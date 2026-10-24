24 octobre à Lyon : un cortège de nationalistes aperçu dans les rues

Moqués pour avoir défilé de nuit lundi, deux jours après les pillages de la Presqu'île et l'incendie de l'Office du Tourisme place Bellecour, les nationalistes ont cette fois choisi de se rapprocher des manifestants.
Ce samedi 24 octobre, un groupe d'une vingtaine d'individus d'ultradroite a ainsi battu le pavé sur la Rive Gauche, sans toutefois jamais croiser les manifestants dispersés par le dispositif policier selon les premiers éléments. Contrairement à Nice où trois personnes ont été blessées dans des bagarres entre militants d'ultragauche et d'ultradroite.
Sur une vidéo fournie par un témoin à LyonMag, on entend le groupe chanter la Marseillaise avant d'entonner le "Avant! Avant! Lyon le Melhor" récupéré par les nationalistes.
Un défilé de nationalistes à Lyon ce samedi 24 octobre. Selon les premiers éléments, il n’y a pas eu d’affrontements avec les manifestants. Ici, une Marseillaise suivie du « Avant! Avant! Lyon le Melhor » https://t.co/bqRoUvim9X— Lyon Mag (@lyonmag) October 24, 2026
Et le français bien écrit aussi, je pense..Signaler Répondre
au moins ceux là ne cassent rien contrairement aux célèbres « partenaires privilégiés de la mairie »… et ça ne coûte pas un centimes aux lyonnaisSignaler Répondre
Y a t il eu, violence contre les citoyens et la police, casse et pillage ?Signaler Répondre
La est le constat essentiel. Pour le moment, nous voulons de l ordre et de la sécurité...après on discute autour d une table pas dans la rue, comme toute démocratie...
Force reste a la loi..
Merci et bravo a nos FDO❤️
Il y a eu de la casse ? Non, dont acte.Signaler Répondre
La branche "whitepride" aperçue dans une forêt du jura en train de manifester 🤣🤣🤣Signaler Répondre
des militants d’ultradroite ont défilé en effectuant des saluts nazis et scandant « Bleu, blanc, rouge, la France aux FrançaisSignaler Répondre
un groupe d'ultradroite a attaqué des manifestants pacifiques à Nice, plusieurs blessés recensés.Signaler Répondre
Il aiment les rue déserte, mais quel courage !!!Signaler Répondre