Manifestation du 5 novembre à Lyon : la préfecture interdit le passage par la Presqu’île et l’arrivée à Bellecour

La manifestation prévue ce jeudi 5 novembre à Lyon devra modifier son parcours.

Par un arrêté signé ce mardi 3 novembre, le préfet du Rhône Étienne Guyot interdit de 9h à 20h les manifestations, cortèges, défilés, attroupements et rassemblements revendicatifs dans un vaste périmètre du centre-ville.

Cette mesure concerne directement le parcours déclaré par l’intersyndicale du Rhône.

Le rassemblement doit débuter à 10h à la Manufacture des Tabacs, avant un départ à 10h30. Le trajet initialement déclaré devait emprunter le cours Albert-Thomas, le cours Gambetta, le pont de la Guillotière, le quai Docteur-Gailleton et la place Antonin-Poncet, avant une arrivée place Bellecour.

Or, la préfecture ne voulait pas de ce retour en Presqu'île après les violences du 17 octobre, mais un dialogue de sourds s'est créé entre les deux parties, l'intersyndicale restant campée sur sa volonté d'arriver à Bellecour.

Le pont de la Guillotière et Bellecour interdits au cortège

La préfecture interdit précisément la partie du trajet comprise dans son périmètre de protection.

Le cortège ne pourra donc pas emprunter le pont de la Guillotière, la contre-allée du quai Docteur-Gailleton, la place Antonin-Poncet ni la place Bellecour.

En revanche, la manifestation n’est pas interdite dans son ensemble.

Le rassemblement à la Manufacture des Tabacs pourra se tenir, tout comme un cortège empruntant un itinéraire situé hors du périmètre, avec un lieu de dispersion également extérieur à celui-ci, idéalement la place Jean-Macé.

Les syndicats restent libres de déterminer ce nouveau parcours, à condition de se plier à cet arrêté qui pourrait être attaqué devant la justice administrative.

Entre 20 000 et 30 000 personnes attendues

Pour justifier sa décision, la préfecture invoque sans surprise les violences survenues lors des précédentes mobilisations des 17, 24 et 31 octobre.

Elle rappelle que le cortège du 31 octobre avait réuni 19 000 personnes et que des affrontements avaient éclaté à l’arrivée place Jean-Macé, avec des jets de projectiles, tirs de mortiers, barricades incendiées et neuf interpellations. Quatre policiers avaient été blessés.

Pour ce jeudi 5 novembre, les services de l’État estiment la participation entre 20 000 et 30 000 personnes, soit davantage que lors de la précédente mobilisation.

La préfecture dit également avoir identifié sur Telegram un appel à une "mobilisation générale" invitant des manifestants présentés comme déterminés à l’affrontement à se placer "en tête de cortège".

Reste à savoir si l'intersyndicale tentera de braver ou non l'interdit, alors que le dialogue s'était révélé constructif la semaine dernière.

La participation à une manifestation interdite est passible d’une contravention de quatrième classe. L’organisation d’une manifestation interdite peut, elle, être punie de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.