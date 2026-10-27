Lyon : quatre ans après la mort d’Iris et Warren, l’ambulancier condamné

Ce mardi 27 octobre, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné à cinq ans de prison, dont quatre avec sursis probatoire, l'ambulancier responsable de la mort d'Iris Pichène, 15 ans, et Warren Bistoquet, 17 ans, en août 2022.
Âgé aujourd'hui de 40 ans, le conducteur a été reconnu coupable de double homicide involontaire aggravé par la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité.
La partie ferme de sa peine, soit un an d'emprisonnement, pourra être effectuée à domicile sous bracelet électronique. Le quadragénaire se voit également interdire d'exercer la profession d'ambulancier et de repasser son permis de conduire pendant sept ans.
Cette condamnation intervient cinq jours après les réquisitions du ministère public. Lors de l'audience du 22 octobre, la procureure avait demandé quatre ans de prison, dont un an ferme sans aménagement.
Elle avait également requis l'annulation du permis de conduire du prévenu, avec une interdiction de le repasser pendant dix ans.
Pour rappel, le drame s'était produit le 22 août 2022, quai Joffre, dans le 2e arrondissement de Lyon. Ce jour-là, Iris et Warren circulaient ensemble sur une trottinette lorsque le conducteur d'une ambulance les avait mortellement percutés.
L'homme roulait à une vitesse excessive dans une voie réservée aux bus et aux vélos. C'est en tentant de dépasser les deux adolescents qu'il les avait renversés.
Le conducteur présentait par ailleurs plusieurs antécédents d'infractions routières, notamment des excès de vitesse ayant entraîné une suspension puis une annulation de son permis de conduire.
mea culpa j'avais pas vu que le que deux personnes sont décédée et que l'accusé est sûrement de banlieueSignaler Répondre
Et les conducteurs de la trotinette , ils sont condamnés? parce qu'ils étaient en infraction eux aussi!!!!Signaler Répondre
Un sursis probatoire pendant 4 ans avec une interdiction de conduire pendant 7 ans ?( avec ou sans permis ...)Signaler Répondre
etrange non ?
Il a pris cher, mais mérité à la vue de ses antécédentsSignaler Répondre
Rappel.
Il est interdit d’être à 2 sur une trottinette
Il est interdit de téléphoner en trottinette.
Malgré ce drame effroyable. C’est devenue monnaie courante sans aucune sanction,
Évitons un prochain drame.
Quel scandale! le gars bosse et il est condamné. Pensée à nos commerçants et nos artisans qui peuvent pas rouler en France sans se faire emmerder par les velos , nous on a pas le temps on est pressé pour aller au travail. La route est notre outil de travail pas un lieu de loisir.Signaler Répondre
C'est dingue, en France la vie humaine n'a plus aucun prix.Signaler Répondre
C'est à chaque fois la même peine : vous tuez quelqu'un avec votre véhicule - voire plusieurs personnes - ET en ayant violé des obligations de sécurité vous prenez 1 an, 2 ans maximum de prison ferme (peine qui sera aménagée obligatoirement sous bracelet).
On se demande bien pourquoi les dealers se tirent dessus et risquent 20-30 ans de taule alors qu'en écrasant quelqu'un avec votre véhicule vous avez un joli bracelet pendant 12 mois puis vous pouvez tourner la page....
Pensées aux familles des enfants... Tant d'attente pour ça c'est un nouveau coup de couteau dans le cœur.
Et oui, un qui conduisant bien trop vite pour les éviter, les 2 autres sur un même engin qui zigzaguait, le drame malheureusement prévisible.Signaler Répondre