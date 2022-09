Lyon : les obsèques d’Iris et Warren, tués à trottinette, se déroulent ce mercredi

Le dernier adieu à Iris et Warren. Les deux adolescents de 15 et 17 ans seront inhumés ce mercredi après-midi dans l’ancien cimetière de Loyasse dans la plus stricte intimité.

Les obsèques du jeune couple, mortellement renversé le 22 août par une ambulance privée alors qu’il circulait à trottinette sur le quai Maréchal Joffre, se dérouleront juste avant en la cathédrale Saint-Jean dans le 5e arrondissement de Lyon. La cérémonie se déroulera à partir de 13h. "Sobre et spirituelle, elle sera menée conjointement par les pères Payen et Grillon", ont fait savoir les familles.

Un premier moment de recueillement avait réuni samedi dernier plus de 500 personnes à l’occasion d’une marche blanche. Un cortège était parti de la place Bellecour en direction du lieu du drame où des fleurs et des photos d’Iris et Warren avaient été déposées avant un lâcher de ballons blancs.