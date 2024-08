"La justice ? On n'a aucune réponse" : le combat sans fin des mamans d'Iris et Warren

Ce drame avait touché toute la ville ! Il y a deux ans, Iris et Warren, deux adolescents pleins de vie, ont perdu la leur dans un accident tragique sur une voie de bus-vélo à Lyon. Renversés par un ambulancier, ils n'ont pas survécu à l'impact.

"On a vu que nos enfants étaient dans le cœur de tous les Lyonnais." Pourtant, cette solidarité n'a pas suffi à faire bouger les lignes.

Depuis ce drame, les deux mères, Laure Cédat et Jessica Souchit, n'ont cessé de dénoncer l'inaction des autorités. "Comment, 2 ans après la mort de nos enfants, il ne se passe rien au niveau de la justice ? Il ne se passe rien au niveau de l’ambulancier qui a tué nos deux enfants. Nos deux enfants sont morts, il va falloir que tous les gens qui doivent prendre leur responsabilité, les prennent", s'indigne Laure Cédat, en pointant également du doigt la dangerosité des aménagements urbains de la ville et de la métropole. Elle ajoute, "une voie de bus-vélo partagé qui devient une autoroute de la mort".

Pour Jessica Souchit, mère de Warren, la situation est tout aussi insupportable : "On a un ambulancier qui vit sa vie tranquillement. Et nous, tous les matins, on se réveille avec ce lourd fardeau. La justice ? On n'a aucune réponse. Aucune nouvelle du juge, aucune nouvelle de l’expertise. La ville de Lyon ne nous a jamais reçues. Seul un appel du maire le lendemain de l’accident. C’est une injustice totale."

Les témoignages des deux mères sont poignants, illustrant la douleur incommensurable qu'elles vivent au quotidien. "Il y a eu trois reports du rapport d’expertise. Pour savoir à quelle vitesse nos enfants ont été percutés et sont morts. Notre dossier est où ? Il est en bas de la pile ?"s’interroge Laure Cédat. Le désarroi est palpable, l'incompréhension totale : "On veut juste qu’il y ait un juge d’instruction qui sorte le dossier du bas de la pile".

Ce sentiment d'abandon est partagé par Jessica Souchit : "Ça fait deux ans qu’on fait confiance à la justice et il ne se passe rien. On n’a pas de date de procès. On se dit que peut-être ce sera dans deux ans. C’est juste intolérable."

Laure Cedat exprime également son désarroi face à l'attitude des autorités locales : "est-ce qu’il faut que ce soit l’enfant d’un élu qui meurt pour que ça bouge ? Si c’était vous (en s’adressant aux élus), vous auriez changé les choses !" Cette question, lourde de sens, reflète le sentiment d'injustice ressenti par ces mères endeuillées.

Jessica Souchit, mère de Warren, rappelle avec amertume "normalement, ce sont des taxis ", pointant du doigts la vitesse excessive de ce dernier. Elle ajoute que l'ambulancier aurait déclaré qu'il "pensait que ça allait passer", une phrase lourde de conséquences puisqu' Iris et Warren ont perdu la vie sur le coup. "C’est un appel qu’on lance à tous les ambulanciers. Vous êtes là pour protéger les vies humaines. Et là, on en a un qui en a tué deux", ajoute la mère.

Serge Bensoussan, co-président avec Éric Moreno de l'association, "Et 6 c'était vous", venu apporter son soutien au deux mères, apporte un éclairage supplémentaire en révélant que cet ambulancier avait déjà de nombreuses condamnations à son actif, "Il avait 23 conditions et 0 point sur son permis d'origine. Il n'aurait peut-être pas pu être engagé, s’il y avait plus de règle…", précise-t-il, dénonçant ainsi un système défaillant qui a permis à une personne au passé trouble de conduire un véhicule d'urgence avec des résultats tragiques.

Malgré tout, les deux mamans refusent de baisser les bras. Elles continuent de réclamer des réponses, d'exiger que la justice fasse son travail, et surtout, que la mort de leurs enfants ne soit vaine. "On demande que la peine soit exemplaire pour cet ambulancier, pour protéger les autres enfants," insiste Jessica Souchit. Alors que le combat de ces deux mères semble sans fin, elles appellent à une mobilisation citoyenne ce samedi 31 août à 17 heures sur le quai Maréchal-Joffre.