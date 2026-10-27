Il est un peu moins de 15h30 ce samedi 24 octobre, rue Jaboulay, dans le 7e arrondissement de Lyon. Le cortège de la manifestation contre la vie chère avance. Une voiture noire surgit depuis la place Jean-Macé, dans le dos du défilé, en direction des quais. Ce qui suit aurait pu tourner au drame.

Le véhicule freine, puis accélère brusquement

Selon Le Progrès, dont plusieurs journalistes ont directement assisté à la scène, le conducteur ralentit d'abord à l'approche de la foule. Des manifestants lui demandent de s'écarter. Il accélère alors subitement, frôlant les personnes sur plusieurs centaines de mètres, tandis que certains tapent la carrosserie du véhicule.

Le conducteur, seul à bord, poursuit sa route « au moins à 60 km/h » au milieu de la foule avant de rejoindre le quai, sans faire de blessé.

Du côté des forces de l'ordre, c'est le silence. Aucune communication n'a été transmise sur cet incident, ni interpellation annoncée, ni enquête rendue publique. On ignore si le conducteur a été identifié, si sa trajectoire était délibérée ou le résultat d'une tentative de passage mal maîtrisée.

La question reste entière : comment un véhicule a-t-il pu s'engager à cette vitesse au cœur d'un cortège de plusieurs centaines de personnes, sans que les dispositifs de sécurité encadrant le défilé ne l'en empêchent ?