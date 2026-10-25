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Mobilisation du 24 octobre à Lyon : des parents dénoncent des gazages et réclament des explications

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Mobilisation du 24 octobre à Lyon : des parents dénoncent des gazages et réclament des explications

Le Collectif Parents Présents, qui affirme réunir désormais 300 personnes, livre son récit de la journée de mobilisation du samedi 24 octobre à Lyon. Plusieurs parents venus accompagner des jeunes disent avoir été exposés à des gaz lacrymogènes, avoir assisté à des interventions policières répétées et demandent des explications aux autorités.

Au lendemain de la mobilisation du 24 octobre à Lyon, le Collectif Parents Présents publie un long compte rendu fondé sur les témoignages de plusieurs de ses membres présents dans les cortèges ce samedi.

Selon le collectif, 105 parents avaient prévu d’accompagner des jeunes au cours de cette journée. Plusieurs racontent avoir dû chercher refuge dans des commerces ou chez des habitants pour échapper aux gaz lacrymogènes et retrouver leurs proches.

À Jean-Macé, des consignes jugées contradictoires

Le collectif s’interroge en particulier sur la situation observée place Jean-Macé.

Selon les témoignages recueillis, vers 13h45, un policier aurait indiqué aux personnes présentes qu’elles pouvaient se rassembler sur la place. L’atmosphère aurait alors été décrite comme calme et pacifique.

À partir de 14h15, des gaz lacrymogènes ont toutefois été utilisés pour disperser les personnes rassemblées.

"Comment expliquer qu’un policier ait, selon plusieurs parents, indiqué qu’ils pouvaient se rassembler, avant que les personnes présentes soient dispersées par les gaz ?", interroge le collectif, qui réclame une clarification officielle. La préfecture a d'ores et déjà annoncé avoir agi car un groupe semblait se préparer pour la casse.

Des interventions signalées dans plusieurs quartiers

Les témoignages recensés font état d’interventions policières dans plusieurs secteurs, notamment rue Berthelot, boulevard des Tchécoslovaques, rues Bloch, de Marseille, Gambetta, Jean-Jaurès, rue Garibaldi ou encore autour de l’Université.

Vers 15h30 rue Garibaldi, des parents affirment avoir été exposés à des gaz lacrymogènes.

Vers 16h30 près de l’Université, certains disent avoir vu des grenades lacrymogènes tirées simultanément de part et d’autre de la rue Dunoir, sans sommation audible selon eux, les contraignant à chercher une issue.

Le collectif rapporte également des témoignages faisant état de coups de matraque, dispersions sans sommation audible, interventions d’agents en civil et personnes blessées.

Des parents disent avoir cherché refuge dans des commerces

Plusieurs participants racontent également avoir trouvé refuge dans des cours intérieures, des commerces ou chez des habitants.

Près du pont de l’Université, une mère affirme avoir vu un homme présenter une blessure apparente au bras et du sang au niveau du coude.

Une autre mère dit que son fils, secouriste bénévole, aurait reçu des coups de matraque aux jambes alors qu’il accompagnait des personnes âgées.

D’autres parents racontent avoir aidé un adolescent d’environ 14 ans, seul et désorienté, à retrouver un itinéraire pour rentrer à Vénissieux.

Le collectif souligne parallèlement des gestes de solidarité de la part de commerçants et d’habitants ayant ouvert leurs portes aux personnes cherchant à se protéger des gaz.

Trois demandes adressées aux autorités

Le Collectif Parents Présents formule désormais trois demandes : une clarification du périmètre d’application de l’arrêté préfectoral et du statut du rassemblement de Jean-Macé, des explications sur les conditions des dispersions et la proportionnalité des moyens employés, ainsi que la vérification des blessures rapportées par ses membres.

Le collectif demande également que les événements du 24 octobre et les revendications des jeunes continuent à faire l’objet d’une attention médiatique. "Nous refusons de devoir choisir entre la sécurité de nos enfants et leur liberté de s’exprimer. Notre responsabilité de parents est de veiller sur eux, pas de leur apprendre à se taire", conclut l’organisation.

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24 octobre

Lyon

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Accessoirement.... le 25/10/2026 à 14:04

.... ils peuvent égalemet les éduquer, leurs apprendre le respect des gens et des biens publics.
Leur expliquer également qu'une grenade ça explose et qu'il ne faut pas les ramasser avec les mains.
Eh oui ! Nous en sommes là.

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Youtou le 25/10/2026 à 13:58
Titus69 a écrit le 25/10/2026 à 10h49

On laisse faire des montages d'informations par des masses médias qui font croire que ses gens sont représentatifs alors qu'ils sont minoritaires.

Alain Bauer dans son livre de l'affaire Epstein parle de la découverte de "système de systèmes" en gros un système global qui englobe des systèmes plus petits.
Dans le monde actuel, on s'aperçoit en effet qu'on voit se dessiner ce genre de système "global"

Ici on fait croire aux gens que ce sont les policiers les agresseurs. Mensonge déversé largement sur certaines ondes et médias dont étonnamment les médias publics mais on a compris que les médias publics sont officiellement dans la main des syndicats et de LFI.

On a une reprise immédiatement de la tuerie de Trappes en parlant bien de "racisme" (on oublie de voir le profil drogué du tueur connu de la justice... pour d'autre on parlerait de maladie psychiatrique sauf ici pourquoi ?)

Un Macron qui dans une déclaration malheureuse parle de tournant pour la République suite à Trappes.. en oubliant les centaines de morts déjà des attentats islamistes (donc les enfants d'une école juive de Toulouse et même la fillette violée car juive vers Paris) honte à ce président dégueulasse... car en effet il y a un détournement des faits depuis des décennies on a une avalanche de papier pour 1 mosquée dégradée par contre on ne parle pas des centaines d'Eglises ou Synagogues vandalisées pourquoi ? Juste dans ce "racialisme stupide" faut il être noir ou arabe et musulman pour être une vraie victime ??? réelle stupidité de ce Président malsain.

Je regardais un documentaire sur les BRICS et le Sud Global très bien fait qui passait cette semaine. Le discours de ses pays est clair "ils sont en guerre contre l'Occident" on y trouve la Russie, La Chine, l'Iran, L'Afrique du Sud, la Corée du Nord, le Brésil, l'Inde etc etc .... dans le documentaire on parlait des ingérences de ses pays en occident par exemple en favorisant l'expansion de l'idéologie "décoloniale"" par exemple... je m'étonnais car notre Macron qui tape que sur la Russie (il évite de taper sur les ingérences algériennes, marocaines, quataris, saoudiennes etc etc) est un partisan du décolonial et indigénisme. Doit on penser qu'à la tête de l'Etat on a un "Ennemi de la Nation" ? Peut être au final vu le bilan en 10 ans.

Bref en Occident un système global se dessine dans beaucoup de pays qui laisse penser que ses mouvements radicaux de gauche (décolonial, indigénistes, palestinistes etc etc) sont majoritaires alors qu'ils sont ultra minoritaires ...

Mon tropisme me dit au final que la mécanique des systèmes s'explique souvent à regardant ou va le pognon. Regarder quand Trump a coupé les vannes de l'argent à l'USAID (U.S. Agency for International Development), il a été démontré qu'une très grosse partie des fonds financiers donnés par l'Etat américain était dépensé dans autre chose que l'aide humanitaire (dans les poches de nombreux intermédiaires et associatifs corrompus et fonctionnaires inutiles)... mais on a une masse média qui n'a pas voulu enquêter sur ses détournements de fonds, peut être parce que ses médias font aussi partis des "systèmes" qui profitent de ses détournements non ?

Ne m sortez pas le mot "complotisme" car au final c'est un mot très simple qui a été utilisé depuis des années pour stopper rapidement le questionnement du fonctionnement de ce monde corrompu et ne pas voir qu'on vit dans une réalité "alternative" ... pour moi, ses mouvements de "fausse gauche" qui sont des acteurs qui profitent de ses détournements sont là pour maintenir en place cette fausse réalité avec l'aide de leurs complices.

Il est faux de considérer que la tuerie de Trappes est raciste car elle n aurait visé que des personnes de couleur.
Or, à Trappes, il n y a quasiment pas de population blanche.
Donc il y aurait été impossible de viser des blancs dans la ville de Trappes
Les personnes que le tueur a trouvé sur son chemin n étaient pas des blancs parce qu il n y a presque aucun blanc à Trappes

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Zut le 25/10/2026 à 13:55

Les mêmes qui contestent la pédagogie des profs ?

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Orev33 le 25/10/2026 à 13:55
Le Fustigeur a écrit le 25/10/2026 à 10h40

Les bobos LFI-EELV qui emmènent leur marmaille "en promenade" AU MILIEU d'une manif interdite blindée de casseurs, et qui viennent chialer parce que ça pique les yeux ?! Mais bordel, vous vous attendiez à quoi ? À une distribution de smoothies bio et un atelier poney au milieu des tirs de lacrymo ?!

"Ouin ouin, le collectif 'Parents Présents' demande des comptes"... Mais la ferme ! Tu fous ta poussette au milieu d'un champ de bataille entre les pavés et les Molotov, et tu t'étonnes de te faire gazer ?! C'est quoi votre projet éducatif ? Un stage commando dès le CP pour le petit Titouan ?!

"On savait pas que c'était dangereux"... Mais quel niveau de connerie stratosphérique ! Qu'on leur colle des casques de chantier pour le prochain pique-nique en zone de guerre !

Parents de l'année sans hésiter, Darwin applaudit des deux mains !

+1000

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game over le 25/10/2026 à 11:08

dire qu’à la base ça demandait juste assez de chaises dans les classes, du chauffage et du savon pour les toilettes dans les lycées et la réponse RAID, le CIGN, la BRI et des blindés dans toute la France. Rendez-vous le 31 octobre et surtout le 5 novembre. Macron finira par tomber et présenter sa démission la bourgeoisie n’acceptera plus que le couvre feu et confinement économique tout les week-ends le temps est contre le pouvoir

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perte de controle le 25/10/2026 à 11:02

Samedi, deux échecs de l'Etat. 800.000 personnes dans la rue malgré le contexte. Il faut une réponse politique. Gazages de manifestants pacifiques hors du périmètre interdit (cf. Jean Macé). Plus personne ne comprend rien au maintien de l'ordre. Perte de confiance totale

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Corsica3333 le 25/10/2026 à 10:50

Des parents gauchos,oxymore...la débilité se transmet génétiquement...
J’espère que le jour ou ils auront besoin de la police ,elle s’én rapellera............

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Titus69 le 25/10/2026 à 10:49
strogoff a écrit le 25/10/2026 à 10h07

la minorité est dans la rue,la majorité vote......

On laisse faire des montages d'informations par des masses médias qui font croire que ses gens sont représentatifs alors qu'ils sont minoritaires.

Alain Bauer dans son livre de l'affaire Epstein parle de la découverte de "système de systèmes" en gros un système global qui englobe des systèmes plus petits.
Dans le monde actuel, on s'aperçoit en effet qu'on voit se dessiner ce genre de système "global"

Ici on fait croire aux gens que ce sont les policiers les agresseurs. Mensonge déversé largement sur certaines ondes et médias dont étonnamment les médias publics mais on a compris que les médias publics sont officiellement dans la main des syndicats et de LFI.

On a une reprise immédiatement de la tuerie de Trappes en parlant bien de "racisme" (on oublie de voir le profil drogué du tueur connu de la justice... pour d'autre on parlerait de maladie psychiatrique sauf ici pourquoi ?)

Un Macron qui dans une déclaration malheureuse parle de tournant pour la République suite à Trappes.. en oubliant les centaines de morts déjà des attentats islamistes (donc les enfants d'une école juive de Toulouse et même la fillette violée car juive vers Paris) honte à ce président dégueulasse... car en effet il y a un détournement des faits depuis des décennies on a une avalanche de papier pour 1 mosquée dégradée par contre on ne parle pas des centaines d'Eglises ou Synagogues vandalisées pourquoi ? Juste dans ce "racialisme stupide" faut il être noir ou arabe et musulman pour être une vraie victime ??? réelle stupidité de ce Président malsain.

Je regardais un documentaire sur les BRICS et le Sud Global très bien fait qui passait cette semaine. Le discours de ses pays est clair "ils sont en guerre contre l'Occident" on y trouve la Russie, La Chine, l'Iran, L'Afrique du Sud, la Corée du Nord, le Brésil, l'Inde etc etc .... dans le documentaire on parlait des ingérences de ses pays en occident par exemple en favorisant l'expansion de l'idéologie "décoloniale"" par exemple... je m'étonnais car notre Macron qui tape que sur la Russie (il évite de taper sur les ingérences algériennes, marocaines, quataris, saoudiennes etc etc) est un partisan du décolonial et indigénisme. Doit on penser qu'à la tête de l'Etat on a un "Ennemi de la Nation" ? Peut être au final vu le bilan en 10 ans.

Bref en Occident un système global se dessine dans beaucoup de pays qui laisse penser que ses mouvements radicaux de gauche (décolonial, indigénistes, palestinistes etc etc) sont majoritaires alors qu'ils sont ultra minoritaires ...

Mon tropisme me dit au final que la mécanique des systèmes s'explique souvent à regardant ou va le pognon. Regarder quand Trump a coupé les vannes de l'argent à l'USAID (U.S. Agency for International Development), il a été démontré qu'une très grosse partie des fonds financiers donnés par l'Etat américain était dépensé dans autre chose que l'aide humanitaire (dans les poches de nombreux intermédiaires et associatifs corrompus et fonctionnaires inutiles)... mais on a une masse média qui n'a pas voulu enquêter sur ses détournements de fonds, peut être parce que ses médias font aussi partis des "systèmes" qui profitent de ses détournements non ?

Ne m sortez pas le mot "complotisme" car au final c'est un mot très simple qui a été utilisé depuis des années pour stopper rapidement le questionnement du fonctionnement de ce monde corrompu et ne pas voir qu'on vit dans une réalité "alternative" ... pour moi, ses mouvements de "fausse gauche" qui sont des acteurs qui profitent de ses détournements sont là pour maintenir en place cette fausse réalité avec l'aide de leurs complices.

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ezName le 25/10/2026 à 10:48

Ces parents sont irresponsables. En + des interdictions à certains endroits, ils mettent leurs enfants en danger, c’est hallucinant. Ce collectif devrait être dissous et les manifestations devraient être interdites pour les - de 18ans car très probablement complètement manipulés par la gauche

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dérive autoritaire le 25/10/2026 à 10:45

La manifestation à Jean Macé était pacifiste et autorisée à cette endroit Mais les CRS ont préféré gazer immédiatement, puis ont nassé au fur et à mesure dans les petites rues autour pour continuer à gazer / charger les petits groupes

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Le Fustigeur le 25/10/2026 à 10:40

Les bobos LFI-EELV qui emmènent leur marmaille "en promenade" AU MILIEU d'une manif interdite blindée de casseurs, et qui viennent chialer parce que ça pique les yeux ?! Mais bordel, vous vous attendiez à quoi ? À une distribution de smoothies bio et un atelier poney au milieu des tirs de lacrymo ?!

"Ouin ouin, le collectif 'Parents Présents' demande des comptes"... Mais la ferme ! Tu fous ta poussette au milieu d'un champ de bataille entre les pavés et les Molotov, et tu t'étonnes de te faire gazer ?! C'est quoi votre projet éducatif ? Un stage commando dès le CP pour le petit Titouan ?!

"On savait pas que c'était dangereux"... Mais quel niveau de connerie stratosphérique ! Qu'on leur colle des casques de chantier pour le prochain pique-nique en zone de guerre !

Parents de l'année sans hésiter, Darwin applaudit des deux mains !

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Incroyable le 25/10/2026 à 10:38

Ces personnes pensaient se promener dans un monde de bisounours ! Elles n'avaient jamais assisté à des manifestations ! Toujours incriminer les forces de l'ordre comme si elles devaient leur parler doucement du style " veuillez vous déplacer SVP , ou , soyez gentils reculez SVP " . Si les Russes nous attaquent , ces pleureuses seront bien contentes d'être protégées par la police , la gendarmerie et l'armée !

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Le juste le 25/10/2026 à 10:35

On rêve!!!! 200 commerces pilles une ville mise à sac un bâtiment emblématique brûle et qu est ce qu ils foutaient dehors encore hier????
STOP AU LAXISME

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Assumez le 25/10/2026 à 10:20

"des parents dénoncent des gazages et réclament des explications"
En vous y rendant vous avez accepté le risque car cette manifestation été interdite ....
Et bien assumez maintenant

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Eh ben un conseil le 25/10/2026 à 10:18
Hippie forever a écrit le 25/10/2026 à 07h57

Quand j'ai vu les 'forces d'ordre' à Saxe-Gambetta hier soir j'ai vu les frères jumeaux des agents ICE trumpiens. Tous masqués prêts à frapper à la première provocation.

Si pas de provocation, pas de réponse à la provocation. Trop compliqué à comprendre ?
Néanmoins explique-nous l'intérêt de provoquer Mister Gaucho.

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mat le 25/10/2026 à 10:18

nous demandons à ces parents un supplément d’impôts pour payer le dispositif des forces de l’ordre déployé à cause d’eux. de plus nous leur demandons un 2eme supplément d’impôts pour dédommager les riverains de Lyon qui n’ont pas pu jouir de leur liberté de circuler dans leur propre ville toujours à cause de leur droit à manifester. ces parents sont très égoïstes et ne pensent qu’à eux. à bon entendeur, votez bien en 2027

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Parent et responsable le 25/10/2026 à 10:16
Les PARENTS, et si .......... a écrit le 25/10/2026 à 09h28

et si vous gardiez vos gamins chez vous ????????????????

ce ne serait pas mieux ?????

signé : C LA PALISSE

Je voulais aller au cinema avec mes enfants mais la presqu'ile était fermée par les force de l'ordre.
Dur, dur d'être jeune aujourd'hui.

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oui mais le 25/10/2026 à 10:12
Jolie Môme a écrit le 25/10/2026 à 09h03

il ne fallait pas y aller !
Pauvre pomme ! Vient pas te plaindre .
Nos forces de l'ordre ont été formidable , rien à redire . Par contre vous pourrez vous plaindre quand Jordan Bardella sera premier ministre !
Réélue à 99% à la tête du RN
A faire pâlir de jalousie Poutine et Erdogan !
Vous aurez le bruit des bottes avant de sentir les gaz lacrymogènes .
Réfléchissez bien avant de voté .
Ne fait pas comme pour Doucet . J.M

Il va bien en falloir des bottes car nous pataugeons dans la mdr en FRANCE ! ! !

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mdr le 25/10/2026 à 10:12
eh ben dis donc a écrit le 25/10/2026 à 09h29

Sale temps pour les casseurs en ce samedi !

c’est clair ! ils ont moins faits les marioles là ! mouaaaaaaa

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bassta le 25/10/2026 à 10:11
Phil de Fer a écrit le 25/10/2026 à 09h17

Des parents irresponsables !

Ils feraient mieux d'apprendre à leurs enfants à se relever les manches plutôt que de lever le point.

des pelles et des pioches,et au boulot s'ils veulent de l'argent de poche!

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mdr le 25/10/2026 à 10:10
Général Salan a écrit le 25/10/2026 à 09h57

Lorsque que tu rends dans une zone qui peut devenir potentiellement "une scène de guerre " tu ne t'y rends pas avec ta progéniture. Ces personnes adultes n'ont apparemment pas de cerveau ou sont potentiellement des sadomasochistes. Pour information hier j'ai gardé mon chat à la maison afin de lui éviter de respirer des gaz lacrymogènes et de croiser des islamogauchistes, j'ai peur d'une transmission indirecte d'une maladie mentale appelé gauchisme.

très bien dit !!

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strogoff le 25/10/2026 à 10:07
so so 31 a écrit le 25/10/2026 à 09h42

Laissez moi deviner, vous appartenez au camp du bien ? Votre pensez que vos opinions minoritaire doivent s'imposer à tous ? Retournez dans votre bulle idéologique et laissez nous tranquille svp

la minorité est dans la rue,la majorité vote......

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Général Salan le 25/10/2026 à 09:57

Lorsque que tu rends dans une zone qui peut devenir potentiellement "une scène de guerre " tu ne t'y rends pas avec ta progéniture. Ces personnes adultes n'ont apparemment pas de cerveau ou sont potentiellement des sadomasochistes. Pour information hier j'ai gardé mon chat à la maison afin de lui éviter de respirer des gaz lacrymogènes et de croiser des islamogauchistes, j'ai peur d'une transmission indirecte d'une maladie mentale appelé gauchisme.

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Bien vu !!!! le 25/10/2026 à 09:53
ecolopipo a écrit le 25/10/2026 à 09h31

J'aimerai leur demander si leurs feux de poubelles, de véhicules et de containers auxquels ils participent et s'exposent sont plus ou moins nocifs et cancerigènes que la fumée lacrymogène ?

le commentaire parle de lui-même !!!!

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ma le 25/10/2026 à 09:53

Bonjour le censeur bien de gauche ce jour dimanche

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Citoyen1 le 25/10/2026 à 09:52

Collectif de parents LFI ?

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Calmez vous le 25/10/2026 à 09:51
Jolie Môme a écrit le 25/10/2026 à 09h03

il ne fallait pas y aller !
Pauvre pomme ! Vient pas te plaindre .
Nos forces de l'ordre ont été formidable , rien à redire . Par contre vous pourrez vous plaindre quand Jordan Bardella sera premier ministre !
Réélue à 99% à la tête du RN
A faire pâlir de jalousie Poutine et Erdogan !
Vous aurez le bruit des bottes avant de sentir les gaz lacrymogènes .
Réfléchissez bien avant de voté .
Ne fait pas comme pour Doucet . J.M

Jordan réélu a 99% ....
Vote effectué par 100% d encartés RN exprimés....avec un seul candidat.
Cela ne paraît pas bien difficile....et il reste 1% d’opposant en interne.
Le mouton noir sans doute.

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pas dupe de ton post le 25/10/2026 à 09:48
grand-mère a écrit le 25/10/2026 à 09h13

Par contre en manifestant sur Lyon Mag, visiblement on prend le risque de blesser gravement la grammaire.
Comme quoi ceux qui se réclament de l'éducation semblent en avoir eux-même manqué une bonne partie.

= diversion

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Super drôle le 25/10/2026 à 09:44
grand-mère a écrit le 25/10/2026 à 09h13

Par contre en manifestant sur Lyon Mag, visiblement on prend le risque de blesser gravement la grammaire.
Comme quoi ceux qui se réclament de l'éducation semblent en avoir eux-même manqué une bonne partie.

Votre avis sur la grammaire ou sur l orthographe est nouveau sur LM !
Je plaisante...vous faites partie de la vingtaine de cacatoès lettrés qui étalent leurs connaissances sur LM,les seuls à pouvoir exprimer un avis finalement..
A ce propos ,quel est votre avis sur le sujet ? Vous ne l exprimez pas ?
Juste le désir de sortir le stylo rouge du correcteurs, le sachant n est parfois qu un sachet.

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Nostalgique de l'urss le 25/10/2026 à 09:43
Jolie Môme a écrit le 25/10/2026 à 09h03

il ne fallait pas y aller !
Pauvre pomme ! Vient pas te plaindre .
Nos forces de l'ordre ont été formidable , rien à redire . Par contre vous pourrez vous plaindre quand Jordan Bardella sera premier ministre !
Réélue à 99% à la tête du RN
A faire pâlir de jalousie Poutine et Erdogan !
Vous aurez le bruit des bottes avant de sentir les gaz lacrymogènes .
Réfléchissez bien avant de voté .
Ne fait pas comme pour Doucet . J.M

Parce qu'avec Baudruchon, on aura les oiseaux, le fric, le calme, O pollution....?
Mais lol.

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so so 31 le 25/10/2026 à 09:42
So31 a écrit le 25/10/2026 à 09h25

Quelle tristesse tous ces commentaires 😞

Laissez moi deviner, vous appartenez au camp du bien ? Votre pensez que vos opinions minoritaire doivent s'imposer à tous ? Retournez dans votre bulle idéologique et laissez nous tranquille svp

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ma le 25/10/2026 à 09:39
ecolopipo a écrit le 25/10/2026 à 09h31

J'aimerai leur demander si leurs feux de poubelles, de véhicules et de containers auxquels ils participent et s'exposent sont plus ou moins nocifs et cancerigènes que la fumée lacrymogène ?

Si ils ne veulent pas être gazés ces gochards ils restent chez eux; en venant ils attirent les loubards que la police refuse de défoncer

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Bravo aux policiers le 25/10/2026 à 09:38

Il suffit qu’ils emploient les armes dont ils disposent pour repousser une manif interdite. Les lacrimos combinés aux canons à eau font des merveilles....

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Individualisme le 25/10/2026 à 09:37

Le comportement de certains est assez affligeant. Ils savent que les manifs sont interdites, ils y vont. D'autres pensent que l'on peut tout se permettre avec les flics: insulte, provocation, et ne rien risquer en retour. Que le respect des règles et de l'autorité sont facultatifs.
Mes enfants je leur apprends à préparer positivement leur avenir: étudier, travailler, anticiper. Pas venir réclamer leur dû.
On est vraiment dans un monde de bisounours déresponsabilisés. Les parents sont autant gamins que leurs enfants. ça promet.

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PICATAR le 25/10/2026 à 09:32
raslebol69 a écrit le 25/10/2026 à 09h18

Ces parents n'ont pas compris que même hors de la zone centrale, les manifestations étaient interdites hormis sur le parcours autorisé par la préfecture. Là leurs "enfants" étaient dans un secteur non autorisé, ils ont donc été dispersés. Que ces parents assument leurs responsabilités.

ABSOLUMENT.

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ecolopipo le 25/10/2026 à 09:31

J'aimerai leur demander si leurs feux de poubelles, de véhicules et de containers auxquels ils participent et s'exposent sont plus ou moins nocifs et cancerigènes que la fumée lacrymogène ?

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et surtout le 25/10/2026 à 09:30
LiliRose a écrit le 25/10/2026 à 07h59

Quand on va dans une manif, faut pas s'attendre à ce que l'on vous serve une tasse de thé et des petits fours et surtout en ce moment. Alors ne vous plaignez pas d'avoir reçu du gaz lacrymogène et assumez vos risques.

Participer à une manifestation interdite !

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Mil le 25/10/2026 à 09:30

Tous les parents qui disent avoir été gazer appartiennent au mouvement du LFI.
Apprenez déjà à vos enfants une éducation respectueuse envers autrui
Apprenez leur de ne pas casser ni piller les commerces
Qui eux se lèvent à 5h du matin et finissent à 22h
Vos enfants sont des délinquants ils ne connaissent pas le respect !!!!!
Arrêter votre vengeance et tout ira mieux
La police à fait sont travail pour rétablir le calme comme ils ont put 🇫🇷

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eh ben dis donc le 25/10/2026 à 09:29

Sale temps pour les casseurs en ce samedi !

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Les PARENTS, et si .......... le 25/10/2026 à 09:28

et si vous gardiez vos gamins chez vous ????????????????

ce ne serait pas mieux ?????

signé : C LA PALISSE

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Gui le 25/10/2026 à 09:27

Encore une association de militants gauchistes qui veut imposer sa loi.

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French connection le 25/10/2026 à 09:26

des parents qui feraient mieux d'apprendre à leurs progénitures le respect de la république. Si les lycées sont critiqués pour leur état, à qui la faute de leur délabrement ? a des petits cons qui cassent tout, si il manque des profs, à qui la faute ? aux petits cons qui ne respectent plus la discipline rendant la profession moins attirante. Cherchez bien l'origine, fut-ce -t-elle francaise par défaut, de cette population qui détruit petit à petit notre pays... l'islamisation est en marche, il faut stopper l'hémorragie, urgence !

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So31 le 25/10/2026 à 09:25

Quelle tristesse tous ces commentaires 😞

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Samlion le 25/10/2026 à 09:21

Chers parents, quand une manifestation est interdite, il y a des risques de représailles, j ai fait beaucoup de manifestation, et au grand jamais, mon père aurai demander des explications aux forces de l ordre

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Sérum phy le 25/10/2026 à 09:19

Manif interdite et ils ont été incommodés par du lacrymogène… Les pauvres.

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raslebol69 le 25/10/2026 à 09:18

Ces parents n'ont pas compris que même hors de la zone centrale, les manifestations étaient interdites hormis sur le parcours autorisé par la préfecture. Là leurs "enfants" étaient dans un secteur non autorisé, ils ont donc été dispersés. Que ces parents assument leurs responsabilités.

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Phil de Fer le 25/10/2026 à 09:17

Des parents irresponsables !

Ils feraient mieux d'apprendre à leurs enfants à se relever les manches plutôt que de lever le point.

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Watt le 25/10/2026 à 09:15

Les mêmes qui font semblant de voir les "manifestants" cagoulés et masqués qui sont là pour tout sauf avoir des revendications.

Peut être qu'un jour ils comprendront qu'en faisant le ménage dans les cortèges ils pourront défiler en paix.

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grand-mère le 25/10/2026 à 09:13
Imbéciles a écrit le 25/10/2026 à 08h29

Ses parents ne représentent personne.

Arrêtons de prendre les gens pour des cons car on laisse parler des ultra minoritaires.

OUI les policiers dans ses manifs interdites ou violentes, contre les casseurs, contre les lanceurs de mortiers doivent pouvoir utiliser toutes leurs armes intermédiaires.
S'il y'a des blessés voir plus chez les manifestations et bien tant pis ils prennent le risque.

Arrêtons la peur du Malik Oussekine laissons nos CRS rentrés dans le tas.
C'est cette même peur qui fait qu'on laisse faire les refus d'obtempérer. Il faut tamponner les délinquants même s'ils se blessent.

Un voyou un sauvage n'est pas un "petit ange" c'est un diable qui n'aura aucun remord à piller violenter violer voir tuer.

Par contre en manifestant sur Lyon Mag, visiblement on prend le risque de blesser gravement la grammaire.
Comme quoi ceux qui se réclament de l'éducation semblent en avoir eux-même manqué une bonne partie.

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Incompréhensible le 25/10/2026 à 09:10

Ces parents sont vraiment à côté de la plaque. La question du retrait des droits parentaux devrait se poser quand ils conduisent leurs enfants mineurs à commettre des infractions.

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