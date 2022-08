Ados tués à trottinette à Lyon : le chauffeur de l’ambulance sous contrôle judiciaire et avec l’interdiction de conduire

Le procureur avait requis un mandat de dépôt afin qu’il soit écroué.

Mais l’ambulancier a finalement été mis en examen pour homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement puis laissé libre, sous contrôle judiciaire. Il a également l’interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur jusqu’à nouvel ordre.

"Les investigations se poursuivront sur commission rogatoire du magistrat instructeur afin de déterminer les circonstances exactes de la survenance de l’accident", précise le parquet de Lyon.

Pour rappel, lundi soir, un couple de deux adolescents de 15 et 17 ans circulaient sur la voie de droite réservée aux modes doux du quai Maréchal-Joffre. Une ambulance privée est arrivée derrière eux et le chauffeur aurait activé le deux-ton, faisant peur au jeune homme qui conduisait et qui aurait fait un écart avant d’être percuté. Les deux victimes trouvaient la mort dans cette lourde chute.

Quant à l’ambulancier, Cyril P., on découvrait que ce résident du 3e arrondissement de Lyon avait bien le permis de conduire, mais un papier rose probatoire après un premier retrait en 2019 à cause d’un solde nul de point. Ce lundi, avant le drame, il ne lui restait déjà que 2 points sur 8.

Selon nos informations, 28 décisions sont inscrites sur sa page dédiée au sein du système National des Permis de Conduire. Des infractions pour ligne blanche franchie ou excès de vitesse par exemple. Il est par ailleurs connu de la police pour avoir roulé sans assurance.