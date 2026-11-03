Lyon : le métro C à l'arrêt, pas de visibilité sur la reprise

Mise à jour : L’exploitation est interrompue depuis lundi 2 novembre à 15h38 afin de permettre des inspections approfondies sur les rames et les infrastructures. Cette décision fait suite au contrôle effectué tous les quinze jours sur les roues et les voies de cette ligne particulière.

Et lors du dernier contrôle, les équipes de maintenance ont détecté une "légère anomalie" sur les roues gauches des rames. Selon TCL, son origine serait "probablement liée à une évolution mécanique de la voie", ce qui nécessite des vérifications complémentaires.

La circulation restera donc interrompue le temps d’inspecter l’ensemble des roues et des voies, avant une éventuelle intervention puis une reprise de l’exploitation.

Aucune date précise de reprise n’est annoncée à ce stade. La ligne C doit redémarrer une fois les contrôles terminés et les éventuelles interventions nécessaires réalisées.

Article initial : Il va falloir prendre ses pieds pour monter/descendre la Croix-Rousse ce mardi. Depuis ce matin, le métro de la ligne C est à l'arrêt. La faute à un "incident technique" qui impacte les voies selon les TCL.

Le problème est survenu lundi après-midi et ne devrait être résolu qu'à compter de mardi en fin d'après-midi, vers 18h30.

En attendant, les TCL conseillent aux usagers de se reporter sur le bus C13.