Trois jours après les tensions survenues dans le secteur de Jean-Macé, à Lyon, une enquête a été ouverte par le parquet et confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN).

L'objectif est de déterminer les causes des graves blessures subies par Jonathan, un homme de 43 ans, samedi 24 octobre, rue Saint-Jérôme, dans le 7e arrondissement.

Selon les premiers éléments rapportés, le quadragénaire serait sorti acheter un sandwich lorsqu'il a été touché au thorax par un projectile, alors qu'il se trouvait à proximité des forces de l'ordre.

Un fragment métallique retrouvé dans son poumon

Transporté à l'hôpital, il a dû subir une intervention chirurgicale en urgence. Les médecins ont extrait de son poumon un morceau de métal mesurant entre deux et trois centimètres, qui s'était logé à seulement deux centimètres de son cœur.

Ce mardi 27 octobre, la victime se trouvait toujours hospitalisée en soins intensifs. Le parquet de Lyon a confirmé ce mardi l'ouverture d'une enquête pour "recherche des causes des blessures", confiée à la police des polices.

Le projectile a été récupéré par les enquêteurs afin d'être soumis à des analyses. Le quadragénaire a également été entendu à plusieurs reprises par les policiers.