Attentat raciste de Trappes : à Lyon, Grégory Doucet appelle à ne pas banaliser la haine

Trois jours après l’attentat raciste qui a coûté la vie à Pengo Bossio Wangi, 26 ans, et blessé cinq autres personnes, dont une enfant de 12 ans, Lyon a tenu à rendre hommage aux victimes.
À l’appel du maire écologiste Grégory Doucet, un rassemblement était organisé à 18 heures, place de la Comédie, devant l’Hôtel de Ville, dans le cadre d’une mobilisation nationale contre le racisme.
La classe politique lyonnaise était représentée, avec une présence majoritaire d’élus de gauche. Quelques personnalités de droite avaient également fait le déplacement, à l’image de Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement, de Romain Billard, conseiller municipal, ou encore de Jean-Stéphane Chaillet, adjoint au maire du 2e arrondissement.
Grégory Doucet alerte sur la libération de la parole raciste
Dans son discours, Grégory Doucet a dépassé le seul hommage aux victimes pour évoquer le climat de tensions qui traverse actuellement la société française.
"Depuis trop longtemps, la parole raciste se libère", a-t-il notamment dénoncé, pointant la responsabilité de certains discours qui présentent des populations entières comme des menaces ou les rendent responsables des difficultés du pays.
Le maire de Lyon a également mis en garde contre la banalisation de ces propos, désormais présents, selon lui, jusque dans les médias et les prises de parole de responsables politiques.
"À force de désigner des ennemis de l’intérieur, on finit par donner à certains le sentiment qu’ils sont autorisés à leur faire la guerre", a-t-il averti.
Environ 1500 personnes réunies ce lundi soir devant l’Hôtel de Ville de Lyon en hommage aux victimes de l’attentat raciste de Trappes. Un moment de recueil très politique https://t.co/yvma3m60zk— Lyon Mag (@lyonmag) October 26, 2026
Sans établir de lien mécanique entre les discours et le passage à l’acte, Grégory Doucet a insisté sur le climat que peuvent entretenir les paroles de haine et les divisions qu’elles alimentent.
Un hommage qui dépasse les clivages politiques
Si les élus de gauche étaient les plus nombreux, la présence de représentants de l’opposition de droite témoignait également d’une volonté de s’associer à cet hommage, au-delà des désaccords politiques habituels.
Devant une foule estimée à 1500 personnes, le rassemblement entendait rappeler un principe fondamental : en France, nul ne devrait être menacé ou pris pour cible en raison de sa couleur de peau, de son origine ou de sa religion, réelle ou supposée.
Au-delà des sensibilités politiques, c’est aussi la question du vivre-ensemble et de la capacité de la société française à faire face à la montée des tensions qui était posée ce lundi soir devant l’Hôtel de Ville de Lyon.
Un hommage à Pengo Bossio Wangi et aux blessés de l’attentat, mais aussi un appel à ne jamais considérer le racisme comme une fatalité.
je vois un drapeau lfi, cela veut donc dire que l'antisémitisme n'est pas concerné par ce rassemblement ?Signaler Répondre
N'oublions pas les dérapages récents de benito mélenchon qui hatise constamment la haine envers les juifs.
Le tueur semblait très proche de ce parti pro palestinien quand on s'interesse à son profil aussi
Ne pas la banaliser mais ne pas l’attiser non plus!! Les extrêmes en font leur beurreSignaler Répondre
Doucet se revendique « responsable public » pour donner du poids à son discours. Mais derrière les mots, les actes parlent d’eux-mêmes : il reste avant tout un militant écolo, bien plus préoccupé par son idéologie que par les exigences de sa fonction. La posture du responsable public ne suffit pas à masquer la réalité du militant.Signaler Répondre
Donc je résume : - Quand un un influenceur chrétien en fauteuil roulant est tué par un djihadiste algérien dans le 9eme arrondissement de Lyon, PAS D'HOMMAGE du maire - Mais quand un schizophrène commet un assassinat à 500 km de Lyon, avec une qualification terroriste ou raciste encore discutée, hommage immédiat du maire. Cette indignation sélective est honteuse ! Elle correspond à une vision LFiste de la société, et contribue à la fracturer toujours plus.Signaler Répondre
Lamentable et condamnable le meurtre d'innocents. Cependant je m'interroge sur le parti pris de la Mairie de Lyon car aucun rassemblement lyonnais avait était organisé en hommage aux victimes de l’école Ozar Hatorah. Pour mémoire le 19 mars 2012, Mohamed Merah a attaqué l’école juive Ozar Hatorah, à Toulouse. Il a tué Jonathan Sandler, enseignant, et trois enfants : ses fils Arié 5 ans et Gabriel 4 ans, ainsi que la petite Myriam Monsonego 8 ans tuée à bout portant.Signaler Répondre
..... surtout propage bien l' écran de fumée pour masquer les responsabilités des gens comme toi ...............Signaler Répondre
si, d'autres se laissent avoir, les Lyonnais ne sont pas dupes et encore moins débiles
ta police municipale n'a protégé personne à part ton HDV
au moins elle revotera pour toi !!!!!!
Mais il est avec ses amis de LFI qui ne demandent que ça la haine et le méprisSignaler Répondre
L'absence de Lundy Grandpré est fort regrettable.Signaler Répondre
Un affreux fats divers, de part la méthode, le nombre de victimes, le décès d'une personne, et l'âge d'une des victimesSignaler Répondre
Mais nombre d'agressions journalières, sans médiatisation politique, sont très cruelles aussi
Notre petit Maire se laisse inflencer, au lieu de prendre un peu de hauteur de condamner toute violence
Il n'a jamais condamner les attaques de personnes âgées pour les vols de chaine en or, tant pis pour les vieux et riche
Le tueur est un gauchiste cest confirmé. La gauche tue comme Quentin a Lyon .Signaler Répondre
Dit Doucet dans une ville où l extrême droite a pu défiler de Bellecour a Perrache via la rue Hugo autour de 21 h scandant slogans , en plein couvre feu.Signaler Répondre
Qu un jour les personnes désignées comme ennemi de l intérieur cesse de travailler, qul serait l état du pays?