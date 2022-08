Ados tués à trottinette à Lyon : Grégory Doucet veut "identifier de nouvelles mesures à prendre pour améliorer la sécurité"

Le maire EELV de Lyon a évoqué un accident "dramatique" et a adressé ses condoléances aux proches des deux victimes originaires de Lyon et Craponne. Warren et Iris, les deux adolescents en couple, circulaient sur la même trottinette quai Maréchal-Joffre et ont été percutés par l'arrière par le conducteur d'une ambulance privée.

"La sécurité routière est l’une de nos priorités. La Ville de Lyon, la préfecture du Rhône et la Métropole de Lyon se mobilisent d’ores et déjà pour mettre en place les aménagements de voiries, signalétiques, contrôles de vitesse et campagnes de sensibilisation nécessaires. L’enquête est toujours en cours. Ces conclusions nous permettront d’identifier de nouvelles mesures à prendre pour améliorer la sécurité routière à Lyon", a déclaré Grégory Doucet sur ses réseaux sociaux.

Le quai Maréchal-Joffre avait déjà été endeuillé plus tôt dans l'année. Le 11 mars dernier, le conducteur d'un scooter percutait un cycliste qui lui avait coupé la route. Il avait été propulsé contre une barrière. La victime, sexagénaire, perdait alors la vie.

Pour rappel, le quai du 2e arrondissement le long de la Saône compte deux voies ouvertes aux véhicules et une troisième, protégée par une bordure, ouverte aux bus et aux modes doux.