vous pouvez faire référence au film la vague qui est très explicite mais également pousser votre étude sur la situation après une élection démocratique si par exemple le RN venait à être élu en France.
Quel gloubiboulga intellectuel !Signaler Répondre
L'avantage c'est qu'il n'y a rien à répondre à tant de déchéance intellectuelle.
Un facho triple fiché S qui écrit un livre antifasciste, tu ne te fous pas de nous par hasard ?Signaler Répondre
Et mon Q c'est du poulet ?Signaler Répondre
il y à quelques erreurs dans le préambule, il faut lire:Signaler Répondre
casseurs et antifas violents gazés, patriotes qui défilent dans le calme, sans violence ni dégradation, livre néonazis haineux privé de salle...
une remise à jour s'impose d'urgence...
Il nous fatigue blachier...Signaler Répondre
Le pseudo intello de gauche parfait