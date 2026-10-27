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Lyon : un homme grièvement blessé lors d'une manifestation, l’IGPN saisie

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Lyon : un homme grièvement blessé lors d'une manifestation, l’IGPN saisie

Les circonstances de sa blessure restent à éclaircir.

Trois jours après les tensions survenues dans le secteur de Jean-Macé, à Lyon, une enquête a été ouverte par le parquet et confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN).

L'objectif est de déterminer les causes des graves blessures subies par Jonathan, un homme de 43 ans, samedi 24 octobre, rue Saint-Jérôme, dans le 7e arrondissement.

Selon les premiers éléments rapportés, le quadragénaire serait sorti acheter un sandwich lorsqu'il a été touché au thorax par un projectile, alors qu'il se trouvait à proximité des forces de l'ordre.

Un fragment métallique retrouvé dans son poumon

Transporté à l'hôpital, il a dû subir une intervention chirurgicale en urgence. Les médecins ont extrait de son poumon un morceau de métal mesurant entre deux et trois centimètres, qui s'était logé à seulement deux centimètres de son cœur.

Ce mardi 27 octobre, la victime se trouvait toujours hospitalisée en soins intensifs. Le parquet de Lyon a confirmé ce mardi l'ouverture d'une enquête pour "recherche des causes des blessures", confiée à la police des polices.

Le projectile a été récupéré par les enquêteurs afin d'être soumis à des analyses. Le quadragénaire a également été entendu à plusieurs reprises par les policiers.

Tags :

manifestation

24 octobre

igpn

4 commentaires
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la faim justifie les moyens le 27/10/2026 à 19:05
on s'en fou a écrit le 27/10/2026 à 18h18

On s'en bal lec......

tout ça pour un sandwich ! il avait pas un paquet de pâtes chez lui plutôt que de prendre des risques inutiles….

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John-698 le 27/10/2026 à 18:56

Perso suis pas sorti sachant qui aurai des piliages vol dégradations

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Ex Précisions le 27/10/2026 à 18:52

Une dent de mélenchon qui a été projetée ?

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on s'en fou le 27/10/2026 à 18:18

On s'en bal lec......

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