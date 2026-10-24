Lyon : pas un chat en Presqu'île, une nouvelle catastrophe pour les commerçants

"Je n'ai jamais vu ça depuis 2020". Pour le gérant d'une brasserie de la place des Terreaux, la journée du 24 octobre s'annonce encore compliquée. Il y a une semaine, les manifestants lui cassaient sa terrasse. Ce samedi, c'est la double peine.
En effet, pas un client à l'horizon, la place emblématique du 1er arrondissement est vide. Et il prévoit de ranger sa terrasse en début d'après-midi pour éviter de nouveaux débordements. Là aussi, c'est un manque à gagner assuré.
Partout en Presqu'île règne une ambiance d'apocalypse. Comme dimanche dernier, avec la sidération des badauds face aux commerces éventrés, les rares enseignes ouvertes sont vides ou presque.
Et ce n'est probablement pas ce samedi après-midi qui va changer la donne. Entre l'interdiction de manifester probablement bravée puis le couvre-feu qui prendra le relais, Lyon semble prête à s'habituer à cette nouvelle réputation de ville morte.
Une asphyxie qui ne mettra pas longtemps à terrasser les derniers des Mohicans qui avaient survécu aux Gilets Jaunes premiers du nom, au Covid et aux expérimentations des écologistes.
Qui a envie d'aller en ville pour se frotter à des flics incontrôlables ? Qui à envie de se prendre 135 euros de PV parce qu'un flic aura envie de faire du zèle. Personnellement j'ai toujours du sérum phy sur moi, toute l'année. Et là, si un flic me fouille et le décide je me retrouve en garde à vue ?Signaler Répondre
Donc désolé pour les commerçants mais aujourd'hui, je reste chez moi, loin de la police
Tout ça leur coutera moins cher que la semaine dernière non ? ?Signaler Répondre
Je pensais pas mais alors ca fait beaucoup de gérants de kebab qui votent extreme droite.Signaler Répondre
Malheureusement vous prouvez que voter à gauche est pas synonyme de personnes très réfléchies et clairvoyantes mais plutôt deconstruites.
Jamais vu autant de CRS dans Lyon (ils sont arrivés avec une semaine de retard)Signaler Répondre
Beaucoup de commerçants ont muré leur vitrine (et il y a très peu de piétons)
Le mouvement des gilets jaunes passait pour certains pour un rassemblement de beaufs. Vous nous le confirmez.Signaler Répondre
Objectif de la ZTL atteint, bien moins de véhicules en ville.Signaler Répondre
Quel article ridiculement orienté.Signaler Répondre
Les badauds ont peur des violences policières, pas des casseurs.
C'est ce que pourrait dire effectivement les fachos de d'extrême gauche qui détestent Lyon et admirent l'idéologie de partis politiques totalitaires.Signaler Répondre
Bah ou sur le droit à conduire.. non ?Signaler Répondre
La racaille a peur de prendre des cartouches de sel avec le 12 j'ai préparéSignaler Répondre
Le sel c'est pas létal , mais ça fait mal, une autre option le 12 au graine de blé, plus vicieux il germe à l'intérieur
félicitations pour votre commentaire profondément debile et totalement hors sujet Sachez tout de même que vous n êtes pas vous même a l abri d un d un événement de la vie qui vous mettra aussi en grande difficulté !Signaler Répondre
Enfin une ville apaiséeSignaler Répondre
Doucet l’a rêvé, les émeutiers, les casseurs, les pilleurs, les islamo gauchistes et les ennemis de la France l’ont fait
Lyon et quasiment toute la France sont en état d’urgence
Lyon et quasiment toute la France sont soumises
Lyon et quasiment toute la France font faillite
Et vous vous en réjouissez ?
Mais il faut vite vous faire soigner s’il existe un traitement efficace car votre cas me semble désespéré
le fait que toutes les vitrines des magasins se soient barricadées c’est déjà une victoire en soi, on est plus obligés d’être exposé à leur marketing agressif et ils vont rater un samedi de chiffre d’affairesSignaler Répondre
C est bien, tu n es pas tout a fait un déconstruit wokiste, tu dis Noël et non pas vacances d hiver....!🤣🤣🧑🎄🎄🎁Signaler Répondre
Attendez la journée n est pas terminée il reste a casser sur la croix rousse, ou mieux a Venissieux.Signaler Répondre
Les ennemis de la république, et des Français qui travaillent est atteintSignaler Répondre
Venez avec vos revendications, ceux qui travaillent et paient vos aides sociales souvent injustifiées ou abusives, vous remercient, leur emploi est menacé avec vos conneries
Le droit de manifester ok mais quand les manifs pourrissent la vie des habitants ou des commerçants chaque week end y a comme un soucis et ça ne peux pas continuer ainsi. Perso j'imagine pas vivre sur la Presqu'île l'enfer que ce doit être niveau tranquillité nuit et jour, pour un commerce c'est pareil.Signaler Répondre
Les gauchistes ont que ça a faire de gaspiller des weekend a aller manifester mais à ces endroits la des gens vivent ou travaillent et ont le droit a la tranquillité aussi, la tranquillité d'un citoyen devrait même primer sur le droit à manifester.
Pareil que vous. Un peu calme de calme, ça fait du bien. Les habitants l'ont bien mérité.Signaler Répondre
Les duc*ns accuseront la gauche, le maire, et les "expérimentations écologistes", sans jamais se remettre en cause eux-mêmes.
Après allez au bar ect faut avoir les moyens ... Normal qu'ils ferment tous vu le bordel la semaine dernière puis y as plus rien a pilierSignaler Répondre
Mais 75 pour cent des français, la gauche se partage le reste....Signaler Répondre
Alors voici ton ordonnance!Signaler Répondre
Plus de France info
Plus de quotidien
Plus de macron
Plus de darmanin
Prends tes médocs
Et au dodo
de toute façon avec la baisse du pouvoir d'achat en prime du covid et autres ils sont proches de la fermeture.Signaler Répondre
à quoi bon continuer à entreprendre et à créer de l'activité dans ce pays ? autant tout fermer et laisser notre "jupiter , maître des horloges" contempler son oeuvre.
Je suis heureux de voir ma ville de Lyon calme Quant à ces commerçants qui votent à droite et à l’extrême droite, ils n’ont qu’à aller pleurer chez Retailleau, Wauquiez, Macron, Le Pen et Zemmour J’espère qu’il y aura des manifestations tous les samedis, et surtout pendant la période de NoëlSignaler Répondre
C'est avant tout un choix politique.Signaler Répondre