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24 octobre à Lyon : un cortège de nationalistes aperçu dans les rues

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24 octobre à Lyon : un cortège de nationalistes aperçu dans les rues

Ce samedi 24 octobre, une vingtaine de membres de l'ultradroite ont également défilé à Lyon, scandant des slogans nationalistes. Selon les premiers éléments, aucun affrontement ne s'est produit avec les manifestants.

Moqués pour avoir défilé de nuit lundi, deux jours après les pillages de la Presqu'île et l'incendie de l'Office du Tourisme place Bellecour, les nationalistes ont cette fois choisi de se rapprocher des manifestants.

Ce samedi 24 octobre, un groupe d'une vingtaine d'individus d'ultradroite a ainsi battu le pavé sur la Rive Gauche, sans toutefois jamais croiser les manifestants dispersés par le dispositif policier selon les premiers éléments. Contrairement à Nice où trois personnes ont été blessées dans des bagarres entre militants d'ultragauche et d'ultradroite.

Sur une vidéo fournie par un témoin à LyonMag, on entend le groupe chanter la Marseillaise avant d'entonner le "Avant! Avant! Lyon le Melhor" récupéré par les nationalistes.

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24 octobre

8 commentaires
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Ça pique a gauche, c est fatiguant.. le 24/10/2026 à 19:47
Logique a écrit le 24/10/2026 à 19h10

Il aiment les rue déserte, mais quel courage !!!

Et le français bien écrit aussi, je pense..

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saco697 le 24/10/2026 à 19:46

au moins ceux là ne cassent rien contrairement aux célèbres « partenaires privilégiés de la mairie »… et ça ne coûte pas un centimes aux lyonnais

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Pourquoi avoir peur.... le 24/10/2026 à 19:45

Y a t il eu, violence contre les citoyens et la police, casse et pillage ?
La est le constat essentiel. Pour le moment, nous voulons de l ordre et de la sécurité...après on discute autour d une table pas dans la rue, comme toute démocratie...
Force reste a la loi..
Merci et bravo a nos FDO❤️

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Oui mais le 24/10/2026 à 19:41

Il y a eu de la casse ? Non, dont acte.

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Francois Legogoloi le 24/10/2026 à 19:41

La branche "whitepride" aperçue dans une forêt du jura en train de manifester 🤣🤣🤣

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il vote RN le 24/10/2026 à 19:37

des militants d’ultradroite ont défilé en effectuant des saluts nazis et scandant « Bleu, blanc, rouge, la France aux Français

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la droite danger oublique le 24/10/2026 à 19:35

un groupe d'ultradroite a attaqué des manifestants pacifiques à Nice, plusieurs blessés recensés.

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Logique le 24/10/2026 à 19:10

Il aiment les rue déserte, mais quel courage !!!

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