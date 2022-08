Lyon : l’émotion au rendez-vous pour les obsèques d’Iris et Warren

Les deux jeunes ont ensuite été inhumés dans le cimetière de Loyasse dans le 5è arrondissement. Quelques centaines de personnes étaient présentes, principalement de la famille et des amis, mais aussi du monde extérieur.



Câlins, poignées de main et soutien moral se sont échangés entre tous ceux qui étaient présents. Pour d’autres, les larmes n’ont pu être retenues. Sur le parvis de la Cathédrale trônait la photo géante des deux adolescents, accompagnée du texte #IRISETWARREN. Juste derrière, des dizaines de fleurs blanches étaient disposées. Une marche blanche avait été organisée samedi dernier et avait réuni plus de 600 personnes. Elle s’était terminée sur les lieux du drame, quai Maréchal Joffre.

Mis en examen pour homicide involontaire, le conducteur de l’ambulance a été placé sous contrôle judiciaire le temps de l’enquête. Il a notamment l’interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur. Le conducteur n’avait plus que 2 points sur 8 de son permis lors de l’accident. La Direction Départementale de la Sécurité Publique du Rhône poursuit son enquête.