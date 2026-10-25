Mobilisation du 24 octobre à Lyon : des parents dénoncent des gazages et réclament des explications

Au lendemain de la mobilisation du 24 octobre à Lyon, le Collectif Parents Présents publie un long compte rendu fondé sur les témoignages de plusieurs de ses membres présents dans les cortèges ce samedi.

Selon le collectif, 105 parents avaient prévu d’accompagner des jeunes au cours de cette journée. Plusieurs racontent avoir dû chercher refuge dans des commerces ou chez des habitants pour échapper aux gaz lacrymogènes et retrouver leurs proches.

À Jean-Macé, des consignes jugées contradictoires

Le collectif s’interroge en particulier sur la situation observée place Jean-Macé.

Selon les témoignages recueillis, vers 13h45, un policier aurait indiqué aux personnes présentes qu’elles pouvaient se rassembler sur la place. L’atmosphère aurait alors été décrite comme calme et pacifique.

À partir de 14h15, des gaz lacrymogènes ont toutefois été utilisés pour disperser les personnes rassemblées.

"Comment expliquer qu’un policier ait, selon plusieurs parents, indiqué qu’ils pouvaient se rassembler, avant que les personnes présentes soient dispersées par les gaz ?", interroge le collectif, qui réclame une clarification officielle. La préfecture a d'ores et déjà annoncé avoir agi car un groupe semblait se préparer pour la casse.

Des interventions signalées dans plusieurs quartiers

Les témoignages recensés font état d’interventions policières dans plusieurs secteurs, notamment rue Berthelot, boulevard des Tchécoslovaques, rues Bloch, de Marseille, Gambetta, Jean-Jaurès, rue Garibaldi ou encore autour de l’Université.

Vers 15h30 rue Garibaldi, des parents affirment avoir été exposés à des gaz lacrymogènes.

Vers 16h30 près de l’Université, certains disent avoir vu des grenades lacrymogènes tirées simultanément de part et d’autre de la rue Dunoir, sans sommation audible selon eux, les contraignant à chercher une issue.

Le collectif rapporte également des témoignages faisant état de coups de matraque, dispersions sans sommation audible, interventions d’agents en civil et personnes blessées.

Des parents disent avoir cherché refuge dans des commerces

Plusieurs participants racontent également avoir trouvé refuge dans des cours intérieures, des commerces ou chez des habitants.

Près du pont de l’Université, une mère affirme avoir vu un homme présenter une blessure apparente au bras et du sang au niveau du coude.

Une autre mère dit que son fils, secouriste bénévole, aurait reçu des coups de matraque aux jambes alors qu’il accompagnait des personnes âgées.

D’autres parents racontent avoir aidé un adolescent d’environ 14 ans, seul et désorienté, à retrouver un itinéraire pour rentrer à Vénissieux.

Le collectif souligne parallèlement des gestes de solidarité de la part de commerçants et d’habitants ayant ouvert leurs portes aux personnes cherchant à se protéger des gaz.

Trois demandes adressées aux autorités

Le Collectif Parents Présents formule désormais trois demandes : une clarification du périmètre d’application de l’arrêté préfectoral et du statut du rassemblement de Jean-Macé, des explications sur les conditions des dispersions et la proportionnalité des moyens employés, ainsi que la vérification des blessures rapportées par ses membres.

Le collectif demande également que les événements du 24 octobre et les revendications des jeunes continuent à faire l’objet d’une attention médiatique. "Nous refusons de devoir choisir entre la sécurité de nos enfants et leur liberté de s’exprimer. Notre responsabilité de parents est de veiller sur eux, pas de leur apprendre à se taire", conclut l’organisation.