Lyon : pas un chat en Presqu'île, une nouvelle catastrophe pour les commerçants

"Je n'ai jamais vu ça depuis 2020". Pour le gérant d'une brasserie de la place des Terreaux, la journée du 24 octobre s'annonce encore compliquée. Il y a une semaine, les manifestants lui cassaient sa terrasse. Ce samedi, c'est la double peine.

En effet, pas un client à l'horizon, la place emblématique du 1er arrondissement est vide. Et il prévoit de ranger sa terrasse en début d'après-midi pour éviter de nouveaux débordements. Là aussi, c'est un manque à gagner assuré.

Partout en Presqu'île règne une ambiance d'apocalypse. Comme dimanche dernier, avec la sidération des badauds face aux commerces éventrés, les rares enseignes ouvertes sont vides ou presque.

Et ce n'est probablement pas ce samedi après-midi qui va changer la donne. Entre l'interdiction de manifester probablement bravée puis le couvre-feu qui prendra le relais, Lyon semble prête à s'habituer à cette nouvelle réputation de ville morte.

Une asphyxie qui ne mettra pas longtemps à terrasser les derniers des Mohicans qui avaient survécu aux Gilets Jaunes premiers du nom, au Covid et aux expérimentations des écologistes.