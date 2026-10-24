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Lyon : pas un chat en Presqu'île, une nouvelle catastrophe pour les commerçants

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Lyon : pas un chat en Presqu'île, une nouvelle catastrophe pour les commerçants

Ce samedi 24 octobre, la Presqu'île connaît une fréquentation catastrophique. De nombreux Lyonnais, échaudés par les violences et les pillages du 17 octobre, boycottent le centre-ville, au grand dam des commerçants encore debout.

"Je n'ai jamais vu ça depuis 2020". Pour le gérant d'une brasserie de la place des Terreaux, la journée du 24 octobre s'annonce encore compliquée. Il y a une semaine, les manifestants lui cassaient sa terrasse. Ce samedi, c'est la double peine.

En effet, pas un client à l'horizon, la place emblématique du 1er arrondissement est vide. Et il prévoit de ranger sa terrasse en début d'après-midi pour éviter de nouveaux débordements. Là aussi, c'est un manque à gagner assuré.

Partout en Presqu'île règne une ambiance d'apocalypse. Comme dimanche dernier, avec la sidération des badauds face aux commerces éventrés, les rares enseignes ouvertes sont vides ou presque.

Et ce n'est probablement pas ce samedi après-midi qui va changer la donne. Entre l'interdiction de manifester probablement bravée puis le couvre-feu qui prendra le relais, Lyon semble prête à s'habituer à cette nouvelle réputation de ville morte.

Une asphyxie qui ne mettra pas longtemps à terrasser les derniers des Mohicans qui avaient survécu aux Gilets Jaunes premiers du nom, au Covid et aux expérimentations des écologistes.

Tags :

presqu'ile

24 octobre

24 commentaires
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Risque le 24/10/2026 à 13:50

Qui a envie d'aller en ville pour se frotter à des flics incontrôlables ? Qui à envie de se prendre 135 euros de PV parce qu'un flic aura envie de faire du zèle. Personnellement j'ai toujours du sérum phy sur moi, toute l'année. Et là, si un flic me fouille et le décide je me retrouve en garde à vue ?
Donc désolé pour les commerçants mais aujourd'hui, je reste chez moi, loin de la police

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oui enfin le 24/10/2026 à 13:47

Tout ça leur coutera moins cher que la semaine dernière non ? ?

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Mdr le 24/10/2026 à 13:46
la ville est calme a écrit le 24/10/2026 à 12h26

Je suis heureux de voir ma ville de Lyon calme Quant à ces commerçants qui votent à droite et à l’extrême droite, ils n’ont qu’à aller pleurer chez Retailleau, Wauquiez, Macron, Le Pen et Zemmour J’espère qu’il y aura des manifestations tous les samedis, et surtout pendant la période de Noël

Je pensais pas mais alors ca fait beaucoup de gérants de kebab qui votent extreme droite.
Malheureusement vous prouvez que voter à gauche est pas synonyme de personnes très réfléchies et clairvoyantes mais plutôt deconstruites.

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Un week-end au calme cool le 24/10/2026 à 13:45

Jamais vu autant de CRS dans Lyon (ils sont arrivés avec une semaine de retard)
Beaucoup de commerçants ont muré leur vitrine (et il y a très peu de piétons)

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NopasaranpendantmesRTT le 24/10/2026 à 13:44
un point pour les GJ a écrit le 24/10/2026 à 13h03

le fait que toutes les vitrines des magasins se soient barricadées c’est déjà une victoire en soi, on est plus obligés d’être exposé à leur marketing agressif et ils vont rater un samedi de chiffre d’affaires

Le mouvement des gilets jaunes passait pour certains pour un rassemblement de beaufs. Vous nous le confirmez.

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1789 le 24/10/2026 à 13:42

Objectif de la ZTL atteint, bien moins de véhicules en ville.

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Ridicule le 24/10/2026 à 13:40

Quel article ridiculement orienté.
Les badauds ont peur des violences policières, pas des casseurs.

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Anti facho le 24/10/2026 à 13:39
la ville est calme a écrit le 24/10/2026 à 12h26

Je suis heureux de voir ma ville de Lyon calme Quant à ces commerçants qui votent à droite et à l’extrême droite, ils n’ont qu’à aller pleurer chez Retailleau, Wauquiez, Macron, Le Pen et Zemmour J’espère qu’il y aura des manifestations tous les samedis, et surtout pendant la période de Noël

C'est ce que pourrait dire effectivement les fachos de d'extrême gauche qui détestent Lyon et admirent l'idéologie de partis politiques totalitaires.

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Nimbus le 24/10/2026 à 13:34
Moon88 a écrit le 24/10/2026 à 12h43

Le droit de manifester ok mais quand les manifs pourrissent la vie des habitants ou des commerçants chaque week end y a comme un soucis et ça ne peux pas continuer ainsi. Perso j'imagine pas vivre sur la Presqu'île l'enfer que ce doit être niveau tranquillité nuit et jour, pour un commerce c'est pareil.

Les gauchistes ont que ça a faire de gaspiller des weekend a aller manifester mais à ces endroits la des gens vivent ou travaillent et ont le droit a la tranquillité aussi, la tranquillité d'un citoyen devrait même primer sur le droit à manifester.

Bah ou sur le droit à conduire.. non ?

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Normal qu'il y est personne le 24/10/2026 à 13:33

La racaille a peur de prendre des cartouches de sel avec le 12 j'ai préparé
Le sel c'est pas létal , mais ça fait mal, une autre option le 12 au graine de blé, plus vicieux il germe à l'intérieur

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roco le 24/10/2026 à 13:25
un point pour les GJ a écrit le 24/10/2026 à 13h03

le fait que toutes les vitrines des magasins se soient barricadées c’est déjà une victoire en soi, on est plus obligés d’être exposé à leur marketing agressif et ils vont rater un samedi de chiffre d’affaires

félicitations pour votre commentaire profondément debile et totalement hors sujet Sachez tout de même que vous n êtes pas vous même a l abri d un d un événement de la vie qui vous mettra aussi en grande difficulté !

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Bellota le 24/10/2026 à 13:05
la ville est calme a écrit le 24/10/2026 à 12h26

Je suis heureux de voir ma ville de Lyon calme Quant à ces commerçants qui votent à droite et à l’extrême droite, ils n’ont qu’à aller pleurer chez Retailleau, Wauquiez, Macron, Le Pen et Zemmour J’espère qu’il y aura des manifestations tous les samedis, et surtout pendant la période de Noël

Enfin une ville apaisée
Doucet l’a rêvé, les émeutiers, les casseurs, les pilleurs, les islamo gauchistes et les ennemis de la France l’ont fait
Lyon et quasiment toute la France sont en état d’urgence
Lyon et quasiment toute la France sont soumises
Lyon et quasiment toute la France font faillite
Et vous vous en réjouissez ?
Mais il faut vite vous faire soigner s’il existe un traitement efficace car votre cas me semble désespéré

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un point pour les GJ le 24/10/2026 à 13:03

le fait que toutes les vitrines des magasins se soient barricadées c’est déjà une victoire en soi, on est plus obligés d’être exposé à leur marketing agressif et ils vont rater un samedi de chiffre d’affaires

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Ouf, tout n est pas perdu.. le 24/10/2026 à 12:58
la ville est calme a écrit le 24/10/2026 à 12h26

Je suis heureux de voir ma ville de Lyon calme Quant à ces commerçants qui votent à droite et à l’extrême droite, ils n’ont qu’à aller pleurer chez Retailleau, Wauquiez, Macron, Le Pen et Zemmour J’espère qu’il y aura des manifestations tous les samedis, et surtout pendant la période de Noël

C est bien, tu n es pas tout a fait un déconstruit wokiste, tu dis Noël et non pas vacances d hiver....!🤣🤣🧑‍🎄🎄🎁

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Samlion le 24/10/2026 à 12:53

Attendez la journée n est pas terminée il reste a casser sur la croix rousse, ou mieux a Venissieux.

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Le but est atteint le 24/10/2026 à 12:50

Les ennemis de la république, et des Français qui travaillent est atteint
Venez avec vos revendications, ceux qui travaillent et paient vos aides sociales souvent injustifiées ou abusives, vous remercient, leur emploi est menacé avec vos conneries

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Moon88 le 24/10/2026 à 12:43

Le droit de manifester ok mais quand les manifs pourrissent la vie des habitants ou des commerçants chaque week end y a comme un soucis et ça ne peux pas continuer ainsi. Perso j'imagine pas vivre sur la Presqu'île l'enfer que ce doit être niveau tranquillité nuit et jour, pour un commerce c'est pareil.

Les gauchistes ont que ça a faire de gaspiller des weekend a aller manifester mais à ces endroits la des gens vivent ou travaillent et ont le droit a la tranquillité aussi, la tranquillité d'un citoyen devrait même primer sur le droit à manifester.

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expérimentations des écologistes le 24/10/2026 à 12:42
la ville est calme a écrit le 24/10/2026 à 12h26

Je suis heureux de voir ma ville de Lyon calme Quant à ces commerçants qui votent à droite et à l’extrême droite, ils n’ont qu’à aller pleurer chez Retailleau, Wauquiez, Macron, Le Pen et Zemmour J’espère qu’il y aura des manifestations tous les samedis, et surtout pendant la période de Noël

Pareil que vous. Un peu calme de calme, ça fait du bien. Les habitants l'ont bien mérité.
Les duc*ns accuseront la gauche, le maire, et les "expérimentations écologistes", sans jamais se remettre en cause eux-mêmes.

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John-698 le 24/10/2026 à 12:41

Après allez au bar ect faut avoir les moyens ... Normal qu'ils ferment tous vu le bordel la semaine dernière puis y as plus rien a pilier

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Il n’y a pas que les commerçants qui votent à droite le 24/10/2026 à 12:34
la ville est calme a écrit le 24/10/2026 à 12h26

Je suis heureux de voir ma ville de Lyon calme Quant à ces commerçants qui votent à droite et à l’extrême droite, ils n’ont qu’à aller pleurer chez Retailleau, Wauquiez, Macron, Le Pen et Zemmour J’espère qu’il y aura des manifestations tous les samedis, et surtout pendant la période de Noël

Mais 75 pour cent des français, la gauche se partage le reste....

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Bonjour, c'est ton doc le 24/10/2026 à 12:32
la ville est calme a écrit le 24/10/2026 à 12h26

Je suis heureux de voir ma ville de Lyon calme Quant à ces commerçants qui votent à droite et à l’extrême droite, ils n’ont qu’à aller pleurer chez Retailleau, Wauquiez, Macron, Le Pen et Zemmour J’espère qu’il y aura des manifestations tous les samedis, et surtout pendant la période de Noël

Alors voici ton ordonnance!
Plus de France info
Plus de quotidien
Plus de macron
Plus de darmanin
Prends tes médocs
Et au dodo

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lol le 24/10/2026 à 12:31

de toute façon avec la baisse du pouvoir d'achat en prime du covid et autres ils sont proches de la fermeture.
à quoi bon continuer à entreprendre et à créer de l'activité dans ce pays ? autant tout fermer et laisser notre "jupiter , maître des horloges" contempler son oeuvre.

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la ville est calme le 24/10/2026 à 12:26

Je suis heureux de voir ma ville de Lyon calme Quant à ces commerçants qui votent à droite et à l’extrême droite, ils n’ont qu’à aller pleurer chez Retailleau, Wauquiez, Macron, Le Pen et Zemmour J’espère qu’il y aura des manifestations tous les samedis, et surtout pendant la période de Noël

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Ma foi... le 24/10/2026 à 12:22

C'est avant tout un choix politique.

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