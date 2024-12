"Une ligne iconique" : à Lyon, le métro C fête ses 50 ans

En décembre 1974, Lyon inaugurait son premier tronçon de métro, révolutionnant la mobilité urbaine. Parmi les lignes du réseau, la ligne C se distingue par sa singularité : seul métro à crémaillère en service en France, elle relie Hôtel de Ville à Cuire en gravissant les pentes de la Croix-Rousse. Aujourd’hui, la doyenne des lignes fête ses 50 ans.

Entre 2019 et 2023, la ligne C a subi une rénovation en profondeur. Sécurité renforcée, câblages modernisés, intérieur des rames revisité et vidéoprotection embarquée ont permis de redonner un coup de jeune à ce pilier du réseau TCL. Mais les défis restent nombreux : d’ici 2035, des investissements massifs de 1,7 milliard d’euros, dont 239 millions pour la ligne C, visent à moderniser les infrastructures et remplacer les rames vieillissantes par de nouveaux équipements. Une double voie entre Hénon et Cuire viendra également améliorer la fluidité du trafic.

À l’occasion de cet anniversaire, SYTRAL Mobilités met l’art à l’honneur. Une fresque de 40 mètres de long, réalisée par les artistes Kenia Almaraz Murillo et Elliott Causse, orne désormais la station Hôtel de Ville, rendant hommage à l’histoire du tissage et aux mouvements urbains.

"C’est 50 ans d’histoire, c’est une ligne iconique, le premier métro à crémaillère qui succédait à la ficelle. C’est une ligne à laquelle on est attaché depuis 50 ans. Sur ses 5 stations, il y a des panneaux qui reflètent l’histoire, et on est là pour faire profiter les artistes", a indiqué Bruno Bernard, président de la Métropole.

Depuis ses débuts, la ligne C transporte 30 000 voyageurs par jour.