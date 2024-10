Lyon : les métros A et C à l'arrêt après un échauffement de câble électrique

Ce lundi 28 octobre, aux alentours de 15h, les pompiers nous informent qu'"un échauffement de câble électrique" a provoqué l'évacuation complète de la station Hôtel de Ville à Lyon. Alertés pour un dégagement de fumée dans un local technique, les pompiers ont rapidement sécurisé les lieux, bien qu'aucun incendie ne se soit déclaré à ce stade.

Les lignes A et C du métro sont actuellement à l'arrêt et le trafic n'a toujours pas repris.

Si tout d'abord la reprise de la circulation était estimée à 17h, les TCL prévoient désormais un retour à la normale pour 20h.

Pour le métro A, des bus relais ont été mis en place, ces derniers desservent les stations de Charpennes à La Soie. Concernant le métro C, des bus relais ont également été mis en circulation entre les stations de Cuire à Croix-Rousse. "Pour vos déplacements entre Hôtel de Ville Louis Pradel et Croix-Rousse, vous pouvez emprunter la ligne de bus C13" précise les TCL.