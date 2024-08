Lyon : le métro C à l’arrêt la semaine prochaine

Après le métro B en ce moment, c’est une autre ligne TCL qui sera momentanément à l’arrêt la semaine prochaine. Il s’agit du métro C, qui ne circulera pas pendant quatre jours, du 19 au 23 août. Sur cette période, l’exploitant du réseau Keolis a annoncé effectuer des travaux de modernisation entre les stations Hénon et Cuire.

Afin de compenser le manque de desserte entre le centre-ville de Lyon et le plateau de la Croix-Rousse, la ligne C13 sera renforcée entre Hôtel de Ville et Cuire, ainsi que la C18 pour se rendre à Hénon. Entre Croix-Rousse et Hénon, les lignes C13, 2 et 33 sont également disponibles.

Le funiculaire F1 entre le Vieux-Lyon et Saint-Just ne circulera pas non plus, les 21 et 22 août au soir, avec des derniers départs prévus à 21h dans les deux sens. Un arrêt partiel nécessaire afin de procéder à l’entretien des infrastructures. De son côté, le funiculaire F2 est prolongé jusqu’à minuit. Un bus relai assurera l’itinéraire Saint-Just-Minimes-Fourvière dans les deux sens de la circulation.