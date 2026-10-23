Violences à Lyon : Véronique Sarselli soutient l’interdiction de manifester samedi et critique Grégory Doucet

La présidente de la Métropole de Lyon Véronique Sarselli prend clairement position à l’approche de la nouvelle journée de mobilisation annoncée ce samedi 24 octobre.
Dans un message diffusé ce vendredi, elle apporte son soutien à la décision du préfet du Rhône d’interdire les manifestations à Lyon, estimant que le contexte reste trop tendu après les violences du week-end précédent.
"Lyon ne peut pas se permettre un autre samedi noir", prévient-elle.
"Le risque que ces scènes se reproduisent est réel et sérieux"
Véronique Sarselli revient sur les événements du samedi 17 octobre, évoquant "des violences d’une gravité exceptionnelle", près de 200 commerces pillés et des bâtiments publics pris pour cible.
"Six jours plus tard, les commerçants pansent encore leurs plaies. Beaucoup n’ont pas pu rouvrir. Les habitants sont dans l’inquiétude. Le risque que ces scènes se reproduisent est réel et sérieux", estime la présidente LR de la Métropole.
C’est au nom de ce contexte qu’elle dit soutenir la décision préfectorale. "La liberté de manifester est un pilier de notre démocratie, et il n’est évidemment pas question de la remettre en cause. Mais nous ne sommes pas dans une situation ordinaire", poursuit-elle.
Selon Véronique Sarselli, autoriser un nouveau rassemblement alors que la ville se remet encore des pillages et des incendies constituerait "un risque inacceptable".
Grégory Doucet directement critiqué
La présidente de la Métropole adresse également une critique au maire de Lyon Grégory Doucet, dont elle regrette la position sur les rassemblements annoncés. L'édile écologiste a ainsi réclamé le droit à manifester ce samedi dans sa ville.
"Je regrette vivement que le maire de Lyon, Grégory Doucet, ait adopté une position inverse en insistant pour que ces rassemblements se tiennent", affirme-t-elle.
Véronique Sarselli appelle les différents responsables publics à adopter une ligne commune pour assurer la sécurité.
"Il est essentiel que les acteurs publics prennent leurs responsabilités en allant tous dans le même sens pour protéger les habitants et ceux qui font vivre la ville", considère-t-elle.
"Les Lyonnais attendent de l’autorité et de la fermeté"
Pour la présidente de la Métropole, la priorité doit désormais être donnée à la protection des habitants et des professionnels. "Les Lyonnais attendent de l’autorité et de la fermeté. Aujourd’hui, il ne s’agit pas de chercher des postures, il faut trouver des solutions", affirme Véronique Sarselli.
Elle assure enfin que la Métropole reste mobilisée "aux côtés des habitants et des commerçants touchés" et qu’elle engage ses moyens pour accompagner et sécuriser la reprise de l’activité.
Et Doucet frère jumeau de LFI !Signaler Répondre
Bon Doudou, tu laisses parler les grands, ceux qui savent faire..Signaler Répondre
Va faire un mikado, c est du bois, c est écolo 🤣🤣🤣🤣
Totalement faux !Signaler Répondre
Tous les droits et les libertés ne sont pas absolus.
La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789
• La liberté n'est pas illimitée (Article 4) : La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Les bornes de l'exercice des droits naturels de chaque individu ne peuvent être fixées que par la loi, afin d'assurer aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits.
Piller, casser contrevient à cette déclaration.
Visiblement vous n'avez ni talent, ni courage (en se planquant derrière un pseudo), ni intelligence (en faisant ce constat très erroné) !Signaler Répondre
Donc vous n'êtes pas de la nouvelle France ou alors...
bien sûr,tu as tout comprisSignaler Répondre
Démonstration d'un état totalement incapable d'assurer le maintien de l'ordre et qui instrumentalise son incompétence pour nous la faire à l'envers comme d'habitude ! Sarselli bêle avec le troupeau ...Signaler Répondre
Pour manifester il faut en demander l autorisation a la préfecture. Pour cela il faut être une organisation authentifiee et son objet ne doit pas être contraire aux principes républicains. Les organisations doivent aussi pouvoir prouver qu elles encadreront la manifestation pour éviter toute action violente.Signaler Répondre
A partir de la, les organisations définissent un trajet avec le préfecture qui elle sécurise le parcours.
Si les conditions ne sont pas remplies, elles sont interdites pour la sécurité de tous.
Le préalable est donc bien la responsabilité et les capacités des organisateurs a gérer leurs troupes.
CQFD...
Encore une fois , les Khmers sont les habitants du Cambodge 🇰🇭, sans doute vouliez vous dire Khmaire .Signaler Répondre
un acte très graves à trappes va basculer notre paysSignaler Répondre
Dés le mardi 13/10 le couvre feu aurait du être installé ! Le khmer n'est que le mirebalais de LFI, il en a par 'ailleurs perdu son bras sdroit métropolitian !Signaler Répondre
"Moi je ne suis pas favorable à ce qu'on interdise les manifestations, et je pense qu'on pourra manifester samedi", c'est ça qu'elle appelle insister ?Signaler Répondre
Les Lyonnais attendent des pistes cyclables, elle quoi ?Signaler Répondre
Leur petite guéguerre de cour d'école entre les 2 c'est fatiguant...Signaler Répondre
Si ça pète encore ce WE le macron va finalement décréter l'état d'urgence et confiner tout le monde, il est perdu et pert la France par la même occasion.
Ce qui n'est pas compliqué,c'est d'accepter que la police fasse son boulot et neutralise les casseurs!Signaler Répondre
Mr Doucet donne tout simplement, par le biais de la manifestation, le droit de casser ! Ce pauvre maire, au nom de la liberté, dégouline de démagogie, eh bien sûr il fera après, l’étonné tout peneaud en constatant les dégâts. Pitoyable! Je pense que les lyonnais doivent aller voir le Maire, en masse, dans son bureau. Il ne devrait pas être surpris le fervent défenseur de la désobéissance civile.Signaler Répondre
Le droit de manifester est un droit constitutionnel, on ne doit pas l'interdire PARCE QU'ON N'EST PAS CAPABLE DE L'ENCADRER. C'est pourtant super simple : le rôle de l'État est de garantir les libertés et la sécurité de son peuple. Si les gens à la tête de l'État ne sont capables ni de l'un ni de l'autre, alors ils doivent démissionner. Fin, c'est pas plus compliqué que ça.Signaler Répondre
La nouvelle France prend sa place. La nouvelle France a du talent. La nouvelle France a du courage. La nouvelle France est intelligente. Insupportable pour le vieux rance. Vous n'êtes pas seul, vous êtes devant.Signaler Répondre
Elle a raison.Signaler Répondre