Manifestations interdites à Lyon : Grégory Doucet s'oppose à la décision du préfet et espère un revirement

Grégory Doucet ne partage pas la position des autorités préfectorales. Interrogé jeudi 22 octobre par franceinfo devant Matignon, le maire de Lyon s'est prononcé contre l'interdiction générale des manifestations annoncée pour ce samedi dans la capitale des Gaules.
"Moi je ne suis pas favorable à ce qu'on interdise les manifestations, et je pense qu'on pourra manifester samedi", a-t-il déclaré.
L'édile a également rappelé que l'interdiction n'était "pas encore formellement prise", malgré l'annonce effectuée par les services de la préfecture du Rhône. En effet, aucun arrêté préfectoral n'a été pris pour le moment, la mesure a seulement été annoncée à l'oral par Etienne Guyot à des commerçants.
Pour Grégory Doucet, la priorité reste de concilier le maintien de l'ordre et le respect de la liberté de manifester.
Des renforts policiers promis pour samedi
Le maire de Lyon venait de participer à une réunion avec Sébastien Lecornu et les maires de Paris et Marseille, consacrée notamment aux conséquences des violences du 17 octobre et à la préparation de la prochaine mobilisation contre la vie chère.
Selon Grégory Doucet, le Premier ministre a reconnu des insuffisances dans l'anticipation et la gestion des pillages survenus le week-end dernier.
L'exécutif aurait également promis un renforcement des effectifs de sécurité à Lyon, Paris et Marseille.
"On a rappelé au Premier ministre que c'est d'abord à la puissance publique et à l'État d'assurer la sécurité et de maintenir l'ordre", a insisté le maire écologiste de Lyon.
Grégory Doucet veut aussi tourner la page du couvre-feu
Autre sujet sensible : le couvre-feu instauré dans la Presqu'île lyonnaise après les violences.
Reconduite jeudi soir pour la quatrième nuit consécutive, cette restriction doit rester provisoire, selon le maire.
Grégory Doucet explique avoir demandé que son application débute à 23 heures, plutôt qu'à 21 heures, afin de limiter les conséquences sur l'activité des restaurants.
"Il ne faut pas que ça devienne une mesure pérenne", prévient-il.
L'édile espère qu'un dispositif de sécurité adapté permettra d'éviter de nouvelles violences samedi, sans prolonger indéfiniment les restrictions.
Une réunion avec Étienne Guyot, préfet du Rhône, doit se tenir ce vendredi 23 octobre. Elle permettra notamment de préciser les mesures de sécurité et les conditions applicables aux éventuels rassemblements.
"Mon rôle, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de bis repetita (du 17 octobre ndlr) ce samedi", a conclu Grégory Doucet.
Monsieur le maire, on propose que vous payez avec vos deniers personnels les dégâts subis sur la presqu'ile. Vous etes garants de la securité des lyonnais avec le prefet. Vous etes aussi garants du respect des lois de la republique à Lyon et notamment de la liberte de circuler aux lyonnais. Vous dervirez appuyer le prefet dans cette interdiction qui n'est que locale. LEs manifestants peuvent aller manifester partout ailleurs donc on arrête de croire que nous sommes en dictature car on est dans le pays le plus tolérant du monde (aucun autre pays dans ce monde n'aurait autorisé ce qui s'est produit samedi dernier). regardez les autres pays européens sous tension qui déploient l'armée dans les rues... alors monsiuer le maire, pour une fois, donnez une image digne de notre ville, pour une fois de votre vieSignaler Répondre
Accord technique avec l’extrême gauche, crachat au visage des commerçants et de Lyon…Signaler Répondre
Doucet veut vraiment le chaos et que la ville soit à feu et à sang !! stratégie lfisteSignaler Répondre
Monsieur Doucet à été élu grâce aux votes des Lyonnais, il faut l accepter (même si cela fait mal au c...) autrement nous devenons aussi intolérant que l 'extrême et l' ultra Gauche.Signaler Répondre
Doucet qui supplie Matignon de réautoriser le grand cirque du samedi ?! Mais il a fumé du compost frelaté ou quoi ?! La Presqu'île ressemble à un film post-apocalyptique, l'Office du tourisme est carbonisé, 200 commerçants ramassent leurs vitrines à la petite cuillère, et lui s'inquiète que ses warriors en jogging s'ennuient le week-end ?!Signaler Répondre
"Gnagnagna la liberté de manifester"... Mais oui bien sûr ! C'est tellement poétique de voir des pavés voler au-dessus des pistes cyclables ! Le mec est prêt à louer la ville avec option pillage juste pour ne pas fâcher sa clique !
Et le clou du spectacle : il négocie le couvre-feu à 23h pour "sauver les restos". Bravo la logique ! Les magasins sautent à 15h, mais l'essentiel c'est de manger son quinoa au milieu des ruines jusqu'à minuit !
Le retour de Bozo le clown 😂😂Signaler Répondre
Nous voyons le vrai Doucet.Signaler Répondre
Celui qui estime que certains quartiers n'ont pas été touchés par les pillages et qu'au nom de l'égalité tous les autres commerçants non touchés doivent l'être.
Commerçants du 6e préparez-vous, Gregory Doucet donne ordre à ses vaches sacrées d'aller vous piller.
traitre !!Signaler Répondre
il devra en répondre devant les commerçants ruinés,
et les contribuables qui vont rembourser les dégâts commis par ses milices fascistes !!!
Un bon disciple de Pol Pot.Signaler Répondre
Exact, cela fait longtemps que je cherche de vrais infos.Signaler Répondre
En attendant ils nous coûtent chers , vivement leur privatisation, ils seront obligés a produire de la qualité......
Je vote pour celui qui demandera la privatisation ....😁😁c est un bon critère d honnêteté....
Un bat de baseball orné du fil barbelé. Une planche constellé de clous rouillés. Soyez créatifs !Signaler Répondre
QUELLE INCOHÉRENCE !!! Que Doucet s'occupe de sa mairie et laisse le préfet travailler sérieusement !! Évidemment qu'il faut interdire aux pillards et aux casseurs l'accès au centre ville !!! Tout le reste n'est que du bla bla et de la politique inintéressanteSignaler Répondre
Tu veux interdire les canons Français parce que tu n'as pas les moyens pour payer le repas❓️🤣Signaler Répondre
Chiche, et maintenant qu il aille se promener en presque ile, mais en vélo, pas en suv, sans protection policière, faut être cohérent " la police tue ".😁😁Signaler Répondre
A t il éte seulement entendu dans l affaire de Quentin, vu sa coopération active avec la jeune garde , milice meurtrière ?Signaler Répondre
Veut il sauver ces étendages ?
Obeit il aux ordres des LFIstes antisémites qu il a fait entrer a la mairie sise quelques rues près de la rue Ste Catherine qui a subit une rafle des nazis ou le père de M BADINTER fut emmené ?
A t il subit une pression des groupes islamistes après avoir ordonne le drapeau palestinien sur tous les frontons des mairies ?
Tout cela et la continuité de sa chère désobéissance civile..
N y a t il pas dans tous ces actes les caractéristiques d actes séditieux qui devraient conduire a sa révocation ?
Doucet dehors, les lyonnais ont HONTE et sont en colère..
bonne idée....continuons à autoriser le chaos en autorisant les manifs...Signaler Répondre
Pauvre petit homme réduit à servir la soupe de Mélenchon 😂😂😂Signaler Répondre
Les écolos se sentent plus près des revendications des casseurs d'extrême gauche que celles des commerçants lyonnais, quelle surprise ! 🤢🤮Signaler Répondre
une solution simple, ne regardez plus ,ni n'ecoutez plus les chaînes d'info du service publicSignaler Répondre
un vrai pompier pyromane.il a dû se faire engueuler par LFI qui lui a rappelé que si il a été élu ,c est grâce a eux.Signaler Répondre
Je suis d'accord avec notre maire, il faut commencer par interdire les banquets du canon Français avant d'interdire les manifestations pacifique comme celles de samedi dernier.Signaler Répondre
Qui paie la facture?Signaler Répondre
- Forces de l'ordre mobilisées
- Destruction de mobilier urbain, commerces...
- Pertes de chiffre d'affaire
- perte d'attractivité de la ville, du pays
- Préjudice moral et psychologique pour la population
Ce sont des dizaines ou centaines de millions qui s'évaporent chaque samedi, alors que l'on est au fond du trou, et que certains réclament de l'argent.
ce maire prend de nouveau le risque de voir sa ville saccagée à nouveau et montre ainsi son intérêt supérieur et son amour immodéré pour sa villeSignaler Répondre
Moi je propose qu'on aille tous manifester notre désaccord (*le mot est faible) contre ce demi maire en le sifflent, le huant devant l'hôtel de ville jusqu'à ce qu'il comprenne..Signaler Répondre
Il est affligeant ce type ! Affligeant
Encore 6 ans à supporter ça....
Avoir installé un abruti de la sorte à la mairie.Signaler Répondre
Ne venez pas vous plaindre. Vous avez ce que vius méritez
Il souhaite donc autoriser ce qui a mené au chaos samedi dernier ? Non mais sérieux, c'est un sketch a lui tout seul ! Comme le sparadrap de LFI lui colle à la peau il se sent obligé de satisfaire cette frange de son électorat...Signaler Répondre
Quant a son discours sur le couvre feu et la soi disant protection des commerçants, il n'en a rien a faire. Ça pue l'insincerité ce discours de "moi je".
Quel triste personnage arrogant, incompétent et aveuglé par son idéologie d'extrême gauche. Franchement Lyon, ville des lumières, mérite bien mieux que ça....
Notre ville a été saccagée.ça ne lui suffit pas.il en veut encore.cette fois il engage sa propre responsabilité si cela recommence.Signaler Répondre
Retourne à Paris tu n'es pas des nôtres.
Mr Doucet appelle cela le droit de manifester. Hors sol ce personnage.Signaler Répondre
C’est bien sa solidarité avec les les lyonnais et les commerçants n’aura pas tenu une semaine !Signaler Répondre
Il est vrai que ce "bourgmestre de passage" n'a et n'aura jamais à :Signaler Répondre
Remplir une déclaration d'assurances suite à vandalisme.
Faite un inventaire détaillé manquant.
Une lettre au Directeur de l'Urssaf.
Demander des reports d'échéances à ses fournisseurs.
Sauvez son couple éventuellement...
Croire en l'avenir dans ce Pays.
Merci monsieur le maire en minuscules.
Il veut à tout prix du bordel et avec sa grande naiveté il veut nous faire croire que tout va bien se passer !Signaler Répondre
Il ne veut toujours pas admettre que la réalité détruit l'utopie !
Les bras m'en tombent. Le maire de Lyon voudrait autoriser une nouvelle manifestation!!! Mais c'est une fake news. Ce n'est pas possible. Donc, nous Lyonnais, nous devons nous défendre. Je ne veux pas que mon appartement soit pillé. J'ai les larmes aux yeux en pensant aux commerçants qui ont tout perdu. Je suis en colère et je pleure mon pays.Signaler Répondre
Greg ,élu grâce aux voix de LFI,parti haineux ,encourage donc les manifs violentes ! Franchement,tu dois partir et vite .Signaler Répondre
Il faut autoriser des manifestations bourrées de casseurs pilleurs : "droit à manifester"Signaler Répondre
Mais les même disent qu'il faut "Interdire le congrès du parti RN" qui est bien le 1er parti de France en terme d'électeur.
Etonnant d'avoir un étron à la place du cerveau ... mais cela est assez général de nos jours avec ses gens de gauche.
Etonnant aussi que l'Etat (qui sait) laisse converger vers Orléans les gauchistes et parfois des profils dangereux. Pourquoi? L'Etat ne voudrait il pas en réalité que des "accidents" se produisent à Orléans pour renvoyer dos à dos gauche / RN et ainsi dire que le "centre mou" c'est la sécurité ?
Mais redisons le: pour nos gauchistes: toujours autoriser les manif même violence MAIS interdire un congrés politique.
Ne venez pas non plus parler de "syndicalisme" cela n'existe plus en réalité et on ment aux gens. CGT et CFDT sont clairement intégrés aux partis politiques. Le pire étant que l'argent des syndicats sert maintenant à des actions politiques (par exemple publier des magasines payés sur fond syndical pour parler continuellement de l'extrême droite).
Casser le tabou de l'argent syndical car il y a réellement de gros détournement de fond ... comme on l'a appris dans l'argent des médias publics qui engraissent des élus de gauche qui cumulent des emplois à 100% avec voiture de fonction et chauffeur.
Tout cet argent détourné .... et l'Etat complaisant laisse faire voir favorise ses détournements. La France est une version occidentale du Liban (pour ceux qui ont vu le documentaire sur la corruption de l'Etat libanais).
C'est vraiment, maiiiiis bien vraiment bizarre ce délire là ?Signaler Répondre
Nos représentants qui font démonstration de la République de Lugdunum et qui adorent en plus faire des chamailleries avec leurs âges respectifs comme des enfants gâtés !
Très sérieusement, ça joue pas encore dans la cour des grands 😂😂😂😂
Suis sûr et certain que samedi, pour L'ACTE II , va y avoir un défilé 🤔
Ce militant écolo affiche son militantisme au mépris de Lyon, une fois de plus, c'est à vomir d'avoir ce militant en guise d'un véritable maire de Lyon, en guise d'un véritable responsable public à la hauteur.Signaler Répondre
Chiffres officiels donnés sur toutes les chainesSignaler Répondre
pas de statistiques ethniques mais on comprendra le raisonnement global
- 30% des pillards sont des "étrangers"
donc là on comprend c'est simple les étrangers ce sont ceux qui ne sont pas "français". Venus directement d'ailleurs légalement ou pas.
- on se dira donc tiens il y a 70% de "français". Et là comme toujours on "joue" sur les mots. Car comme on le sait il n'y a pas de stat ethnique. Dans ses 70% on a donc les "nouveaux français" les fameux français de papier... et là cela serait très important justement de détailler avec précision les "origines".
Mais apparemment on a des dirigeants qui ne veulent pas.
Dans un boulot "normal" quand vous avez un gros problème vous faites ce qu'on nomme une "recherche de cause" et donc vous explorez toutes les dimensions du problème pour qu'il ne se reproduise plus (là c'est un niveau même pas terminale).
Il est étonnant depuis des décennies d'exclure du raisonnement des dysfonctionnements sécuritaires la dimension "migratoire" ... et encore sur le weekend dernier car si vous regardez les médias du service public (France 2, France 5, France Info) non non non il n'y a aucune relation... même si toutes la France a vu les images des pillages et des profils de ses vandales. Ses faux journalistes pensent peut être qu'un mensonge plus c'est gros plus cela passe.
Monsieur Doucet est encore une fois de plus dans la désobéissance vis à vis de l'état .Signaler Répondre
A 8 jours d'intervalle comme si il y avait un besoin absolue de manifester .
J'espère que tout se passera bien !
Si non , monsieur Doucet devra démissionner . J.M
Ton frère doucet veut faire plaisir à ses allés; au détail prêt que si il ya de la casse à LYON il va sauter .............................Signaler Répondre
M. Le Maire,Signaler Répondre
Vous voulez autoriser les manifestations, bien noté mais chiche que vous payerez les dégâts dont seraient victimes les commerçants et les riverains avec votre ARGENT PERSONNEL ! Autrement dit qui ne possède rien risque facilement...
Un maire sérieux aurait sifflé la fin de la récré.Signaler Répondre
Là, il veut à tout prix ménager LFI et son électorat...
Faut pas déconner, de la fermeté contre les commerçants, mais pas contre ses alliés de la jeune garde.Signaler Répondre
Double discours continuel des "politiques"Signaler Répondre
ce maire fait semblant de se préoccuper des émeutes après les pillages, mais veut maintenir une des causes qui favorise les émeutes.
Le toujours très ambiguë m. Doucet.... Un pied dedans, un pied dehors.Signaler Répondre
Il s'inspire trop des méthodes trotskistes de ses alliés LFI.
Il est à peine 6 heure 18 du mat, et y a déjà brouillon ?Signaler Répondre
M'sieu Étienne Guyot, venez pas syouplet nous casser les oreilles avant le coq, il est tôt l'matin et y a du monde qui ronfle encore.
Étienne stoplet :
" Arrête d' interdire et de priver la liberté de mouvement à des personnes biens bienveillantes et qui n'ont cessent de vouloir vivre mieux et dignement.
C'est clairement pas correcte de s'imposer de cette manière là et c'est complètement inutile !
C’est quelqu'un de la trempe de Benjamin Netanyahu dont les Lyonnais auraient besoin !Signaler Répondre
Il est clair une fois de plus de constater que le Doucet s’est allié à LFI car ils ont les mêmes idées : manifester, tout casser et semer le ko !Signaler Répondre