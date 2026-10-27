Il est un peu moins de 15h30 ce samedi 24 octobre, rue Jaboulay, dans le 7e arrondissement de Lyon. Le cortège de la manifestation contre la vie chère avance. Une voiture noire surgit depuis la place Jean-Macé, dans le dos du défilé, en direction des quais. Ce qui suit aurait pu tourner au drame.
Le véhicule freine, puis accélère brusquement
Selon Le Progrès, dont plusieurs journalistes ont directement assisté à la scène, le conducteur ralentit d'abord à l'approche de la foule. Des manifestants lui demandent de s'écarter. Il accélère alors subitement, frôlant les personnes sur plusieurs centaines de mètres, tandis que certains tapent la carrosserie du véhicule.
Le conducteur, seul à bord, poursuit sa route « au moins à 60 km/h » au milieu de la foule avant de rejoindre le quai, sans faire de blessé.
Du côté des forces de l'ordre, c'est le silence. Aucune communication n'a été transmise sur cet incident, ni interpellation annoncée, ni enquête rendue publique. On ignore si le conducteur a été identifié, si sa trajectoire était délibérée ou le résultat d'une tentative de passage mal maîtrisée.
La question reste entière : comment un véhicule a-t-il pu s'engager à cette vitesse au cœur d'un cortège de plusieurs centaines de personnes, sans que les dispositifs de sécurité encadrant le défilé ne l'en empêchent ?
Oui, certains trams étaient bloqués aussi j'avais oublié ça.Signaler Répondre
Y avait aucun tram, aucun métro et aucun bus entre grange blanche et Part-Dieu jusqu'à environ 21h. Soit c'est le gouvernement le plus incompétent à avoir jamais géré une force de police pour permettre ça, soit c'est fait volontairement pour empêcher les manifestations, mais j'ai un gros doute sur la légalité du truc.
Des 12h45 la station Hôtel de ville était fermée, vers 18h30 aucun moyen d'aller vers Vaise/Valmy (toujours pas de métro et les bus ne circulaient plus, avec évidemment des infos contradictoires entre l'appli qui t'indique un bus dans 10 min et le borne de l'arrêt qui dit que l'arrêt n'est pas desservi...). C'était n'importe quoi...
donc oui, je comprend qu'on peut peter un câble en voiture dans ce bazar général
Tous les grands démocrates comme toi réclament la démission de Macron. Alors admettons, Macron démissionne. Et demain on fait QUOI ? On vote ? Le Pen passe dans un fauteuil, et en ce cas les gauchos épris de démocratie fouleront au pied le choix du Peuple, pas vrai ?Signaler Répondre
Un avis les gauchos ?
Violent et meurtrier, à Trappes.Signaler Répondre
Marine Lepen qui veut se présenter alors qu'elle est condamnée et inéligible ?
Voter pour un ramassis de cas sociaux, non merci.
C'est du même niveau que la majorité de leurs enquêtes.Signaler Répondre
Ils disposent d'informations d'enquête via le syndicat de la magistrature et fort de cela montent des opérations dites d'enquête journalistiques qui ne sont en réalité que des manipulations grossières reprises par la gauchosphère pour appuyer les éléments transmis par le syndicat.
elle était au bistrot comme d'habitude..... chef un petit verre on a soifSignaler Répondre
Une société de plus en plus violente .L exemple est donné a l assemblée nationale par les députés qui s insultent , par LFI avec ses appels a l insoumission, leur député qui shoot dans un ballon de foot qui a la tête d un ancien ministre, le président en personne dans son rôle préféré d acteur , show man médiatique avec ses petites phrases, ses réunions inutiles comme les cahiers de doléances qu il a royalement mis a la poubelle mais qui lui ont permis uniquement de se mettre en scène pendant des heures interminables , les candidats a la présidentielle d un niveau affligeant, qui ont des idées avant et des solutions après, les mêmes candidats que l on voit depuis des décennies et qui évidemment ne sont responsables de rien,,,,,,,, alors oui nous en avons ras le bol de tout ces politiques minables qui ont ruiné le pays financièrement, socialement,securitairement, économiquement, en particulier, le dernier président qui a donné le coup de grâce et qui ne comprend toujours pas pourquoi la France est devenue un tel bordel alors qu'il est en place depuis 10 ans et qu il a tout fait pour.Signaler Répondre
Tu te racontes de belles histoires toiSignaler Répondre
que faisait la police ?Signaler Répondre
Médiapart alimente des fakes news et n’est plus crédible...Idem pour tous ces médias torchons d’extrème gauche !Signaler Répondre
Mais bien une extrème gauche violente et antisemithe très dangereuse...Signaler Répondre
lol rien que ça.Signaler Répondre
c’est peut être le même qui a foncé comme un dingue dans une rue de la croix rousseSignaler Répondre
Je vais vous dire une chose. On a besoin d'un homme à poigne comme Bukele pour faire face à ces jeunes voyous.Signaler Répondre
Effectivement je n'ai pas compris pourquoi ces 2 journaux se dont emparés de cette fake news sans avoir vérifié, ça se sentait pourtant à plein nez...Signaler Répondre
Notre société est de plus en plus violente car nous avons deux partis politiques des extrêmes qui veulent le pouvoir !Signaler Répondre
L'extrême gauche et l'extrême droite .
Deux partis politiques d'extrême qui dans leurs discours remonte la population en deux blocs adversaires quand ce n'est pas en ennemis !
Mélenchon avec un pays qui ne ressemble plus à la France avec la " France Créole"
Marine le Pen avec la chasse aux musulmans aux étrangers avec des propos d'un futur premier ministre qui font froid dans le dos concernant les juifs !
Et avec ça ! Vous avez une population qui croit que c'est de la faute de l'autre mais jamais de la sienne .J.M
samedi prochain sera historique en France et en Allemagne les manifestations contre la vie cher et les droits de la jeunesse de vivre dignement et étudier dans les bonnes conditions et contre l’extrême droite le 31 octobre rentera dans l’histoireSignaler Répondre
Nous pouvons constater que ce week-end aucun blaireau ne s'est approché des batiments publics surveillés par l'armée et les HK-416.Signaler Répondre
Je dis ça je dis rien mais la paix est préférable à la violence.
D'après Mediapart et Le Monde, il y avait des tracts du RN dans la voiture noire et le compte X du conducteur faisait l'apologie du nazisme.Signaler Répondre
Ils ont les preuves.
Bienvenue chez les journalistes de la nouvelle France by EELV-LFI !
Est-il normal que dans un pays démocratique, mons de 1% de la population empêche les 99% restants de vivre normalement ?Signaler Répondre
Il faudra que la prochaine présidente se pose sérieusement la question.
il habite le quartier, il se fait frapper la voiture, il prend peur avec tous ces decerebrés qui en ajoute en frappant la voiture... mais on dira qu'il est fou... pis faut arrêter les voitures en plein réchauffement climatiqueSignaler Répondre
ça rappel la bagnole dans le concert de Johnny sur les Champs E.
Des manifs ! Plutôt des destructions et des pillages organisés. Si cela continue il faudra bien se défendre plus sérieusement et tant pis pour d'éventuelles victimes. Chacun prend ses responsabilités. Quant aux revendications, apparemment les lycéens ne comprennent pas "parcours sup", ils préfèrent les injustices précédentes (tirages au sort...)Signaler Répondre
Marre de tous ces manifestants comme ces tordus de gilets jaunes qui entravent la circulation de ceux qui se rendent sur leur lieu de travail au lieu de se plaindre... les pays est endetté, pas besoin de le mettre à sacSignaler Répondre
les organisateurs de ces manifs totalement incapables et irresponsables… pas étonnant qu’il y ait des blessés.. un jour avec ces amateurs il y aura des mortsSignaler Répondre
les idiots découvrent brutalement qu’on ne peut pas exiger en même temps l’anarchie et l’ordreSignaler Répondre
Manifestation d'ultra violents non déclarée.Signaler Répondre
Le conducteur a du voir des vidéos d'automobilistes se faire lyncher, il aurait pris peur et décidé de sauver sa vie?
Personnellement, je n'arrive plus trop à avoir de la compassion pour ces "manifestants" gauchistes (qui ont bien volé les revendications initiales des lycéens).Signaler Répondre
Entre les pillages, la casse, les slogans anti police, les interdictions de manifester non respectées etc... ils commencent sérieusement à fatiguer tout le monde, sans parler des sommes d'argent énormissimes que tout cela va engendrer, sans parler des commerçants qui devront mettre la clé sous la porte ou qui seront en difficulté pendant des mois
Et c'est assez marrant de les voir pleurer auprès de la police quand ils se font agressés dans certaines villes
Encore un qui un coup dans la cafetière ................................Signaler Répondre
Pourquoi il y avait une manifestation alors que la préfecture ne l'avait pas autorisé ? Des contrevenants au milieu de la rue au lieu de rester sur les trottoirs : c'est pas malinSignaler Répondre
Une voiture fonce dans la manifestation ou un cortège bloque le passage d’une voiture : tout est question de point de vue 😁Signaler Répondre
rien à dire , ras le bol.Signaler Répondre
La manifestation n'étant pas déclarée, sans itinéraire, ni service d'ordre, ni organisateur, aucune prise en compte de la circulation n'a été effectuée par les manifestants. Les gens qui appellent à la tenue de ces manifestations anarchistes sur les réseaux sociaux sont solidairement responsables de ce genre de drames. Ici évité de peu.Signaler Répondre
Les gens en ont marre de ces manifestations haineuses pour certaines, de ces pilleurs, des volsSignaler Répondre
Vous inquiétez pas ! On a tous la berlue actuellement ✅️ 😂Signaler Répondre