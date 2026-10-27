Lyon : quatre ans après la mort d’Iris et Warren, l’ambulancier condamné

Ce mardi 27 octobre, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné à cinq ans de prison, dont quatre avec sursis probatoire, l'ambulancier responsable de la mort d'Iris Pichène, 15 ans, et Warren Bistoquet, 17 ans, en août 2022.

Âgé aujourd'hui de 40 ans, le conducteur a été reconnu coupable de double homicide involontaire aggravé par la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité.

La partie ferme de sa peine, soit un an d'emprisonnement, pourra être effectuée à domicile sous bracelet électronique. Le quadragénaire se voit également interdire d'exercer la profession d'ambulancier et de repasser son permis de conduire pendant sept ans.

Cette condamnation intervient cinq jours après les réquisitions du ministère public. Lors de l'audience du 22 octobre, la procureure avait demandé quatre ans de prison, dont un an ferme sans aménagement.

Elle avait également requis l'annulation du permis de conduire du prévenu, avec une interdiction de le repasser pendant dix ans.

Pour rappel, le drame s'était produit le 22 août 2022, quai Joffre, dans le 2e arrondissement de Lyon. Ce jour-là, Iris et Warren circulaient ensemble sur une trottinette lorsque le conducteur d'une ambulance les avait mortellement percutés.

L'homme roulait à une vitesse excessive dans une voie réservée aux bus et aux vélos. C'est en tentant de dépasser les deux adolescents qu'il les avait renversés.

Le conducteur présentait par ailleurs plusieurs antécédents d'infractions routières, notamment des excès de vitesse ayant entraîné une suspension puis une annulation de son permis de conduire.