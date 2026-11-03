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Lyon : le métro C à l'arrêt, pas de visibilité sur la reprise

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Lyon : le métro C à l'arrêt, pas de visibilité sur la reprise

Lyon n'est plus reliée à sa colline de la Croix-Rousse. Le métro C ne circule plus ce mardi, à cause d'un incident technique.

Mise à jour : L’exploitation est interrompue depuis lundi 2 novembre à 15h38 afin de permettre des inspections approfondies sur les rames et les infrastructures. Cette décision fait suite au contrôle effectué tous les quinze jours sur les roues et les voies de cette ligne particulière.

Et lors du dernier contrôle, les équipes de maintenance ont détecté une "légère anomalie" sur les roues gauches des rames. Selon TCL, son origine serait "probablement liée à une évolution mécanique de la voie", ce qui nécessite des vérifications complémentaires.

La circulation restera donc interrompue le temps d’inspecter l’ensemble des roues et des voies, avant une éventuelle intervention puis une reprise de l’exploitation.

Aucune date précise de reprise n’est annoncée à ce stade. La ligne C doit redémarrer une fois les contrôles terminés et les éventuelles interventions nécessaires réalisées.

Article initial : Il va falloir prendre ses pieds pour monter/descendre la Croix-Rousse ce mardi. Depuis ce matin, le métro de la ligne C est à l'arrêt. La faute à un "incident technique" qui impacte les voies selon les TCL.

Le problème est survenu lundi après-midi et ne devrait être résolu qu'à compter de mardi en fin d'après-midi, vers 18h30.

En attendant, les TCL conseillent aux usagers de se reporter sur le bus C13.

Tags :

métro C

13 commentaires
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cbalokanmeme le 03/11/2026 à 21:06
roulette russe a écrit le 03/11/2026 à 14h04

Des bénéfices, dans les transports en commun ? C'est nouveau, ça.
Sinon, Keolis, (qui exploite les bus), c'est des Lyonnais pur jus selon vous ?

Mais comme c'est la RATP, on se retrouve avec les mêmes grèves que la RATP ...... Jamais le métro D n'avait été arrêté toute la journée pendant des grèves (sauf ordre de la préfecture).... Ca fait 25 ans que je suis sur Lyon, c'est la première fois...

J'espère que les équipes techniques en profiteront pour fiabiliser les lignes B, C et D, que cela serve au moins à quelque chose.

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roulette russe le 03/11/2026 à 19:27
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 03/11/2026 à 15h21

Les écolos forcent les français d'utiliser les transports en commun, en les obligeant à laisser la voiture au garage. Les transports en commun sont synonyme d'insécurité, d'agressions, de pannes, d'hygiènes manquantes.
Je n'utiliserai jamais les transports en commun; c'est pourquoi je privilégierai la liberté de circuler, donc la VOITURE

Je te plains d'être obligé d'utiliser une bagnole ...
En fait, non, je te plains pas, je me marre à l'idée de te voir coincé dans des bouchons, ou en train de faire la queue devant une station service en période de tension sur les carburants : trop bête !

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 03/11/2026 à 15:21
roulette russe a écrit le 03/11/2026 à 14h07

Mais tu es libre de prendre ta caisse, vas y.
Par contre si les presque deux millions de voyageurs quotidiens des TCL se décident à faire pareil, tu vas surtout être libre de rester coincé dans les bouchons.

Les écolos forcent les français d'utiliser les transports en commun, en les obligeant à laisser la voiture au garage. Les transports en commun sont synonyme d'insécurité, d'agressions, de pannes, d'hygiènes manquantes.
Je n'utiliserai jamais les transports en commun; c'est pourquoi je privilégierai la liberté de circuler, donc la VOITURE

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 03/11/2026 à 15:14

C'est la faute au soit disant maire (3000 voix fictives) des dernières municipales

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lablague le 03/11/2026 à 14:13

Ce matin à 8h00, métro C fermé et le C13 n’allait pas plus loin que le Clos Jouve ! Galère …

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roulette russe le 03/11/2026 à 14:07
KORBO a écrit le 03/11/2026 à 08h04

Arrêtons avec les transports en commun. Vive la voiture. On est libre au moins.

Mais tu es libre de prendre ta caisse, vas y.
Par contre si les presque deux millions de voyageurs quotidiens des TCL se décident à faire pareil, tu vas surtout être libre de rester coincé dans les bouchons.

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roulette russe le 03/11/2026 à 14:04
saco697 a écrit le 03/11/2026 à 09h16

c’est ça avec la RATP, il faut faire remonter un maximum de bénéfices à Paris chez les amis de DOUCET le parisien … c’est bien pour ça que l’ancienne métropole de LFI/ les VERTS a magouillé pour donner l’exploitation des métro et funis à la RATP comme ça les bénéfices ne restent plus as à Lyon .. toujours tout faire pour tuer l’économie lyonnaise avec DOUCET et sa bande

Des bénéfices, dans les transports en commun ? C'est nouveau, ça.
Sinon, Keolis, (qui exploite les bus), c'est des Lyonnais pur jus selon vous ?

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100 jours de Mlyon le 03/11/2026 à 10:37

quelqu’un peut nous dire les décision importantes prises par la Métropole de Lyon lors des 100 premier jour de leur gouvernance je ne trouve rien est ce que ça Ve être comme ça pendant 6 ans

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LaurentdeLyon le 03/11/2026 à 10:15

Pas une journée sans une panne depuis quelques mois

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métropole lyon le 03/11/2026 à 09:17

encore des problèmes avec tcl que fait la Métropole de Lyon la droite au pouvoir ne change rien des promesses en compagne électorale et le jour de la vérité rien ou est Aulas candidat de la société de civile de la vie politique française pourquoi il ne s’exprime pas sur la crise des lycéens et la jeunesse il a passé toute sa vie avec des jeunes autant que président de l’OL en plus il a côtoyé des jeunes des banlieues

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saco697 le 03/11/2026 à 09:16

c’est ça avec la RATP, il faut faire remonter un maximum de bénéfices à Paris chez les amis de DOUCET le parisien … c’est bien pour ça que l’ancienne métropole de LFI/ les VERTS a magouillé pour donner l’exploitation des métro et funis à la RATP comme ça les bénéfices ne restent plus as à Lyon .. toujours tout faire pour tuer l’économie lyonnaise avec DOUCET et sa bande

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Merci Vero le 03/11/2026 à 08:17

C’est incroyable on entend plus les aulas et co se plaindre des pannes de métro

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KORBO le 03/11/2026 à 08:04

Arrêtons avec les transports en commun. Vive la voiture. On est libre au moins.

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