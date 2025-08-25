Mort d'Iris et Warren : le père de l'adolescente accuse la voirie concernant l’accident mortel à trottinette en 2022

Cela fait trois ans et trois jours que le drame s’est produit. Le 22 août 2022, deux adolescents qui circulaient sur la même trottinette sur le quai du Maréchal-Joffre (Lyon 2e) avaient été violemment percutés par une ambulance privée, au niveau de la rue de Castries. Iris, 15 ans, et Warren, 17 ans, n’avaient pas survécu au choc de l’accident.

"On veut que des responsabilités soient tirées"

Cet été, le père de la jeune fille tuée s’est rendu sur les lieux de l’accident, accompagné d’un huissier de justice, pour prendre plusieurs mesures de la voie. Les deux hommes auraient ainsi constaté un manquement dans les règles de ce type de chaussée.

Au lieu de mesurer 4,50 mètres de large comme requis, elle varie entre 2,95 et 4,15 mètres. "L’ambulance ne pouvait dépasser la trottinette en toute sécurité et le chauffeur l’ignorait (…) On aurait pu installer un panneau interdisant les dépassements", a expliqué l’avocat du père de la victime à nos confrères du Progrès. Les services de la Métropole de Lyon rétorquent eux qu’aucune réglementation officielle n’indique qu’il fallait une telle largeur.

Autre problème souligné par le père d’Iris, le conducteur de l’ambulance était au volant avec un permis probatoire qui ne détenait que deux points dessus, ce qui aurait dû l’interdire de conduire le VSAV le jour du drame. Pourtant, il bénéficiait d'une dérogation de l'ARS.

"On veut que des responsabilités soient tirées", a déclaré l’avocat du père, qui attend toujours que le juge d'instruction se prononce sur la suite de l'affaire, puisqu'aucun procès n'a encore été fixé.