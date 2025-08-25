Mort d'Iris et Warren : le père de l'adolescente accuse la voirie concernant l’accident mortel à trottinette en 2022

Cela fait trois ans et trois jours que le drame s’est produit. Le 22 août 2022, deux adolescents qui circulaient sur la même trottinette sur le quai du Maréchal-Joffre (Lyon 2e) avaient été violemment percutés par une ambulance privée, au niveau de la rue de Castries. Iris, 15 ans, et Warren, 17 ans, n’avaient pas survécu au choc de l’accident.
"On veut que des responsabilités soient tirées"
Cet été, le père de la jeune fille tuée s’est rendu sur les lieux de l’accident, accompagné d’un huissier de justice, pour prendre plusieurs mesures de la voie. Les deux hommes auraient ainsi constaté un manquement dans les règles de ce type de chaussée.
Au lieu de mesurer 4,50 mètres de large comme requis, elle varie entre 2,95 et 4,15 mètres. "L’ambulance ne pouvait dépasser la trottinette en toute sécurité et le chauffeur l’ignorait (…) On aurait pu installer un panneau interdisant les dépassements", a expliqué l’avocat du père de la victime à nos confrères du Progrès. Les services de la Métropole de Lyon rétorquent eux qu’aucune réglementation officielle n’indique qu’il fallait une telle largeur.
Autre problème souligné par le père d’Iris, le conducteur de l’ambulance était au volant avec un permis probatoire qui ne détenait que deux points dessus, ce qui aurait dû l’interdire de conduire le VSAV le jour du drame. Pourtant, il bénéficiait d'une dérogation de l'ARS.
"On veut que des responsabilités soient tirées", a déclaré l’avocat du père, qui attend toujours que le juge d'instruction se prononce sur la suite de l'affaire, puisqu'aucun procès n'a encore été fixé.
Et des ambulances !Signaler Répondre
Courage a vousSignaler Répondre
Ces jeunes étaient adolescents, donc sous la responsabilité des parents, s'ils avaient blessés ou tué un piéton ; les parents seraient responsableSignaler Répondre
Interdiction totale des trottinettes !!!🛴Signaler Répondre
C’est pas le maire qui peut prendre ces obligations !Signaler Répondre
C’est déjà dans la loi de toute façon.
Dans une voiture récente, si on roule à la vitesse autorisée en ville 30 ou 50, que l'on a mis correctement sa ceinture, en cas de choc , avec les airs bags; en cas de choc frontal , il y a peu de risque de blessuresSignaler Répondre
Sur une trottinette sans protection, avec une vitesse impressionnante non contrôlée, le risque est énorme, avec les belles bordure de trottoir installées comme des assassins
Ce matin j'ai croisé sur la route, alors qu'il y a une piste cyclable à côté, 3 gamins de 6 à 12 ans environ sur 1 trottinette.Signaler Répondre
Ils avaient l'air de bien se marrer, par contre la trottinette n'arrêtait pas de faire des écarts...
Étonnant qu'il n'y ait pas plus d'accidents graves voir mortels avec ces engins, et ce n'est pas la peine de chercher des responsabilité auprès des autorités.
"On veut que des responsabilités soient tirées""Signaler Répondre
À 2 sur une trotinette sans casque.
tout le monde oublie qu il y a un autre responsable . c est le maire de lyon qui n'a jamais rendu obligatoire le port du casque sur les trotinnettes .Signaler Répondre
pour empoisonner les automobilistes il sait faire et il est intraitable . mais pour les mobilités douces comme ils disent on ferme les yeux sur tout
" Au lieu de mesurer 4,50 mètres de large comme requis, elle varie entre 2,95 et 4,15 mètres "Signaler Répondre
"On veut que des responsabilités soient tirées", a déclaré l’avocat du père "
La nouvelle France! Besoin d'argent?
Mais les responsabilités sont déjà tirées monsieur
2 sur une trottinette
On ne respecte rien
Alors profil bas!
Sur la trottinette à 2. aris, les trott. en libre accès ont été supprimé après une votation citoyenne !Signaler Répondre
Vous me l'avez ôté de la bouche. Ce père veut mettre toutes les responsabilités sur le conducteur de l'ambulance mais il y a bien des responsabilités partagées.Signaler Répondre
Triste dossierSignaler Répondre
Ces 2 jeunes étaient sur le même engin si je me souviens
Cet engin était-il autorisé , conforme pour 2 personnes
loué ou propriétaire ?
quel notion du code avaient-ils ?
Le conducteur de l'ambulance a certainement une grosse responsabilité, les jeunes une part aussi