La lenteur de la justice dénoncée, deux ans jour pour jour après la mort d'Iris et Warren à Lyon

Dans une longue interview accordée au Progrès, le père de la jeune fille estime que "quelque chose ne fonctionne pas" : "Deux ans sans réponse, cela me paraît totalement sidérant. Rien ne justifie ce délai. Pourquoi ne connaît-on pas la vitesse de l’ambulance ? Si on avait voulu la connaître, cela fait longtemps qu’on l’aurait."

La famille réclame également des aménagements et une réaction de la part des autorités, alors que l'axe reste très accidentogène. "Je ne comprends pas comment on a pu passer ce quai à 30 km/h. Dans l’inconscient collectif, c’est 50 km/h d’autant qu’il est rectiligne, proche des autoroutes et en légère descente", regrette-t-il. Et d'ajouter : "On compte les morts. Ce quai Joffre est de moins en moins un quai, et de plus en plus un cimetière. C’est un couloir de la mort" .

Et le père de l'adolescente, décédée à l'âge de 15 ans, dénonce, toujours dans le quotidien régional, une "hyprocrisie routière"; le manque de contrôles policiers ainsi qu'une inaction politique face au refus d'installer un radar.

En mai dernier déjà, la mère d'Iris avait accusé Grégory Doucet et Bruno Bernard "de créer les conditions de futurs drames".