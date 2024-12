Mort d'Iris et Warren : leurs mamans "terriblement déçues" par leur entretien avec Grégory Doucet

Et le maire écologiste n'a pas marqué de points face à Laure Cédat et Jessica Souchit, qu'il voyait en tête à tête, plus de deux ans après l'accident mortel qui a coûté la vie aux adolescents, percutés à trottinette par une ambulance sur le quai Maréchal-Joffre.

Selon Tribune de Lyon, les deux mères se disent "terriblement déçues" par l'attitude de Grégory Doucet qui n'aurait pas eu "le moindre mot de compassion" et leur aurait déroulé "un discours technocratique déroulant un programme électoral".

Laure Cédat et Jessica Souchit, qui militent activement pour la fin de voies faisant cohabiter cyclistes, trottinettistes et bus ou véhicules de secours, estiment même avoir été "prises pour des opposantes" par l'édile lyonnais.

Car si Laure Cédat est effectivement l'un des visages du collectif des Défenseurs de Lyon et du Grand Lyon, qui réclame l'arrêt total des travaux engagés par les écologistes dans l'agglomération, cet entretien de début décembre était vraiment fait pour évoquer la protection des jeunes sur les routes.