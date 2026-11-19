"J’utiliserai, dans le respect de mes compétences, tous les moyens légaux pour les empêcher." Grégory Doucet réagit vivement à l’annonce du rétablissement de la circulation automobile sur l’ensemble de l’avenue des Frères-Lumière, à Monplaisir. Dans une déclaration qui porte également sur l’interruption du métro C jusqu’en mars 2027, le maire de Lyon met directement en cause la méthode de Véronique Sarselli, présidente de la Métropole.

"Ni les maires d’arrondissement concernés, ni moi n’avons été informés au préalable", affirme-t-il. Il reproche à la présidente de présenter à la presse des aménagements "décidés unilatéralement", alors qu’ils touchent directement aux déplacements quotidiens des habitants.

Frères-Lumière, un réaménagement que le maire entend défendre

Pour Grégory Doucet, le retour des voitures remet en cause un chantier récemment livré après une longue concertation. Il rappelle que 2 000 personnes s’étaient exprimées en faveur de l’embellissement de l’avenue du 8e arrondissement, avec des trottoirs élargis, davantage de terrasses, 1 500 m² de végétaux et des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite.

Le maire écologiste défend aussi les effets attendus de ces aménagements sur la sécurité des déplacements. "C’est un mépris des habitants, de leur sécurité et de leur santé", dénonce-t-il, en citant particulièrement les piétons et les cyclistes. Il estime par ailleurs que les modifications annoncées entraîneront des dépenses supplémentaires dans un contexte de finances publiques contraint.

Métro C : une demande de remboursement partiel

L’autre volet de sa réaction concerne la fermeture prolongée du métro C et ses conséquences pour les travailleurs et les familles. Grégory Doucet cite notamment les soignants de l’hôpital de la Croix-Rousse et s’inquiète du coût des déplacements pour les habitants contraints de trouver une autre solution.

Il interpelle également la Métropole sur l’avenir des investissements dans la ligne : "Quid du plan de modernisation du métro C ? Est-il reporté ? Dépriorisé ?" Le maire réclame des informations sur ce programme.

Pour les voyageurs, sa demande porte sur un remboursement partiel des abonnements TCL. "Je demande à Mme la présidente Véronique Sarselli qu’un effort soit fait pour les usagers TCL", déclare-t-il.

On pensait les relations réchauffées entre Ville et Métropole sur fond de piscine à la Confluence. Tous les efforts semblent s'envoler à l'approche de l'hiver...