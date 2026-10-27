Trois jours après les tensions survenues dans le secteur de Jean-Macé, à Lyon, une enquête a été ouverte par le parquet et confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN).
L'objectif est de déterminer les causes des graves blessures subies par Jonathan, un homme de 43 ans, samedi 24 octobre, rue Saint-Jérôme, dans le 7e arrondissement.
Selon les premiers éléments rapportés, le quadragénaire serait sorti acheter un sandwich lorsqu'il a été touché au thorax par un projectile, alors qu'il se trouvait à proximité des forces de l'ordre.
Un fragment métallique retrouvé dans son poumon
Transporté à l'hôpital, il a dû subir une intervention chirurgicale en urgence. Les médecins ont extrait de son poumon un morceau de métal mesurant entre deux et trois centimètres, qui s'était logé à seulement deux centimètres de son cœur.
Ce mardi 27 octobre, la victime se trouvait toujours hospitalisée en soins intensifs. Le parquet de Lyon a confirmé ce mardi l'ouverture d'une enquête pour "recherche des causes des blessures", confiée à la police des polices.
Le projectile a été récupéré par les enquêteurs afin d'être soumis à des analyses. Le quadragénaire a également été entendu à plusieurs reprises par les policiers.
tout ça pour un sandwich ! il avait pas un paquet de pâtes chez lui plutôt que de prendre des risques inutiles….Signaler Répondre
Perso suis pas sorti sachant qui aurai des piliages vol dégradationsSignaler Répondre
Une dent de mélenchon qui a été projetée ?Signaler Répondre
On s'en bal lec......Signaler Répondre