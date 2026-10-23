Manifestations interdites à Lyon : Grégory Doucet s'oppose à la décision du préfet et espère un revirement

Grégory Doucet ne partage pas la position des autorités préfectorales. Interrogé jeudi 22 octobre par franceinfo devant Matignon, le maire de Lyon s'est prononcé contre l'interdiction générale des manifestations annoncée pour ce samedi dans la capitale des Gaules.

"Moi je ne suis pas favorable à ce qu'on interdise les manifestations, et je pense qu'on pourra manifester samedi", a-t-il déclaré.

L'édile a également rappelé que l'interdiction n'était "pas encore formellement prise", malgré l'annonce effectuée par les services de la préfecture du Rhône. En effet, aucun arrêté préfectoral n'a été pris pour le moment, la mesure a seulement été annoncée à l'oral par Etienne Guyot à des commerçants.

Pour Grégory Doucet, la priorité reste de concilier le maintien de l'ordre et le respect de la liberté de manifester.

Des renforts policiers promis pour samedi

Le maire de Lyon venait de participer à une réunion avec Sébastien Lecornu et les maires de Paris et Marseille, consacrée notamment aux conséquences des violences du 17 octobre et à la préparation de la prochaine mobilisation contre la vie chère.

Selon Grégory Doucet, le Premier ministre a reconnu des insuffisances dans l'anticipation et la gestion des pillages survenus le week-end dernier.

L'exécutif aurait également promis un renforcement des effectifs de sécurité à Lyon, Paris et Marseille.

"On a rappelé au Premier ministre que c'est d'abord à la puissance publique et à l'État d'assurer la sécurité et de maintenir l'ordre", a insisté le maire écologiste de Lyon.

Grégory Doucet veut aussi tourner la page du couvre-feu

Autre sujet sensible : le couvre-feu instauré dans la Presqu'île lyonnaise après les violences.

Reconduite jeudi soir pour la quatrième nuit consécutive, cette restriction doit rester provisoire, selon le maire.

Grégory Doucet explique avoir demandé que son application débute à 23 heures, plutôt qu'à 21 heures, afin de limiter les conséquences sur l'activité des restaurants.

"Il ne faut pas que ça devienne une mesure pérenne", prévient-il.

L'édile espère qu'un dispositif de sécurité adapté permettra d'éviter de nouvelles violences samedi, sans prolonger indéfiniment les restrictions.

Une réunion avec Étienne Guyot, préfet du Rhône, doit se tenir ce vendredi 23 octobre. Elle permettra notamment de préciser les mesures de sécurité et les conditions applicables aux éventuels rassemblements.

"Mon rôle, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de bis repetita (du 17 octobre ndlr) ce samedi", a conclu Grégory Doucet.