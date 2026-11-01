La nuit d'Halloween a été marquée par une violente agression dans le 1er arrondissement de Lyon.

Vers 2h30 du matin, ce dimanche 1er novembre, une altercation aurait éclaté entre deux groupes d'individus dans le secteur de la rue de la République, à quelques pas de l'Hôtel de Ville.

Selon les informations d'ActuLyon, l'un des participants à la rixe aurait alors sorti une arme blanche avant de porter plusieurs coups à un autre individu.

L'auteur des coups de couteau en fuite

Les faits se sont plus précisément déroulés rue de l'Arbre-Sec.

La victime a été prise en charge par les secours dans un état particulièrement préoccupant.

Son pronostic vital était engagé au moment de l'intervention.

De son côté, l'auteur présumé des coups de couteau est parvenu à prendre la fuite. Il est activement recherché.

Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances exactes de cette agression, notamment l'origine de la bagarre et le déroulement des faits.