Ados tués à trottinette à Lyon : le préfet évoque des contrôles et de possibles réaménagements

Suite au dramatique accident de lundi soir qui a coûté la vie à deux adolescents circulant sur une trottinette et percutés par une ambulance privée, la préfecture du Rhône a réagi. Et elle promet de réunir "dans les prochains jours" les représentants de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon.

Avec les exécutifs écologistes, le représentant de l’Etat entend évoquer le "renforcement de la répression et de la répression" et "l’aménagement de la voirie". Des pistes qui rejoignent celles déjà mises sur la table par Grégory Doucet dans sa réaction à l’accident.

Si cette annonce concerne l'agglomération lyonnaise dans sa globalité, il est normal que tous les regards soient tournés vers le quai Maréchal-Joffre.

Quelles solutions possibles pour cet axe ? Les deux accidents mortels de cette année - en mars dernier, un homme à scooter chutait et se tuait après qu’une cycliste venue de la droite lui a coupé la route - sont liés à la cohabitation entre les modes doux et les véhicules motorisés. Et non pas au fait que la configuration du quai Tilsitt puis Maréchal-Joffre couplée au timing des feux tricolores permettent à certains d'atteindre une vitesse excessive.

On peut imaginer que les deux voies de gauche, aujourd’hui réservées aux voitures, deviennent demain une seule voie voiture et la seconde, élargie, pour les bus et taxis, et que la grande voie bus/mode doux de droite soit transformée en piste exclusivement cyclable et mieux protégée que la simple bordure actuelle.