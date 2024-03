Quais Tilsitt et Joffre à Lyon : 2 scénarios sur 3 prévoient la suppression intégrale du stationnement

Car dans le cadre de la concertation sur le réaménagement de cet axe accidentogène le long de la Saône, les écologistes proposent trois scénarios, dont deux prévoient la suppression intégrale du stationnement.

Initialement, six hypothèses étaient nées du travail de la Métropole de Lyon et des ateliers citoyens réalisés en février. Mais trois ont été écartées. L'une, jugée trop dangereuse, prévoyait une piste cyclable entre deux voies automobiles.

Au final, les trois scénarios sur la table prévoient plus ou moins un bouleversement pour les quais Tilsitt et Joffre. Le scénario 2, qui récolte le moins de "points négatifs" de la part de la Métropole, est le seul qui prévoit un maintien à 70/80% du stationnement actuel. Il prévoierait une voie de bus de 3,50 mètres le long de la Saône en cohabitation avec les cyclistes, deux voies automobiles de 3 et 2,10 mètres, et enfin une voie cycliste d'1,90 mètre à contresens, en direction de Bellecour.

Les deux autres scénarios sont moins bien notés par la collectivité.

Le premier, qui prévoit la suppression intégrale du stationnement sur les deux quais, consisterait en une voie de bus, une voie automobile et une voie cycliste de 3 mètres dans les deux sens.

Le scénario 3, obligeant lui aussi à supprimer les places de stationnement, imagine de conserver une voie de bus et une voie automobile, et de rogner sur le trottoir le long de la Saône pour réaliser ce qui ressemblerait à une Voie Lyonnaise cycliste. C'est l'hypothèse qui dispose du plus grand nombre de points négatifs décernés par la Métropole.

La concertation, et donc le vote entre les trois scénarios, se terminera le 31 mars.