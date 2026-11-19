"J’utiliserai, dans le respect de mes compétences, tous les moyens légaux pour les empêcher." Grégory Doucet réagit vivement à l’annonce du rétablissement de la circulation automobile sur l’ensemble de l’avenue des Frères-Lumière, à Monplaisir. Dans une déclaration qui porte également sur l’interruption du métro C jusqu’en mars 2027, le maire de Lyon met directement en cause la méthode de Véronique Sarselli, présidente de la Métropole.
"Ni les maires d’arrondissement concernés, ni moi n’avons été informés au préalable", affirme-t-il. Il reproche à la présidente de présenter à la presse des aménagements "décidés unilatéralement", alors qu’ils touchent directement aux déplacements quotidiens des habitants.
Frères-Lumière, un réaménagement que le maire entend défendre
Pour Grégory Doucet, le retour des voitures remet en cause un chantier récemment livré après une longue concertation. Il rappelle que 2 000 personnes s’étaient exprimées en faveur de l’embellissement de l’avenue du 8e arrondissement, avec des trottoirs élargis, davantage de terrasses, 1 500 m² de végétaux et des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite.
Le maire écologiste défend aussi les effets attendus de ces aménagements sur la sécurité des déplacements. "C’est un mépris des habitants, de leur sécurité et de leur santé", dénonce-t-il, en citant particulièrement les piétons et les cyclistes. Il estime par ailleurs que les modifications annoncées entraîneront des dépenses supplémentaires dans un contexte de finances publiques contraint.
Métro C : une demande de remboursement partiel
L’autre volet de sa réaction concerne la fermeture prolongée du métro C et ses conséquences pour les travailleurs et les familles. Grégory Doucet cite notamment les soignants de l’hôpital de la Croix-Rousse et s’inquiète du coût des déplacements pour les habitants contraints de trouver une autre solution.
Il interpelle également la Métropole sur l’avenir des investissements dans la ligne : "Quid du plan de modernisation du métro C ? Est-il reporté ? Dépriorisé ?" Le maire réclame des informations sur ce programme.
Pour les voyageurs, sa demande porte sur un remboursement partiel des abonnements TCL. "Je demande à Mme la présidente Véronique Sarselli qu’un effort soit fait pour les usagers TCL", déclare-t-il.
On pensait les relations réchauffées entre Ville et Métropole sur fond de piscine à la Confluence. Tous les efforts semblent s'envoler à l'approche de l'hiver...
Le maire du 4e arrondissement, passé de la droite chiraquienne à EELV, aux abonnés absents…Signaler Répondre
vous n’arrêtez donc jamais ...Signaler Répondre
ha bon ils ont laissé des places de stationnements?tu dois confondre voiture et veloSignaler Répondre
Comme il marche il a moins de risques de maladies. Les malheureux qui sont réellement souffrant ont des cartes de stationnement CMI.Signaler Répondre
Vous êtes en plein dedans. Les travaux de la C en sont le témoignage direct.Signaler Répondre
Déjà tous les gens de caluire ne prennent pas le metro C (j'en connais qui n'en prennent pas du tout pour aller bosser)Signaler Répondre
Ne généralisez pas tout donc je dirais surtout que ce sont les gens de cuire qui se plaignent de cela
En plus, le parigo se plaint à chaque fois qu'on ne va pas dans son sens (ESCOLO)
Et puis, il ne faut pas oublier que pendant six ans, les escalators n'ont pas été réparés totalement et surtout que certains ascenseurs aussi (pensez aux gens à mobilité réduite)
Le problème n'est pas le remboursement partiel de l'abonnement (beaucoup de gens l'ont déjà avec les 50% pris en charge par qui ? Les entreprises)
mais surtout comment l'argent a été utilisé ?
Parce que vraiment, on ne sait pas grand chose et on se demande si l'argent des abonnements a été vraiment bien utilisé
Y'a pas que les croix roussiens pensez aux gens de caluire fontaine sathonay et rillieux qui prennent la C chaque jour pour aller bosser on ne parle pas de balade là mais de déplacement du quotidien !Signaler Répondre
C'est lui avec son associé Bruno Bernard qui ont éclaté le système unique des transports en commun, divisé entre deux prestataires désormais.Signaler Répondre
Qui doivent donc se faire concurrence et donc rogner à fond pour faire des économies, conduisant à l'état devenant toujours plus préoccupant des transports en commun.
Ce qui serait interessant c'est que Sarselli lui affiche le montant qu'a couté les travaux de la voie lyonnaise dans la montée des tirailleurs sénégalais entre Lyon 9 et Champagne au mont d'or et ses 15000 lampadaires alors que la rue était déjà goudronnée et que de la peinture et des plots blancs aurait suffit. Je pense au moins 3 millions d'euros si ce n'est plus.Signaler Répondre
Des hypocrites calculateurs. La gamelle est trop bonne.
Il hausse le ton ? oh ben alors là gare !Signaler Répondre
Gregory ,tu peux nous rappeler combien tu paies ton abonnement TCL a l année ?Signaler Répondre
Juste comme ça, pour voir....
Dire que la Croix rousse est isolé en l'absence de métro C est absurde.Signaler Répondre
la voirie et la circulation n’est pas et n’a jamais été dans ses compétences, il n’a rien à dire, le vote démocrate a mis une majorite à la métropole s’il etait democrate et légaliste il laisserai les choix populaires se mettre en’ place … mais visible parvszs déclarations il est l’homme de la pensée unique dictatoriale … contre la légalité Qu’il reste dans ses compétences il a les jardins publics et les écoles primaires… c’est bien assez San s’oublier ses frais de bouche a depenser pour se gaver …Signaler Répondre
dire que Madame Sarselli a été elue sur la promesse de la concertation et de l apaisement.Signaler Répondre
L'avenue des Freres Lumieres est maintenant beaucoup plus agreable et moins dangereuse pour les riverains, qui peuvent profiter des commerces et simplement vivre dans leurs quartiers.
Mais Mme la maire de St Foy les lyons veut imposer le retour des voitures sans aucune raison. Bientot le retour des voitures sur la rue de République, sur la rue Victor Hugo?
Ouin Ouin Doucet juste deux mot , La ferme !Signaler Répondre
35 700 Croix-Roussiens qui ne peuvent plus descendent faire leurs courses dans la presqu’île, cela représente autant de clients en moins pour les commerces du centre-ville.Signaler Répondre
ça confirme que lui et sa bande LFI/les VERTS sont totalement anti démocrates puisqu’ils ne veulent pas respecter les règles et la logique des votes des grands lyonnais… des attitudes de politicards à la pensée unique tendances fascisantes …Signaler Répondre
Tu mesureras ta connerieSignaler Répondre
La panique s'empare de la villeSignaler Répondre
Monsieur Doucet,Signaler Répondre
Lorsqu’on vous demande de rendre des comptes, nous n’obtenons aucune réponse.
Pensez-vous donc que votre demande soit légitime ?
Doucet n'a pas la lumière à tout les étages...Signaler Répondre
La gauchosphere, c'est terminé 🤣👍Signaler Répondre
Macher,ca fait du bien!74 ans,je fais 10 kms par jour....Prenez exemple,au lieu de ralerSignaler Répondre
> Il interpelle également la Métropole sur l’avenir des investissements dans la ligne : "Quid du plan de modernisation du métro C ? Est-il reporté ? Dépriorisé ?" Le maire réclame des informations sur ce programme.Signaler Répondre
Typique de la gauche ecolo. Ils causent les problèmes et ensuite blâment les autres pour les conséquences.
Gauche / ecolo, les parties des enfants rois: incapable de contrôler leurs émotions, tout leur est du et jamais responsables de rien.
Mon pauvre garçon tu es une marionnette tu crois avoir gagné les élections ? Tu es un roi sans royaume, le vassal de la Présidente de Métropole, le vassal du Président de Région. Tu n'es rien profite de tes indemnités de maire, laisse les personnes responsables diriger, arrête de t'aider inutilement, tu es sous tutel. Et en plus manipulé par LFI. Finalement tu ne sers à rien, prends ton vélo et va te balader sur les routes des Monts du Lyonnais.Signaler Répondre
La minorité qui faisait la pluie et le beau temps à la métropole, c'est fini !Signaler Répondre
Enfin !
Diafoirus : et un clystère!!un!Signaler Répondre
Il n'a toujours pas compris qu'il avait perdu les élections métropolitaine...Signaler Répondre
Grégory découvre le principe de l’arroseur arrosé 😭…!Signaler Répondre
Doucet se rend compte, que à Lyon c’est la métropole qui gère !Signaler Répondre
Et son copain Bruno Bernard et Fabien Bagnon on perdu très largement les élections. Laissant le maire de Lyon bien seul et sans réel pouvoir.
Culotté sachant que c'est lui et l'ancienne majorité qui ont sous investie dans le métro et qui sont donc a l'origine du problème.Signaler Répondre
Le ptit Doucet sans concertation nous a pourri la place Bellecour, il n'en demeure pas moins que l'hyper centre-ville de Lyon doit prioriser la douceur de vivre à la française, c'est à dire avec moins de voitures, surtout qu'il y a des offres de transports en commun.Signaler Répondre
Apparemment, notre maire découvre que la Présidente de la Métropole respecte ses engagements de campagne électorale ! Quant au métro C, l'usure des roues ne datent certainement d'hier. Mais il a quand même raison concernant les abonnements....Signaler Répondre
c’est surprenant car sous le mandat de ses copains a la metropole alors que plus aucun Escalators ne fonctionnait dans le métro et que les personnes à mobilité réduite ne pouvaient plus circuler il était très silencieux et n’a jamais répondu à nos courriers de réclamation… le maire a la pensée unique « faites ce qu’on dit pas ce qu’on fait », il est la caricature de l’anti-démocrate accompli… si tout est dans cet état à Lyon c’est bien le résultat de la gestion de sa bande de pseudos écolos rois du gaspillageSignaler Répondre
C'est drôle ça m'a bien fait rireSignaler Répondre
sans être soignant à l’hôpital de la Croix-Rousse, il est insupportable d’être coincé sans métro jusqu’au 31 mars. Les bus contrairement au métro spiny bien moins pratique. La solution? prendre sa voitureSignaler Répondre
Pas de métro C jusqu'en mars très dur pour le plateau XRousse. J'habite rue Hénon et contrairement à ce qui est annoncé le C18 est très peu fréquent ( 20') s'il passe...Signaler Répondre
Le C 13 un peu plus fréquent mais plus loin pour des personnes âgées... on aimerait des vraies solutions et pas de propositions sans suite.
Il a oublié combien il le paie son abonnement, lui ?Signaler Répondre
On n'a moins entendu Gregory le démagogue lorsque son pote Nono Bernard était président du sytral avec les pannes à répétition du métro B....Signaler Répondre
Je n'ai qu'une chose a dire : merci Mme Sarselli.Signaler Répondre
Quant a l'autre, next ......
parfait moi je vais lui demander le remboursement du coût de mon surplus d essence pour tous les embouteillages qu il contribue à créer suite à ses projets trop brutaux !Signaler Répondre
censure = fascisme Extemistes qui demandent la censure = fascistesSignaler Répondre
La métropole effectue de la concertation a la Doucet.Signaler Répondre
En avant toute !
Mdr le doudou qui découvre comment lui et sa clique ont pratiqué pendant des années.
Il peut chialer, on s'en contre fout.
J’avais l’intention de signer mais la dimension partisane flagrante (quoi que vous en disiez) est rédhibitoire. Vraiment dommage que les manoeuvres politiciennes soient à l’œuvre derrière tout ce qui ne devrait relever que de démarches citoyennes. Comme des millions de Français, j’ai horreur qu’on me prenne pour un imbécile… Vous endommagez la démocratie. Ne vous étonnez pas que le RN progresse.Signaler Répondre
Dehors, il y a des dizaines voire centaines de milliers de gens qui manifestent dehors, contre la vie cher etc.. peu importe qu'on partage leurs opinions, le fait est que ces milliers de gens s'expriment et personne ne les écoute.Signaler Répondre
Et là, apparemment 'Il rappelle que 2 000 personnes s’étaient exprimées en faveur de l’embellissement de l’avenue du 8e arrondissement' ???
Donc moi j'ai une question à poser envers tous ces gens : pourquoi 2000 personnes devraient être écoutés et pas des dizaines de milliers qui sont dehors ?
En quoi vos sondages sont représentatif de l'avis réel des gens ?
La réalité est que tout le monde est hypocrite. On fait dire aux chiffres uniquement ce qu'on veut, ce qui nous arrange.
C'est toujours pareil.
C'est n'importe quoi cette société, cette époque est une honte absolue . Il n'y a rien qui va bien, il faut toujours qu'il y ai des conflits d'intérêts, des gens incapables de gouverner correctement ne serait ce qu'un pauvre service.
Ceci dit, il est vrai que le blocage de la ligne C est du foutage de gueule. Tout comme le fait qu'il n'y ai pas de bus en alternative, ou un bus tous les siècles, est aussi honteux.
Donc oui, remboursez les gens qui payent leurs abonnement TCL pour des services médiocres .
Mais remboursez aussi les automobilistes qui paient vos errances et vos décisions foireuses dans ce cas .
On devrait rembourser tous les français et leur présenter des excuses chaque jour, pendant les 100 prochaine année, pour avoir dû supporter durant leurs vies des pseudos politiques et autres soit disant grand dirigeants tous plus nuls et n'ayant en vu que leur intérêt personnel
Ben alors Gregory, on fait un caprice ?Signaler Répondre
Alors -là les bras m'en tombent !? Le principal responsable d'un tel foutoir, d'une gabgie financière que paieront les lyonnais, voir le coût de son"étandage" place bellecour, de ses "sièges" béton rue de la république, ses pistes cyclables sans sécurité dans des rues trop étroites à contresens de la circulation..et le reste avec son compère de la métropole..il ose réclamer ? qu'il rembourse son massacre place Bellecour..1,6 millions..OH les lyonnais calculez la note en francs..au lieu de vous faire voler..Signaler Répondre
Doucet ne se mets pas a la place des commerçants salaire de Doucet : 7 926 € brut/mois 95 112 € brut/anSignaler Répondre
Quel toupet ce escrologiste... Quand son pote Bernard était patron des TCL, est t'il intervenu pour toutes les pannes de la ligne B? A part, cela, rien de neuf dans tes finances de la mairie? ?? Va rejoindre ta copine hidalgo, qui a laissé une dette faramineuse aux parisiens .. 😡Signaler Répondre
Monseigneur Doucet se souvient-il du Cours Vitton basculant dans subitement de 3 voies de circulation à 1 voie avec autoroute à vélos construite en une nuit de mardi à mercredi sans que la maire du 6ème de l’époque M Blache n’ait été préalablement informé voire consulté ??? Encore une gignolerie diarrhée verbale ecolo escrolo d’un rescapé devant sa survie à une alliance de dernière minute à LFISignaler Répondre