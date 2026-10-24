24 octobre à Lyon : un cortège de nationalistes aperçu dans les rues

Moqués pour avoir défilé de nuit lundi, deux jours après les pillages de la Presqu'île et l'incendie de l'Office du Tourisme place Bellecour, les nationalistes ont cette fois choisi de se rapprocher des manifestants.

Ce samedi 24 octobre, un groupe d'une vingtaine d'individus d'ultradroite a ainsi battu le pavé sur la Rive Gauche, sans toutefois jamais croiser les manifestants dispersés par le dispositif policier selon les premiers éléments. Contrairement à Nice où trois personnes ont été blessées dans des bagarres entre militants d'ultragauche et d'ultradroite.

Sur une vidéo fournie par un témoin à LyonMag, on entend le groupe chanter la Marseillaise avant d'entonner le "Avant! Avant! Lyon le Melhor" récupéré par les nationalistes.