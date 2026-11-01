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Lyon : une violente agression au couteau près de l'Hôtel de Ville, une victime entre la vie et la mort

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Lyon : une violente agression au couteau près de l'Hôtel de Ville, une victime entre la vie et la mort

Une personne a été grièvement blessée à coups de couteau dans la nuit du samedi 31 octobre au dimanche 1er novembre, en plein centre de Lyon. L'agression s'est produite lors d'une bagarre entre deux groupes, à proximité de l'Hôtel de Ville. Le pronostic vital de la victime était engagé lors de sa prise en charge par les secours.

La nuit d'Halloween a été marquée par une violente agression dans le 1er arrondissement de Lyon.

Vers 2h30 du matin, ce dimanche 1er novembre, une altercation aurait éclaté entre deux groupes d'individus dans le secteur de la rue de la République, à quelques pas de l'Hôtel de Ville.

Selon les informations d'ActuLyon, l'un des participants à la rixe aurait alors sorti une arme blanche avant de porter plusieurs coups à un autre individu.

L'auteur des coups de couteau en fuite

Les faits se sont plus précisément déroulés rue de l'Arbre-Sec.

La victime a été prise en charge par les secours dans un état particulièrement préoccupant.

Son pronostic vital était engagé au moment de l'intervention.

De son côté, l'auteur présumé des coups de couteau est parvenu à prendre la fuite. Il est activement recherché.

Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances exactes de cette agression, notamment l'origine de la bagarre et le déroulement des faits.

Tags :

Lyon

40 commentaires
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Sarah Connor le 02/11/2026 à 10:36

La sécurité et la protection des Lyonnais , c'est l'atout majeur de ce maire , très compétent en la matière. On l'a vu avec les pillages , tellement compétent qu'ils refusent le s15 millions pour aider nos commerçant. Paer contre pour donner de l'argent pendant 5 ans pour des associations de sauvetage en méditerranée, ça c'était possible. Je le rappelle je n'ai pas voté pour lui.

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Solidarité 69 le 02/11/2026 à 09:21
sans surprise toujours les memes a écrit le 01/11/2026 à 23h45

Lyon : une enquête de Mediapart et Mediacités révèle QUARANTE ANS de liens entre des ULTRAS de l'OL et l'EXTRÊME DROITE RADICALE. Plusieurs groupes de tribune, dont les Bad Gones et La Mezza, sont décrits comme proches, à des degrés divers, de ces mouvements, jusqu'à un ancien LOCAL NÉONAZI près de Gerland. Le club est accusé de « DEUX POIDS, DEUX MESURES » face aux violences RACISTES à Décines.

Le rêve de la nouvelle France by EELV-LFI :
Des racailles qui casseront tout à la place des supporters historiques.

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Chris6969699 le 02/11/2026 à 08:55
lolotoooôooo a écrit le 01/11/2026 à 13h35

Doucet va t'il saisir le procureur ?

Pas pour un sentiment...

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Chris6969699 le 02/11/2026 à 08:47

Encore des supporters d'une équipe de foot britannique qui passaient par là....

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BON A SAVOIR le 02/11/2026 à 05:25

Ça peut arriver à tout le monde ! Dans le meilleur des cas, ça fera quelques lignes dans la rubrique fait divers.

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phil 6 le 02/11/2026 à 00:00

c est presque devant les fenêtres du bureau de notre maire , j espère qu il a fait installer des caméras à ses fenêtres

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sans surprise toujours les memes le 01/11/2026 à 23:45

Lyon : une enquête de Mediapart et Mediacités révèle QUARANTE ANS de liens entre des ULTRAS de l'OL et l'EXTRÊME DROITE RADICALE. Plusieurs groupes de tribune, dont les Bad Gones et La Mezza, sont décrits comme proches, à des degrés divers, de ces mouvements, jusqu'à un ancien LOCAL NÉONAZI près de Gerland. Le club est accusé de « DEUX POIDS, DEUX MESURES » face aux violences RACISTES à Décines.

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Et le Maire, il se tait là le 01/11/2026 à 23:34

Quand des habitants se font carrément tuer ou presque à coups de couteau, il fait le service minimum, pour ne pas dire qu'il fait l'Autruche...

Mais quand il a moyen d'ouvrir sa bouche sur des sujets idéologiques ridicules, voire pour nuire aux habitants avec ces idéologies ou contre ceux qui ne sont juste pas de son bord politique, là il y va le Gregounet...

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Karl le 01/11/2026 à 23:21

Permettez moi de faire comme les associations et électeurs de gauche, c’est à dire d’en connaître plus sur la victime pour savoir si je dois me sentir peiné.

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Raison le 01/11/2026 à 21:56

Doucet avait raison depuis qu’il n’y a plus de voitures ou qu’elles sont limitées à 30, la ville est bien apaisée.

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Racailles de m... le 01/11/2026 à 21:10
Ritchie a écrit le 01/11/2026 à 13h38

Manière de rappeler que le 1er novembre on honore les morts....

Bien vu !

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Solidarité 69 le 01/11/2026 à 20:31
Levro a écrit le 01/11/2026 à 18h57

Les rixes ne sont pas une nouveauté, au 16e siècle, les '' mauvais garçons '' terrorisaient déjà les bourgeois.

Merci de ton aveu camarade, avec EELV-LFI nous sommes retombés au XVIe siècle.
Mélenchon une candidature d'avenir.

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comme on dit le 01/11/2026 à 20:10

une 'incivilité' en novlangue ; la routine quoi

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macron demission le 01/11/2026 à 19:44

Plus de 19 MILLIONS de plaques d’immatriculation françaises revendiquées dans plusieurs fuites de données Ces fichiers pourraient permettre de retrouver l’identité et l’adresse des propriétaires, avec des risques de cambriolages ciblés, de fausses amendes et d’arnaques personnalisées. Et le pire reste peut-être à venir…

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Hibiscus 1er le 01/11/2026 à 19:36
Calagwer a écrit le 01/11/2026 à 18h21

Agression raciste ?

L'agression raciste c'est quand un français fait du mal à un étranger, pas le contraire (dirait jean lefevre dans la 7e cie)

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Levro le 01/11/2026 à 18:57
Solidarité 69 a écrit le 01/11/2026 à 18h14

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !
Qui ne fait pas de bêtises avec des couteaux.

Les rixes ne sont pas une nouveauté, au 16e siècle, les '' mauvais garçons '' terrorisaient déjà les bourgeois.

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Calagwer le 01/11/2026 à 18:21

Agression raciste ?

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Et en ,1,,ère classe SVP. le 01/11/2026 à 18:16
LyonFéeImmortelle a écrit le 01/11/2026 à 17h19

Caracas, Venezuela
Caracas, la capitale du Venezuela, est régulièrement classée comme la ville la plus dangereuse au monde. La ville est ravagée par des taux élevés de criminalité violente, y compris les homicides, les enlèvements et les vols à main armée. Le gouvernement vénézuélien n'a pas été en mesure de s'attaquer efficacement au problème de la criminalité, et la situation à Caracas n'a fait qu'empirer ces dernières années. A contrario de la magnifique de Lyon, la plus belle et plus sécurisante ville du monde et peut être même de l'Univers. Elle est faite exclusivement d'Amour!!! 🩷 Pour toujour et à jamais!!! Merci infiniment nos élu(e)s 🩷 🩷
🩷
Lyon, France
Bisous, bisous, gentil Lyonnais
Un p'tit bisou
Y'a rien de plus fou
Bisous, bisous, gentil Lyonnais
Un gros bisou
Y'a rien de plus fou

Un le matin
Juste pour se sentir bien
Un bisou à onze heures
Pour un peu de bonheur
Un à midi
Ca fait plaisir aussi
Et un le soir
Ca évite les cauchemard...

Vite envoyons leur Mélenchon, qui avait sa table chez MADURO a chaque claque qu il prenait aux élections......d ailleurs ou va t il aller en 2027 pour la 4eme ?

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Solidarité 69 le 01/11/2026 à 18:14

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !
Qui ne fait pas de bêtises avec des couteaux.

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fatboy le 01/11/2026 à 17:53

Future récupération infâme à la Trappes ou padamalgam bourre et bourre et ratatam? Réponse très bientôt

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pffff le 01/11/2026 à 17:27
L’extrême droite a écrit le 01/11/2026 à 16h18

Un groupuscule d’extrême droite a choisi de se rassembler au pied de BFMTV et entre dans les locaux de BFM La direction de la chaine n’avait pas été prévenue. Nous avons contacté les autorités pour assurer la sécurité des salariés du bâtiment. les amis de zemmour et lepen son fâché

n importe quoi!

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LyonFéeImmortelle le 01/11/2026 à 17:19

Caracas, Venezuela
Caracas, la capitale du Venezuela, est régulièrement classée comme la ville la plus dangereuse au monde. La ville est ravagée par des taux élevés de criminalité violente, y compris les homicides, les enlèvements et les vols à main armée. Le gouvernement vénézuélien n'a pas été en mesure de s'attaquer efficacement au problème de la criminalité, et la situation à Caracas n'a fait qu'empirer ces dernières années. A contrario de la magnifique de Lyon, la plus belle et plus sécurisante ville du monde et peut être même de l'Univers. Elle est faite exclusivement d'Amour!!! 🩷 Pour toujour et à jamais!!! Merci infiniment nos élu(e)s 🩷 🩷
🩷
Lyon, France
Bisous, bisous, gentil Lyonnais
Un p'tit bisou
Y'a rien de plus fou
Bisous, bisous, gentil Lyonnais
Un gros bisou
Y'a rien de plus fou

Un le matin
Juste pour se sentir bien
Un bisou à onze heures
Pour un peu de bonheur
Un à midi
Ca fait plaisir aussi
Et un le soir
Ca évite les cauchemard...

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mdr le 01/11/2026 à 16:53
L’extrême droite a écrit le 01/11/2026 à 16h18

Un groupuscule d’extrême droite a choisi de se rassembler au pied de BFMTV et entre dans les locaux de BFM La direction de la chaine n’avait pas été prévenue. Nous avons contacté les autorités pour assurer la sécurité des salariés du bâtiment. les amis de zemmour et lepen son fâché

c’est quoi le rappprt ?

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Confidence le 01/11/2026 à 16:44
police partout a écrit le 01/11/2026 à 14h20

tient bizarre la police été partout hier en ville et malgré tout les gens se font agresser chaque jour les théories de l’extrême droite tombent dans l’eau la police ne règle pas tout la consommation de l’alcool et des drogues rendent la société plus violente sans oublier la misère sociale

A 2h30 du matin , la police se repose....
..A contrario d une autre partie de la population dont vous faites tres certainement partie qui ne se repose jamais.
C est meme à cela qu on les reconnait.

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josete le 01/11/2026 à 16:37
police partout a écrit le 01/11/2026 à 14h20

tient bizarre la police été partout hier en ville et malgré tout les gens se font agresser chaque jour les théories de l’extrême droite tombent dans l’eau la police ne règle pas tout la consommation de l’alcool et des drogues rendent la société plus violente sans oublier la misère sociale

La misère sociale entendez vous par là qu'il s'agit d'argent ?
Alors comment expliquez vous que tous ces pauvres qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, trouvent de l'argent pour se droguer. Chacun choisi comment il veut dépenser son fric mais alors qu'on arrête de dire qu'ils sont pauvres.
Tans qu'on a de l'argent pour acheter sa drogue ou ses clopes on a de quoi se nourrir manger ou fumer juste un choix.

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L’extrême droite le 01/11/2026 à 16:18

Un groupuscule d’extrême droite a choisi de se rassembler au pied de BFMTV et entre dans les locaux de BFM La direction de la chaine n’avait pas été prévenue. Nous avons contacté les autorités pour assurer la sécurité des salariés du bâtiment. les amis de zemmour et lepen son fâché

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Chris25 le 01/11/2026 à 14:59

Ville apaisée...

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Les cocus du binôme Hollande Macron ! le 01/11/2026 à 14:57

La honte faite khmer !

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Ricanements le 01/11/2026 à 14:43
police partout a écrit le 01/11/2026 à 14h20

tient bizarre la police été partout hier en ville et malgré tout les gens se font agresser chaque jour les théories de l’extrême droite tombent dans l’eau la police ne règle pas tout la consommation de l’alcool et des drogues rendent la société plus violente sans oublier la misère sociale

Avec l’extrême gauche, on n’aurait pas eu de police du tout....et on imagine les conséquences.

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Ben voyons ! le 01/11/2026 à 14:24

Avoir un couteau sur soi pour un soit disant , soir de fête , montre l'ouverture d'esprit de cet individu , et surtout son impuissance. Larder de plusieurs coups de couteaux une personne au milieu d'une cohue relève d'un courage et d'une bravoure extraordinaire ! D'ailleurs , pourquoi avait il un couteau en sa possession , sortait il d'une soirée cochonnaille ou bien était il invité à un canon français ?

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police partout le 01/11/2026 à 14:20

tient bizarre la police été partout hier en ville et malgré tout les gens se font agresser chaque jour les théories de l’extrême droite tombent dans l’eau la police ne règle pas tout la consommation de l’alcool et des drogues rendent la société plus violente sans oublier la misère sociale

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jhonvhon le 01/11/2026 à 14:13

Et aucune indication sur le genre d'individus que cela pourrait être.....bizarre

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saco697 le 01/11/2026 à 14:09

c’est ça la ville apaisée dont parle régulièrement Doucet !!! lui qui depuis son élection n’a semé que la haine, la violence et l’agressivité en ville… à commencer par les trottoirs qu’ils aménage et gère pour laisser les deux roues bousculer et renverser les piétons… obligés de sortir avec un parapluie au bout métallique et pointu pour se défendre face aux deux roues sur les trottoirs… pas vraiment apaisant comme ambiance … sans oublier les fameux « partenaires privilégiés de la mairie » ces milices violentes d’extrême gauche aux gants coqués qui mettent à sac et incendie Lyon …

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C'est moi le 01/11/2026 à 14:05
Ritchie a écrit le 01/11/2026 à 13h38

Manière de rappeler que le 1er novembre on honore les morts....

Manière de rappeler aussi, que la nuit d'halloween on fête le morbide, le sang, l'horreur..

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Respect69 le 01/11/2026 à 14:05

bah il faut faire quoi quand on nous respecte pas ?

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le respect le 01/11/2026 à 14:03
Ritchie a écrit le 01/11/2026 à 13h38

Manière de rappeler que le 1er novembre on honore les morts....

Un peu de décence en ce jour!

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Gui le 01/11/2026 à 13:53

La ville apaisée selon EELV. On fonce droit dans le mur et ils s'en réjouissent. L'état de la ville de Lyon est dramatique.

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oh ben le 01/11/2026 à 13:39
lolotoooôooo a écrit le 01/11/2026 à 13h35

Doucet va t'il saisir le procureur ?

Surement pas ! c'est la vie de tous les jours !

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Ritchie le 01/11/2026 à 13:38

Manière de rappeler que le 1er novembre on honore les morts....

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lolotoooôooo le 01/11/2026 à 13:35

Doucet va t'il saisir le procureur ?

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